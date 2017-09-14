Германия закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро, сообщил министр финансов Ларс Клингбайль в Киеве...
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что страна намерена выделить около 8,5 млрд долларов для поддержки Украины в 2026 году...
detroytred написав:Український далекобійний дрон FP-1 виробляється у темпі 3000 одиниць на місяць, а коштує він дешевше за "Шахед" і це було досягнуто цілим рядом виробничих та технологічних рішень.
"Зараз компанія виготовляє близько 100 дронів на день, за ціною 55 000 доларів за штуку", - зазначає видання.
Також слід звернути увагу на те, що FP-1 несе доволі потужну бойову частину. У сюжеті було оголошено про 60 кг, хоча під час презентації говорили про максимальну вагу корисного навантаження до 120 кг. Вочевидь потужніша БЧ може бути встановлена ціною зменшення дальності. Остання до речі у FP-1 заявлена на рівні до 1600 км. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 19961.html "І FP-1 це не єдиний український далекобійний дрон."
Якщо це так, то обидві сторони зайняті накопиченням ракет та дронів.. Для?
"компанія" може трохи перебільшувати )) кажуть що ми зараз щодня запускаєм 50-100 дронів на рашку, багато збивають, але загальна кількість, яка відчутно зросла + напевно зросла бч + розміри рашки і як наслідок купа дирок в їх ппо = є результат. думаю глобального накопичення у нас немає, бо туди банально прилетить іскандер.
detroytred написав:Черговий бенефіс експерта. Нема нікого і поруч близько до його рівня та глибини думок. Хоча,звісно, що іноді помиляється й він. ___________________________ *А теперь внимание на экран. Все помнят, что я говорил про Иран и РФ... а меня пытались высмеять? Что я говорил о реальных устремлениях Ирана и игре РФ с Израилем? Ню ню... шила в мешке не утаить... и ВСЕ не пророчества сбылись, сбываются и сбудутся...
Новость: Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр в интервью каналу Seenergyir (видео на иранском хостинге Aparat)... "... ирано-израильский июньский вооруженный конфликт продемонстрировал, что стратегический союз с Москвой бесполезен"... "Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране"... "Например, они (Россия) всего лишь заявили: "Мы не рады, что Израиль напал на Иран"... "Та же Турция является членом НАТО. Что такое НАТО? Она против России. Россия согласилась продать Турции С-400. Это совсем не про стратегическое партнерство, о котором мы долго говорили"... "У нас должны быть очень серьезные отношения. Мы соседи,— отметил он. — Но доверять нельзя"...
А теперь вспоминаем, что я говорил про ось Израиль - РФ? Ну... еще есть желающие со мной спорить или высмеивать? * (С)
Высокопоставленный иранский чиновник, член Совета по определению политической целесообразности и бывший советник экс-президента Ирана Мохаммада Хатами Мохаммад Садр заявил в интервью BBC на фарси, что "русские передали Израилю разведданные".
По его словам, на основании предоставленных Россией данных израильские силы смогли уничтожить систему ПВО Ирана во время 12-дневной войны "Народ как лев". Садр утверждает, что его слова подкреплены "аналитикой и разведданными". Мохаммад Садр заявил, что Израиль "подозрительно точно поразил все центры ПВО Ирана", и это означает, что "Россия не с нами".
"У России есть особая склонность к Израилю", – утверждает чиновник, и последняя война показала, что "стратегический пакт о сотрудничестве с Россией – ерунда". "Россия дала С-400 Турции, которая входит в NATO, а Ирану не дала, Россия даже не согласилась до сих пор продать нам Су-35, так что не следует думать, что в критический момент Россия придет на помощь Ирану".
Он заявил также, что с первой минуты после гибели бывшего президента Ирана Эбрагима Раиси он был убежден, что крушение вертолета президента – "это израильская операция".
Посмотрел израильское изложение. Есть там пару строчек, котроые отсутстуют в изложении эксперта. Не могу понять почему при 100 % уверенности Садра о сливе разведданных, у него есть какие-то подозрения о причинах точности попаданий. И исходя не из слива, а точности попаданий он делает дальнейший вывод.
tumos написав: Посмотрел израильское изложение. Есть там пару строчек, котроые отсутстуют в изложении эксперта. Не могу понять почему при 100 % уверенности Садра о сливе разведданных, у него есть какие-то подозрения о причинах точности попаданий. И исходя не из слива, а точности попаданий он делает дальнейший вывод.
Вважаю, що в іранців є достатньо ще інших підстав вважати, що "и это означает, что "Россия не с нами".
А це лише те, що вони можуть озвучити і то частково. Звідси отака неоднозначність.
detroytred написав:Германия закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро, сообщил министр финансов Ларс Клингбайль в Киеве...
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что страна намерена выделить около 8,5 млрд долларов для поддержки Украины в 2026 году...
Тобто, з них гроші, а з нас - сини будівельника, або і сам будівельник? Але ні він, ні його сини - НЕ хочуть/вирішили НЕ йти на фронт! Що тоді?
*Ну и поскольку судя по Чату все уже поняли Игру с Нулевой Суммой, а также Уравнение с Х и Y... Равно как и Уравнение Выборов и Перфокарту...
Все темы и новости просто утратили смысл...
а) Испей из колодца... б) Уедь... в) Умри...
За сим прошу изложить мнение по действительно важному вапрису. Есть ли жизнь на Марсе?* (С)
Успіх написав:detroytred Де Ви такі цікавинки берете?☝️
Да є один отщєпенець(((
Його відібрали з усього світу в групу... Потім і британці, і омериканці, і поляки навчили ... Потім у (між) можновладцями-елітами...
А потім він їх всіх кинув та в "монастир". Тепер по троху завісу піднаготної, Матриці приоткриває.. Але мовчить, як мінімум, про 20%. Щоб свята інквізіція не звернула увагу. Ну звісно, що щось маніпулює, вигадує, помиляється... Хто ж без цього тим паче з отих, якщо хочуть ще й грошенят заробити...
Любитель прибухнути, як і мабуть більшість неординарних осіб, Чаплига. Телеграм. Миха Анархист. Вірити йому, як і нікому, ніззя, але для розширення кругозору саме те.
detroytred написав:Головний підсумок - що твій цей білий шум (про економіку) нікому не цікавий.
1 Ти погодуєшся що якщо ти не знаєш що може бути гарантовано 10% з одночасним можливістю банкрутства - то ти лох в економіці? 2 Ти погоджуєшся що с3,14здівши про те що капітал не потребує керування - ти примітив в економіці? 3 Ти погоджуєшся що постійно перебуваєш без трусів але в хрестику по одному і тому ж запитанню наприклад а - можновладці всім керують і за все відповідають і тому прості працівники повинні бути ждунами бо від них нічого не залежить і б - тільки прості люди які копають вручну згідно теорії рікардо створюють додану вартість а ті хто їх направляють і дають чим працювати - це нікчеми які паразитують?
Ти хоч розумієш що можновладці і капіталісти -це одне і те саме... просто ти як закінчений совок пробуєш захистити більшість від меншості і того в тебе в залежності від того кого ти критикуєш виходять однакові висновки.
Тепер розумієш хто тут білий щум створює , а хто пробує ситуацію ХОЧ трошки розрулити.
detroytred написав:Головний підсумок - що твій цей білий шум (про економіку) нікому не цікавий.
1 Ти погодуєшся що якщо ти не знаєш що може бути гарантовано 10% з одночасним можливістю банкрутства - то ти лох в економіці? 2 Ти погоджуєшся що с3,14здівши про те що капітал не потребує керування - ти примітив в економіці? 3 Ти погоджуєшся що постійно перебуваєш без трусів але в хрестику по одному і тому ж запитанню наприклад а - можновладці всім керують і за все відповідають і тому прості працівники повинні бути ждунами бо від них нічого не залежить і б - тільки прості люди які копають вручну згідно теорії рікардо створюють додану вартість а ті хто їх направляють і дають чим працювати - це нікчеми які паразитують?
Ти хоч розумієш що можновладці і капіталісти -це одне і те саме... просто ти як закінчений совок пробуєш захистити більшість від меншості і того в тебе в залежності від того кого ти критикуєш виходять однакові висновки.
Тепер розумієш хто тут білий щум створює , а хто пробує ситуацію ХОЧ трошки розрулити.
detroytred написав:співай за себе, як ти замість за три роки дійти до фронту
Ну так я на третій день війни взяв і пішов, а професійний військовий мирного часу з дивану мене і всіх інших відправляє на фронт - щось не те коїться в данському королевстві. Чому би професійному військовому не показати приклад мені, цивільному, як треба виконувати присягу та свій професійний обов'язок? Га detroytred ? Тебе ж для того держава годувала, одягала на халяву і надала безкоштовне житло, щоб коли час Ч ти пішов її захищати, а настав час Ч і хитрозроблений детройтед відправляє цивільних щоб захищали його військового - тобі ця ситуація не здається не нормальною? Га?