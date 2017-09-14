whois2010 написав:Я вже вище пепсікоту написав про це. У цих шароварників мабуть психологічний захист таким чином спрацьовує: буду восхіщаться рєжімом і мене не побачать, чік-чірік я в домікє. А потім, якшо каток цього безвладдя і правового нігілізму переїде їх, їх дітей, близьких, будуть кричати, товаріщ зілінський, проізошла чудовіщная ошібка!
У хом"ячків завжди хтось винуватий і верещать вони голосніше всіх
Але сидять і нічого не роблять
А коли потрібно, то і своїх же в ТЦК сдають )) Як зробив ти, бо тобі потрібно було прикрити власну сраку від штрафу і всього такого іншого
Які ж ви гнилі, "турбопатріоти". Коли тобі це зручно (як зараз), то ти намагаєшся мене звинуватити у виконанні норм законів, які затвердила твоя зе-влада? Закликаєш до порушення законів? А як твій куратор побачить? Так як ти одірваний від реального життя в своєму вольєрі, то я тобі повідомлю, що штраф і сплата штрафу не звільняють нікого від попередніх вимог. На підприємство приходить наряд поліції, представники ОВА, представники ТЦК, представники трудової інспекції і блокують всю діяльність підприємства. До мене приходили. Так що, революціонер в мамкіних колготках, ти про реальне життя і про можливості каральної машини побудованої зілінським маєш дуже мало уяви. Добре, що через тиждень нарешті перше вересня і ти будеш менше проводити часу на форумі, а більше навчатися
От тут ти вже за закон і не порушувати ...
А триндіти на форуму "вбили людину" аж гай шумить
По закону ти когось звинувачуєшь у вбивстві ? По закону ти називаешь когось "гестапівцями" ?
Letusrock написав:епідемія якась: то епілепсія, то сам впав (три рази)
Там схоже чистий кримінал і вбивство людини гестаповцями з ТЦК. Адвокат пише:
Згодом у Черкаському ТЦК уточнили, що 21 серпня, в день затримання, Кушнір не мав із собою військово-облікових документів. Під час перевірки було встановлено, що він мав відстрочку від призову на військову службу з 27 червня 2025 року (здобувач рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти), однак 11 липня Кропивницьким ОМТЦК та СП відстрочка анульована (оскільки здобуває повторний рівень освіти).
"Тож підстав на відстрочку Євген Кушнір не мав", - зауважили в ТЦК
2021 рік ... 2025 рік ... "а какая разница ?" (с)
Отож. Світан практично сказав те, про що в мене було зранку. Все знають, розуміють..., але процес контрольований.
Єдине зауваження: він подає так начебто Мадяр або ГУР сам вирішив і зробив. А також ще, що начебто контроль зник.
Ну і звідки він взяв, що ті ж партнери не будуть проти розвалу оркостану. Байден доволі прозоро натякнув, що мета Заходу лише припинення агресії з боку рфії через збільшення сплати за неї. (По суті нехай і через паралельно збільшення ціни з України, яку їй приходиться в цей час платити, захищаючись). Цинізм цієї війни в тому, що Україна робить основну роботу (хоч і для себе, але і для партнерів). А партнерам на її втрати та наслідки ... Тільки на словах. Хоча за корейців, в'єтнамців їм прийшлось навіть стояти поруч з ними в окопах.
Лише одного фактору, що розвалений оркостан Китай та Ко миттєво поглине з потрохами, цілком достатньо для прогнозування цілей Заходу стосовно нього. А ще ядрьона зброя куди і як..
Якщо в корінь, то - все бодання зара йде навколо того, хто з оркостану буде знімати %. Самі орківці, БІКСи чи Захід (Корона, Штати та Ко). Кому рфія буде сплачувати данину... Цинічно це все.
Черговий бенефіс експерта. Нема нікого і поруч близько до його рівня та глибини думок. Хоча,звісно, що іноді помиляється й він. ___________________________ *А теперь внимание на экран. Все помнят, что я говорил про Иран и РФ... а меня пытались высмеять? Что я говорил о реальных устремлениях Ирана и игре РФ с Израилем? Ню ню... шила в мешке не утаить... и ВСЕ не пророчества сбылись, сбываются и сбудутся...
Новость: Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр в интервью каналу Seenergyir (видео на иранском хостинге Aparat)... "... ирано-израильский июньский вооруженный конфликт продемонстрировал, что стратегический союз с Москвой бесполезен"... "Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране"... "Например, они (Россия) всего лишь заявили: "Мы не рады, что Израиль напал на Иран"... "Та же Турция является членом НАТО. Что такое НАТО? Она против России. Россия согласилась продать Турции С-400. Это совсем не про стратегическое партнерство, о котором мы долго говорили"... "У нас должны быть очень серьезные отношения. Мы соседи,— отметил он. — Но доверять нельзя"...
А теперь вспоминаем, что я говорил про ось Израиль - РФ? Ну... еще есть желающие со мной спорить или высмеивать? * (С)