budivelnik написав:

Отже воєнпенс ОБІЦЯВ мовчати , значить я спокійний він же скалапацан свого слова-слово дав ... що піде (разів з десять)слово взяв назад ...І так для того в когоа - відсутній ГАРАНТОВАНИЙ ПРИБУТОК в УкраїніДепозити і ОВДП - прибуток в 10% ГАРАНТОВАНИЙ ДЕРЖАВОЮб- якщо з одного боку я кажу що прибуток в 10% гарантований, а з другого пишу що повинен керувати своїми капіталами бо мої не вірні рішення можуть привести до банкрутстваВ чому тут проблема? А проблема в тому що совки просто не знають ЧОМУ в одній і тій самій країні бувають прибутки в 10% гарантовано .. або банкрутства.Відповідь в практичних знаннях економікиА вони кажутьЙмовірність банкрутства прямо залежна від величини очікуваного прибутка.. чим вищий прибуток у відсотках ти хочеш отримати - тим вища ймовірність збанкрутувати.Так як в мене відбувається те саме що і у всій Державі( мало власного капіталу) і ще менше вільного (нікуди не вкладеного) - то знаючи правило не вкладати всі яйця в одну корзину - я диверсифікую вкладення...є такі які дають навіть 7% річних... але ГАРАНТОВАНО будуть це робити десяток роківє такі які дають 7% в місяць... але ймовірність що бізнес збанкротує на протязі 2 років - майже 80%....ОтжеЗ тим що МОЖНА мати в Україні ГАРАНТОВАНО 10% і при цьому ризикувати банкрутством - наш теоретик напевно зрозумів?Тепер про турси/хрестиВ теоретика , капітал ПРАЦЮЄ САМОСТІЙНО , тобто треба набрати виконавців які і капіталом будуть керувати і додатковий прибуток отримуючи з капіталу ПОВНІСТЮ будуть передавати власнику капіталуТака собі дитяча фантазія про справедливість, де власник капіталу ні на що не впливає .. - це трусиЄ хрестикМожновладці( читай такі самі керівники які ні на що не повинні впливати) мають нести відповідальність більшу за свої рішення бо вони... і далі маячня про нову людину з іншою ДНК і з іншої Планети.. яка працює не згідно посадових обовязків і отримує дохід від їх виконання... а за ідею і важелі...ну і за грамоти в рамочках...ТомуВоєнпенсЯкщо високопосадовець в бізнесі - несе відповідальність за розвиток бізнесу - то він і отримує адекватно вкладеномуа так як теорія рікардо не відкидала що частиною вартості єосновою вартості є такі фактори виробництва — земля, капітал, праця.То так само і в Державному управлінніМожновладець ВПЛИВАЄ на кінцевий результат співставно з отриманими за свою роботу коштами.Або твоя фантазія але тут не виходить труси хрестик боЯкщо капіталість не впливає і все створюють людито тоді й можновладець не впливає і все створюють працівники.Це до тебе хоч доходить?