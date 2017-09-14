Додано: Пон 25 сер, 2025 22:16

detroytred написав: Головний підсумок - що твій цей білий шум (про економіку) нікому не цікавий. Головний підсумок - що твій цей білий шум (про економіку) нікому не цікавий.

1 Ти погодуєшся що якщо ти не знаєш що може бути гарантовано 10% з одночасним можливістю банкрутства - то ти лох в економіці?2 Ти погоджуєшся що с3,14здівши про те що капітал не потребує керування - ти примітив в економіці?3 Ти погоджуєшся що постійно перебуваєш без трусів але в хрестику по одному і тому ж запитаннюнаприклада - можновладці всім керують і за все відповідають і тому прості працівники повинні бути ждунами бо від них нічого не залежитьб - тільки прості люди які копають вручну згідно теорії рікардо створюють додану вартість а ті хто їх направляють і дають чим працювати - це нікчеми які паразитують?Ти хоч розумієш що можновладці і капіталісти -це одне і те саме... просто ти як закінчений совок пробуєш захистити більшість від меншості і того в тебе в залежності від того кого ти критикуєш виходять однакові висновки.Тепер розумієш хто тут білий щум створює , а хто пробує ситуацію ХОЧ трошки розрулити.