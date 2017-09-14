RSS
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 16:50

  whois2010 написав:
  pesikot написав:
  whois2010 написав:Я вже вище пепсікоту написав про це. У цих шароварників мабуть психологічний захист таким чином спрацьовує: буду восхіщаться рєжімом і мене не побачать, чік-чірік я в домікє.
А потім, якшо каток цього безвладдя і правового нігілізму переїде їх, їх дітей, близьких, будуть кричати, товаріщ зілінський, проізошла чудовіщная ошібка!


У хом"ячків завжди хтось винуватий і верещать вони голосніше всіх

Але сидять і нічого не роблять

А коли потрібно, то і своїх же в ТЦК сдають ))
Як зробив ти, бо тобі потрібно було прикрити власну сраку від штрафу і всього такого іншого

Які ж ви гнилі, "турбопатріоти". Коли тобі це зручно (як зараз), то ти намагаєшся мене звинуватити у виконанні норм законів, які затвердила твоя зе-влада? Закликаєш до порушення законів? А як твій куратор побачить?
Так як ти одірваний від реального життя в своєму вольєрі, то я тобі повідомлю, що штраф і сплата штрафу не звільняють нікого від попередніх вимог. На підприємство приходить наряд поліції, представники ОВА, представники ТЦК, представники трудової інспекції і блокують всю діяльність підприємства. До мене приходили.
Так що, революціонер в мамкіних колготках, ти про реальне життя і про можливості каральної машини побудованої зілінським маєш дуже мало уяви.
Добре, що через тиждень нарешті перше вересня і ти будеш менше проводити часу на форумі, а більше навчатися


От тут ти вже за закон і не порушувати ...

А триндіти на форуму "вбили людину" аж гай шумить

По закону ти когось звинувачуєшь у вбивстві ?
По закону ти називаешь когось "гестапівцями" ?

Га ? )
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 17:03

  whois2010 написав:
  Letusrock написав:епідемія якась: то епілепсія, то сам впав (три рази)

Там схоже чистий кримінал і вбивство людини гестаповцями з ТЦК. Адвокат пише:
Зображення

Довідка. 41-річний Євген Кушнір вирішив зайнятися тренерством у 2013 році


Студент в 37 років ? з 2021 року
Якщо 4 роки бакалаврату, то вже не студент - 2021+4 = 2025 рік

До магістратури йому ще трішки довгенько

Якщо магістратура з 2021 року, то все вже закінчив би

Інформація не б"ється.
Емоцій так через край "вбили людину", "гестапівці" ... а фактів, по факту, мало
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 17:10

Успіх
Ти ж глузуєшь зі смертей цивільних

Глузуєшь з допомоги Україні, глузуєшь з успіхів Україні

І нічого ... на голову це тобі налазить ...

От, коли про ТЦК, ти вже дзюришь в штанці, бо сам боішься ТЦК )
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 17:17

Успіх
Сам факт, що ти прийшов в ЗСУ виключно заради грошей ( що знаходить підтвердження , що воно вищало при зменшені виплат не першим лініям) розказує про правду і мораль - це дно
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 17:39

  whois2010 написав:
  Letusrock написав:епідемія якась: то епілепсія, то сам впав (три рази)

Там схоже чистий кримінал і вбивство людини гестаповцями з ТЦК. Адвокат пише:
Зображення


Згодом у Черкаському ТЦК уточнили, що 21 серпня, в день затримання, Кушнір не мав із собою військово-облікових документів. Під час перевірки було встановлено, що він мав відстрочку від призову на військову службу з 27 червня 2025 року (здобувач рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти), однак 11 липня Кропивницьким ОМТЦК та СП відстрочка анульована (оскільки здобуває повторний рівень освіти).

"Тож підстав на відстрочку Євген Кушнір не мав", - зауважили в ТЦК


2021 рік ... 2025 рік ... "а какая разница ?" (с)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 25 сер, 2025 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 17:42

Хех, слабак! Лише рік витримав...

  Hotab написав:відпрацював 1+ рік
От допрацюєш до моїх "майже 3 роки"(32міс.) - от тоді поговоримо.
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 17:49

Флер - не дрімай, а у ЗСУ вступай!

Успіх
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 18:27

Рожевий фламінго?

А як тобі таке, Ілон Маск?©
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 19:33

  Успіх написав:А як тобі таке, Ілон Маск?©

Отож.
Світан практично сказав те, про що в мене було зранку.
Все знають, розуміють..., але процес контрольований.

Єдине зауваження: він подає так начебто Мадяр або ГУР сам вирішив і зробив.
А також ще, що начебто контроль зник.

Ну і звідки він взяв, що ті ж партнери не будуть проти розвалу оркостану.
Байден доволі прозоро натякнув, що мета Заходу лише припинення агресії з боку рфії через збільшення сплати за неї.
(По суті нехай і через паралельно збільшення ціни з України, яку їй приходиться в цей час платити, захищаючись).
Цинізм цієї війни в тому, що Україна робить основну роботу (хоч і для себе, але і для партнерів).
А партнерам на її втрати та наслідки ... Тільки на словах.
Хоча за корейців, в'єтнамців їм прийшлось навіть стояти поруч з ними в окопах.

Лише одного фактору, що розвалений оркостан Китай та Ко миттєво поглине з потрохами, цілком достатньо для прогнозування цілей Заходу стосовно нього.
А ще ядрьона зброя куди і як..

Якщо в корінь, то - все бодання зара йде навколо того, хто з оркостану буде знімати %. Самі орківці, БІКСи чи Захід (Корона, Штати та Ко). Кому рфія буде сплачувати данину...
Цинічно це все.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 25 сер, 2025 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 20:13

Черговий бенефіс експерта.
Нема нікого і поруч близько до його рівня та глибини думок.
Хоча,звісно, що іноді помиляється й він.
___________________________
*А теперь внимание на экран.
Все помнят, что я говорил про Иран и РФ... а меня пытались высмеять? Что я говорил о реальных устремлениях Ирана и игре РФ с Израилем?
Ню ню... шила в мешке не утаить... и ВСЕ не пророчества сбылись, сбываются и сбудутся...

Новость:
Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр в интервью каналу Seenergyir (видео на иранском хостинге Aparat)...
"... ирано-израильский июньский вооруженный конфликт продемонстрировал, что стратегический союз с Москвой бесполезен"...
"Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране"...
"Например, они (Россия) всего лишь заявили: "Мы не рады, что Израиль напал на Иран"...
"Та же Турция является членом НАТО. Что такое НАТО? Она против России. Россия согласилась продать Турции С-400. Это совсем не про стратегическое партнерство, о котором мы долго говорили"...
"У нас должны быть очень серьезные отношения. Мы соседи,— отметил он. — Но доверять нельзя"...

А теперь вспоминаем, что я говорил про ось Израиль - РФ?
Ну... еще есть желающие со мной спорить или высмеивать? ;)* (С)
