Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 25 сер, 2025 15:42
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Ви ж маєте усвідомлювати, що оті всі «написати в ТЦК» працює (а може і ні) в самому ТЦК. А на вулиці на момент чувак не має броні, і чинить спротив, бо свято впевнений що він під бронею - це звичайний чувак без відстрочки чи броні , який чинить спротив. З усіма наслідками.
З цим повністю згоден.
Я про те, що повинно(( бути вже в самому тцк.
Було б завжди по закону, то отакі навіть без оформленої відстрочки ходили б тцк запросто..
А з іншого боку… ви як ексвійськовий маєте розуміти ..
є якісь розрахунки (ну принаймні мають бути) , скільки є моб.резерву. Закон зобовʼязує кожного встановити свій статус:зобовʼязаний, не зобовʼязаний, не придатний, тимчасово непридатний і тд (я хз , я не ТЦК, термінами не володію, але суть десь така) . Є умовний Флайман, який вирішив (сам собі) що його сітківка недостатньо придатна. Але всюди він світиться як резервний десантник , відсвічувати в теплік.
То як бути з ним?? Він ходить в АТБ впевнений що у нього лапки. А насправді по документам він Рембо
Це має бути усунуто? Чому не усунуто? Бо умовний Флайман не пішов нікуди оформляти свою неповноцінність
Додано: Пон 25 сер, 2025 15:44
whois2010 написав: Hotab написав:whois2010
Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину
Тобто ви дійсно вважаєте, що все було отак:
Чувак віз дітей. Його витягнули і вирішили вбити. Так? От він просто сказав «посони, я вчитель!» А вони «вбити собаку!» так?
Ви можете фантазувати як вам завгодно. Є факт - людина загибла від дій представників влади. А було це на очах дітей на дорозі, чи пізніше вн "випав" з авто - деталі для слідства. Якого швидше за все не буде
Справа в тому, що ще до слідства
фантазуєте саме ви. А багато чого залежить від саме поведінки вчителя. Один чувак на дорозі так себе поводив, що отримав кілька куль в голову від полісменів. В ситуації, де нічого не передувало. Але йому вдалося.
Додано: Пон 25 сер, 2025 15:46
Hotab написав:
. А насправді по документам він Рембо
Це має бути усунуто? Чому не усунуто? Бо умовний Флайман не пішов нікуди оформляти свою неповноцінність
Тож за це він понесе покарання - штраф.
І крапка.
Необхідно приміняти якісь інші міри (бо Батьківщина в небезпеці... тощо), то без проблем --- законодавчі зміни.
Спочатку законодавчі зміни.
І ніяк інакше.
Бо інакше - це беспредєл...
Де кожен сам визначає, як йому схочеться.
Додано: Пон 25 сер, 2025 15:48
detroytred написав: Hotab написав:
. А насправді по документам він Рембо
Це має бути усунуто? Чому не усунуто? Бо умовний Флайман не пішов нікуди оформляти свою неповноцінність
Тож за це він понесе покарання - штраф.
І крапка.
Необхідно приміняти якісь інші міри (бо Батьківщина в небезпеці... тощо), то без проблем --- законодавчі зміни.
Спочатку законодавчі зміни.
І ніяк інакше.
Бо інакше - це беспредєл...
Так умовного Флаймана будуть мордою возюкати по асфальту не за те, що він не оформив свої «лапки». А за саме його поведінку, через впевненість про «лапки». Спротив викликає силовий вплив
Додано: Пон 25 сер, 2025 15:52
Hotab написав: detroytred написав: Hotab написав:
. А насправді по документам він Рембо
Це має бути усунуто? Чому не усунуто? Бо умовний Флайман не пішов нікуди оформляти свою неповноцінність
Тож за це він понесе покарання - штраф.
І крапка.
Необхідно приміняти якісь інші міри (бо Батьківщина в небезпеці... тощо), то без проблем --- законодавчі зміни.
Спочатку законодавчі зміни.
І ніяк інакше.
Бо інакше - це беспредєл...
Так умовного Флаймана будуть мордою возюкати по асфальту не за те, що він не оформив свої «лапки». А за саме його поведінку, через впевненість про «лапки». Спротив викликає силовий вплив
Теж без проблем.
Законом визначено якому спротиву відповідають визначені заходи та покарання.
А-ля удар в бубен чи куля від представника влади ... це коли від порушника удари чи кулі.
Громадяни порушники не є проблемою.
Дійсно проблемою в державі є посадовці (представники влади) порушники.
Додано: Пон 25 сер, 2025 15:55
detroytred та ні
Замахується ногою/рукою - вже можна впливати. А співрозмірність відповіді суд же визначить 😅
Додано: Пон 25 сер, 2025 15:57
Hotab написав:detroytred
та ні
Замахується ногою/рукою - вже можна впливати. А співрозмірність відповіді суд же визначить 😅
Я додав вище:
Громадяни порушники не є проблемою.
Дійсно проблемою в державі є посадовці (представники влади) порушники.
І ... перш за все судді.
Тому і значення судової реформи від Петра. Її відсутність ((
Тому отак легко держпосадовці самі йдуть на порушення.
Тим паче в конфлікті між пересічним і представником влади.
Феодальщина, панщина... Пани-хлопи.
У того хлопа були лише вила.
Сучасному пересічному громадянину дали суд. Щоб не було приводу хапатися за вила.
Додано: Пон 25 сер, 2025 16:06
2 Детройт: наш суд такий, який є. Вже десятки років. І це має усвідомлювати кожен. Ну або міняти, якщо може . Але поки він такий…
Чомусь умовні Летусроки розказують, що не треба було дьоргати за яйця кацапів (вектори в НАТО та іншими речами) незважаючи на безперечний факт, що в принципі Україна має право сама визначати куди і як їй йти, , а от усвідомлення що суд такий, який він є, тут щось не вийшло.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15972
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Пон 25 сер, 2025 16:07
whois2010 написав:
Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину
Скільки ярликів "гестапівці", "вбити людину" ...
Ти б так завзято засуджував москалів за вбивство мирняку, так про це ти мовчишь, чомусь
Додано: Пон 25 сер, 2025 16:16
pesikot написав: whois2010 написав:
Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину
Скільки ярликів "гестапівці", "вбити людину" ...
Ти б так завзято засуджував москалів за вбивство мирняку, так про це ти мовчишь, чомусь
Кот, ви як юродивий на ярмарку з одвічним скигленням чіпляєтеся до форумчан, пачіму ви нє обвіняєтє путіна. Мабуть ви таким чином демонструєте свій "патріотизм": лише ви знаєте, хто насправді ворог, вірно? Не думаю, що розстрільна трійка, коли добрая но справедлівая рука каральної машини держави дістане і вас з рештою диванних турбопатріотів, зачте вам це в актив.
Кажу для вас вдруге і більше не буду повторюватися: росія/росіяне - вороги, путін - ворог. Занотуйте це в свій рожевий з блистками записничок.
Очикувано, хоч і не бажано, коли українця вбиває ворог. І зовсім інша справа, коли вчитель, який супроводжує дітей на змагання, після зустрічі з представниками (окупаційної?) влади гине.
