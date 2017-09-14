Германия закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро, сообщил министр финансов Ларс Клингбайль в Киеве...
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что страна намерена выделить около 8,5 млрд долларов для поддержки Украины в 2026 году...
budivelnik написав:Отже воєнпенс ОБІЦЯВ мовчати , значить я спокійний він же скала пацан свого слова -слово дав ... що піде (разів з десять) слово взяв назад ...
І так для того в кого а - відсутній ГАРАНТОВАНИЙ ПРИБУТОК в Україні Депозити і ОВДП - прибуток в 10% ГАРАНТОВАНИЙ ДЕРЖАВОЮ б- якщо з одного боку я кажу що прибуток в 10% гарантований, а з другого пишу що повинен керувати своїми капіталами бо мої не вірні рішення можуть привести до банкрутства В чому тут проблема? А проблема в тому що совки просто не знають ЧОМУ в одній і тій самій країні бувають прибутки в 10% гарантовано .. або банкрутства. Відповідь в практичних знаннях економіки А вони кажуть Ймовірність банкрутства прямо залежна від величини очікуваного прибутка.. чим вищий прибуток у відсотках ти хочеш отримати - тим вища ймовірність збанкрутувати. Так як в мене відбувається те саме що і у всій Державі( мало власного капіталу) і ще менше вільного (нікуди не вкладеного) - то знаючи правило не вкладати всі яйця в одну корзину - я диверсифікую вкладення... є такі які дають навіть 7% річних... але ГАРАНТОВАНО будуть це робити десяток років є такі які дають 7% в місяць... але ймовірність що бізнес збанкротує на протязі 2 років - майже 80%....
Отже З тим що МОЖНА мати в Україні ГАРАНТОВАНО 10% і при цьому ризикувати банкрутством - наш теоретик напевно зрозумів?
Тепер про турси/хрести В теоретика , капітал ПРАЦЮЄ САМОСТІЙНО , тобто треба набрати виконавців які і капіталом будуть керувати і додатковий прибуток отримуючи з капіталу ПОВНІСТЮ будуть передавати власнику капіталу Така собі дитяча фантазія про справедливість, де власник капіталу ні на що не впливає .. - це труси Є хрестик Можновладці( читай такі самі керівники які ні на що не повинні впливати) мають нести відповідальність більшу за свої рішення бо вони... і далі маячня про нову людину з іншою ДНК і з іншої Планети.. яка працює не згідно посадових обовязків і отримує дохід від їх виконання... а за ідею і важелі...ну і за грамоти в рамочках...
Тому Воєнпенс Якщо високопосадовець в бізнесі - несе відповідальність за розвиток бізнесу - то він і отримує адекватно вкладеному а так як теорія рікардо не відкидала що частиною вартості є основою вартості є такі фактори виробництва — земля, капітал, праця. То так само і в Державному управлінні Можновладець ВПЛИВАЄ на кінцевий результат співставно з отриманими за свою роботу коштами.
Або твоя фантазія але тут не виходить труси хрестик бо Якщо капіталість не впливає і все створюють люди то тоді й можновладець не впливає і все створюють працівники.
Це до тебе хоч доходить?
Да не очкуй ти отак перестраховуючись. Не буду. Не хвилюйся, залишайся спокійним. Якщо цей твій черговий білий шум буде ще комусь цікавий, то тебе макне, на чому ти єралашики зліпив (там наявне видно в кожній позиції). Якщо ні, то й ні. Шуми собі, місіонере.
Щось я погано розумію правила модерації 1 Одне чмо , заявивши що більше не буде піднімати економічні питання після того як отримає відповідь - це питання підняло 2 Отримавши відповідь що воно не тільки чмо а й економічнонеграмотне бидло яке не розуміє що в економіці однієї Держави може бути одночасно а - ГАРАНТОВАНИЙ дохід на капітал в 10% б - можливість збанкрутувати і це все залежить від відсотків які хочеш отримати влазячи в бізнес...
Вирішило поскаржитись щоб не виглядати де-Білом і скаргу цього ідіота- підтримано Але чомусь його повідомлення яке а - порушувало його ж обіцянку б - спровокувало мою відповідь - не зникло і порушувач не заблокований.
Питання То може пора визначити причину-наслідок? і якщо вже когось і наказувати- то пресікати причини а не бити по наслідкам.
ПС я не проти щоб було по правилам це повідомлення повисть 24 години а потім так як тут обговорюється модерація мене забанять але ОБОВЯЗКОВО має повисіти
Отже Підсумовуємо 1 Треуголків власник свого слова слово дав-слово взяв а потім ще раз дав 2 Якщо виліз як пилип з конопель то повинен якось відреагувати Так ти дурень який не розуміє що може бути як гарантованих 10% так і банкрутство Чи де-Біл який навіть цього не розуміє 3 Макати когось ти можеш тільки у власних сексуальних фантазіях, це ЄДИНЕ що в тебе залишилось в житті.
Ти і з підсумками помилився. Головний підсумок - що твій цей білий шум (про економіку) нікому не цікавий.
Другорядні підсумки: - що я, як і обіцяв, про це (про економіку), тобі й не відповідаю, не пишу. Факт - про економіку після отого повідомлення зранку і обіцянки не писати про неї, я про економіку не написав і не пишу. - що спокій твій, виявляється, я порушив. То бажаю тобі залишатися спокійним, жити довго, бо я ж не ти м-нь, який мені про нервуєш, то добре, значить скоро помреш строчив тут.
Шуми й далі. Вигадками, перекрученнями тощо. Спокійним будь. Місіонер. Ну на край, дозволяю тобі занести в перелік опупезних зашкварів Детройта ще й не втримав свого слова змовчати.
Кумедний ти.. І, чудило, запиши на лобі собі те, що я не раз вже казав: я ніколи ні на кого жодного разу не скаржився кнопкою Скарга. Це теж факт. Можеш перевірити перепитати в модераторів. Знов все будуєш на брехні. Більше ні на чому. По буквах спробуй: не звертався я до модераторів, щоб видалили оте твоє повідомлення. З черговими єралашиками((, побудованими на натягуванні частного випадку на загальний, про який і була мова. Для мене ти нуль нулів, щоб ще такої честі тебе вдостоїти -- першим до тебе скаргу застосувати. Шуми собі.. кумедний місіонер, який спитав мене де я прочитав, отримав відповідь з цитатою-підтвердженям - в тебе ж і прочитав, і почав ліпити єралашики.., щоб забовтати такий вихід на самого себе. І досі ніяк не може заспокоїтися. Комедія та й годі. Водички попий, бо в тебе ж давлєніє-тиск, а ти отак роздухоперився.
Hotab написав:Успіх Сам факт, що ти прийшов в ЗСУ виключно заради грошей ( що знаходить підтвердження , що воно вищало при зменшені виплат не першим лініям) розказує про правду і мораль - це дно
біблій всяких хотабич напевно не читав, єрєтік ))
Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего, но не замечаешь бревна в своём глазу? Как ты смеешь сказать своему брату: „Брат, дай я выну соринку, которая в твоём глазу”, не видя у себя в глазу бревна. Лицемер, прежде всего, вынь бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза твоего брата».
detroytred написав:Український далекобійний дрон FP-1 виробляється у темпі 3000 одиниць на місяць, а коштує він дешевше за "Шахед" і це було досягнуто цілим рядом виробничих та технологічних рішень.
"Зараз компанія виготовляє близько 100 дронів на день, за ціною 55 000 доларів за штуку", - зазначає видання.
Також слід звернути увагу на те, що FP-1 несе доволі потужну бойову частину. У сюжеті було оголошено про 60 кг, хоча під час презентації говорили про максимальну вагу корисного навантаження до 120 кг. Вочевидь потужніша БЧ може бути встановлена ціною зменшення дальності. Остання до речі у FP-1 заявлена на рівні до 1600 км. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 19961.html "І FP-1 це не єдиний український далекобійний дрон."
Якщо це так, то обидві сторони зайняті накопиченням ракет та дронів.. Для?
"компанія" може трохи перебільшувати )) кажуть що ми зараз щодня запускаєм 50-100 дронів на рашку, багато збивають, але загальна кількість, яка відчутно зросла + напевно зросла бч + розміри рашки і як наслідок купа дирок в їх ппо = є результат. думаю глобального накопичення у нас немає, бо туди банально прилетить іскандер.
detroytred написав:Черговий бенефіс експерта. Нема нікого і поруч близько до його рівня та глибини думок. Хоча,звісно, що іноді помиляється й він. ___________________________ *А теперь внимание на экран. Все помнят, что я говорил про Иран и РФ... а меня пытались высмеять? Что я говорил о реальных устремлениях Ирана и игре РФ с Израилем? Ню ню... шила в мешке не утаить... и ВСЕ не пророчества сбылись, сбываются и сбудутся...
Новость: Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр в интервью каналу Seenergyir (видео на иранском хостинге Aparat)... "... ирано-израильский июньский вооруженный конфликт продемонстрировал, что стратегический союз с Москвой бесполезен"... "Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране"... "Например, они (Россия) всего лишь заявили: "Мы не рады, что Израиль напал на Иран"... "Та же Турция является членом НАТО. Что такое НАТО? Она против России. Россия согласилась продать Турции С-400. Это совсем не про стратегическое партнерство, о котором мы долго говорили"... "У нас должны быть очень серьезные отношения. Мы соседи,— отметил он. — Но доверять нельзя"...
А теперь вспоминаем, что я говорил про ось Израиль - РФ? Ну... еще есть желающие со мной спорить или высмеивать? * (С)
Высокопоставленный иранский чиновник, член Совета по определению политической целесообразности и бывший советник экс-президента Ирана Мохаммада Хатами Мохаммад Садр заявил в интервью BBC на фарси, что "русские передали Израилю разведданные".
По его словам, на основании предоставленных Россией данных израильские силы смогли уничтожить систему ПВО Ирана во время 12-дневной войны "Народ как лев". Садр утверждает, что его слова подкреплены "аналитикой и разведданными". Мохаммад Садр заявил, что Израиль "подозрительно точно поразил все центры ПВО Ирана", и это означает, что "Россия не с нами".
"У России есть особая склонность к Израилю", – утверждает чиновник, и последняя война показала, что "стратегический пакт о сотрудничестве с Россией – ерунда". "Россия дала С-400 Турции, которая входит в NATO, а Ирану не дала, Россия даже не согласилась до сих пор продать нам Су-35, так что не следует думать, что в критический момент Россия придет на помощь Ирану".
Он заявил также, что с первой минуты после гибели бывшего президента Ирана Эбрагима Раиси он был убежден, что крушение вертолета президента – "это израильская операция".
Посмотрел израильское изложение. Есть там пару строчек, котроые отсутстуют в изложении эксперта. Не могу понять почему при 100 % уверенности Садра о сливе разведданных, у него есть какие-то подозрения о причинах точности попаданий. И исходя не из слива, а точности попаданий он делает дальнейший вывод.
Тобто, з них гроші, а з нас - сини будівельника, або і сам будівельник? Але ні він, ні його сини - НЕ хочуть/вирішили НЕ йти на фронт! Що тоді?
tumos написав: Посмотрел израильское изложение. Есть там пару строчек, котроые отсутстуют в изложении эксперта. Не могу понять почему при 100 % уверенности Садра о сливе разведданных, у него есть какие-то подозрения о причинах точности попаданий. И исходя не из слива, а точности попаданий он делает дальнейший вывод.
Вважаю, що в іранців є достатньо ще інших підстав вважати, що "и это означает, что "Россия не с нами".
А це лише те, що вони можуть озвучити і то частково. Звідси отака неоднозначність.
