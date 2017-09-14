RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:16

  pesikot написав:
  whois2010 написав:Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину


Скільки ярликів "гестапівці", "вбити людину" ...

Ти б так завзято засуджував москалів за вбивство мирняку, так про це ти мовчишь, чомусь

Кот, ви як юродивий на ярмарку з одвічним скигленням чіпляєтеся до форумчан, пачіму ви нє обвіняєтє путіна. Мабуть ви таким чином демонструєте свій "патріотизм": лише ви знаєте, хто насправді ворог, вірно? Не думаю, що розстрільна трійка, коли добрая но справедлівая рука каральної машини держави дістане і вас з рештою диванних турбопатріотів, зачте вам це в актив.
Кажу для вас вдруге і більше не буду повторюватися: росія/росіяне - вороги, путін - ворог. Занотуйте це в свій рожевий з блистками записничок.
Очикувано, хоч і не бажано, коли українця вбиває ворог. І зовсім інша справа, коли вчитель, який супроводжує дітей на змагання, після зустрічі з представниками (окупаційної?) влади гине.
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 25 сер, 2025 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:24

  whois2010 написав:
  pesikot написав:
  whois2010 написав:Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину


Скільки ярликів "гестапівці", "вбити людину" ...

Ти б так завзято засуджував москалів за вбивство мирняку, так про це ти мовчишь, чомусь

Кот, ви як юродивий на ярмарку з одвічним скигленням, пачіму ви нє обвіняєтє путіна.
Кажу для вас вдруге і більше не буду повторюватися: росія/росіяне - вороги, путін - ворог. Занотуйте це в свій рожевий з блистками записничок.
Очикувано, хоч і не бажано, коли українця вбиває ворог. І зовсім інша справа, коли вчитель, який супроводжує дітей на змагання, після зустрічі з представниками (окупаційної?) влади гине.

Представляю, как эти люди рады возвращению на Родину...
В Одесі 40 чоловіків після повернення з російсько-грузинського кордону відправили з лікарні до ТЦК, — Суспільне

Частину з них уже відпустили, однак більшість досі залишаються там.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:25

  Hotab написав:detroytred та ні
Замахується ногою/рукою - вже можна впливати. А співрозмірність відповіді суд же визначить 😅

недавно був гарний допис про підпанків на прикладі Буткевича. от ти якраз типовий представник.
І гегочеш не над вбитим викладачем а над черговим цвяхом у труну одного держ.утворення
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:30

Якщо модератори технічно реалізують автоматичний підпис до кожного повідомлення, щось типу "росія/росіяне - вороги, путін - винен", то в Песікота зникне сенс щось писати на форумі)).
Щодня одне й теж "А чому ти не кажеш що 2+2=4, чому тільки за інтергали з похідними говориш"
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:31

  Letusrock написав:
  Hotab написав:detroytred та ні
Замахується ногою/рукою - вже можна впливати. А співрозмірність відповіді суд же визначить 😅

недавно був гарний допис про підпанків на прикладі Буткевича. от ти якраз типовий представник.
І гегочеш не над вбитим викладачем а над черговим цвяхом у труну одного держ.утворення

Я вже вище пепсікоту написав про це. У цих шароварників мабуть психологічний захист таким чином спрацьовує: буду восхіщаться рєжімом і мене не побачать, чік-чірік я в домікє.
А потім, якшо каток цього безвладдя і правового нігілізму переїде їх, їх дітей, близьких, будуть кричати, товаріщ зілінський, проізошла чудовіщная ошібка!
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:33

  whois2010 написав:
  pesikot написав:
  whois2010 написав:Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину


Скільки ярликів "гестапівці", "вбити людину" ...

Ти б так завзято засуджував москалів за вбивство мирняку, так про це ти мовчишь, чомусь

Кот, ви як юродивий на ярмарку з одвічним скигленням, пачіму ви нє обвіняєтє путіна.
Кажу для вас вдруге і більше не буду повторюватися: росія/росіяне - вороги, путін - ворог. Занотуйте це в свій рожевий з блистками записничок.
Очикувано, хоч і не бажано, коли українця вбиває ворог. І зовсім інша справа, коли вчитель, який супроводжує дітей на змагання, після зустрічі з представниками (окупаційної?) влади гине.


Ти написав, але все перечеркнув одним словом ...

Якщо для тебе українська влада окупаційна, це те ж саме пишуть і самі москалі, що "Україна окупувана націоналістами", то юродивий - саме ти ! )

Людина загинула, обставини невідомі, але верещишь про "гестапівців" та "вбили людину" ти - хом"ячок юродивий, не з"ясувавши всі обставини.

Якщо вважаєшь що вбили, то бігом писати заяви в нац.поліцію, в прокуратору.

PS. Юродивий - це чисто москальке слово і це ти його використав )
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:38

  pesikot написав:Ти написав, але все перечеркнув одним словом ...

Якщо для тебе українська влада окупаційна, це те ж саме пишуть і самі москалі, що "Україна окупувана націоналістами", то юродивий - саме ти ! )

Людина загинула, обставини невідомі, але верещишь про "гестапівців" та "вбили людину" ти - хом"ячок юродивий, не з"ясувавши всі обставини.

Якщо вважаєшь що вбили, то бігом писати заяви в нац.поліцію, в прокуратору.

PS. Юродивий - це чисто москальке слово і це ти його використав )

Влада, яка вбиває цивільних є окупаційною
По "юродству" краще готуйся. Геть перестали розвиватися. На цілуванні дупи владі далеко не заїдеш. Тебе куратор залишить без чистого лотка
Зображення
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:38

  whois2010 написав:Я вже вище пепсікоту написав про це. У цих шароварників мабуть психологічний захист таким чином спрацьовує: буду восхіщаться рєжімом і мене не побачать, чік-чірік я в домікє.
А потім, якшо каток цього безвладдя і правового нігілізму переїде їх, їх дітей, близьких, будуть кричати, товаріщ зілінський, проізошла чудовіщная ошібка!


У хом"ячків завжди хтось винуватий і верещать вони голосніше всіх

Але сидять і нічого не роблять

А коли потрібно, то і своїх же в ТЦК сдають ))
Як зробив ти, бо тобі потрібно було прикрити власну сраку від штрафу і всього такого іншого
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:41

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Ти написав, але все перечеркнув одним словом ...

Якщо для тебе українська влада окупаційна, це те ж саме пишуть і самі москалі, що "Україна окупувана націоналістами", то юродивий - саме ти ! )

Людина загинула, обставини невідомі, але верещишь про "гестапівців" та "вбили людину" ти - хом"ячок юродивий, не з"ясувавши всі обставини.

Якщо вважаєшь що вбили, то бігом писати заяви в нац.поліцію, в прокуратору.

PS. Юродивий - це чисто москальке слово і це ти його використав )

Влада, яка вбиває цивільних є окупаційною
По "юродству" краще готуйся. Геть перестали розвиватися. На цілуванні дупи владі далеко не заїдеш. Тебе куратор залишить без чистого лотка
Зображення

Це переклад вашого москальского слова

Про "цілування дупи влади" мною, приклади наведешь ?
Або завали свою брехливу номерну пельку
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:45

  pesikot написав:
  whois2010 написав:Я вже вище пепсікоту написав про це. У цих шароварників мабуть психологічний захист таким чином спрацьовує: буду восхіщаться рєжімом і мене не побачать, чік-чірік я в домікє.
А потім, якшо каток цього безвладдя і правового нігілізму переїде їх, їх дітей, близьких, будуть кричати, товаріщ зілінський, проізошла чудовіщная ошібка!


У хом"ячків завжди хтось винуватий і верещать вони голосніше всіх

Але сидять і нічого не роблять

А коли потрібно, то і своїх же в ТЦК сдають ))
Як зробив ти, бо тобі потрібно було прикрити власну сраку від штрафу і всього такого іншого

Які ж ви гнилі, "турбопатріоти". Коли тобі це зручно (як зараз), то ти намагаєшся мене звинуватити у виконанні норм законів, які затвердила твоя зе-влада? Закликаєш до порушення законів? А як твій куратор побачить?
Так як ти одірваний від реального життя в своєму вольєрі, то я тобі повідомлю, що штраф і сплата штрафу не звільняють нікого від попередніх вимог. На підприємство приходить наряд поліції, представники ОВА, представники ТЦК, представники трудової інспекції і блокують всю діяльність підприємства. До мене приходили.
Так що, революціонер в мамкіних колготках, ти про реальне життя і про можливості каральної машини побудованої зілінським маєш дуже мало уяви.
Добре, що через тиждень нарешті перше вересня і ти будеш менше проводити часу на форумі, а більше навчатися
