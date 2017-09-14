|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 25 сер, 2025 22:32
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
співай за себе, як ти замість за три роки дійти до фронту
Ну так я на третій день війни взяв і пішов, а професійний військовий мирного часу з дивану мене і всіх інших відправляє на фронт - щось не те коїться в данському королевстві. Чому би професійному військовому не показати приклад мені, цивільному, як треба виконувати присягу та свій професійний обов'язок? Га detroytred ? Тебе ж для того держава годувала, одягала на халяву і надала безкоштовне житло, щоб коли час Ч ти пішов її захищати, а настав час Ч і хитрозроблений детройтед відправляє цивільних щоб захищали його військового - тобі ця ситуація не здається не нормальною? Га?
По буквах спробуй - там про не дійшов до фронту.
Про твоє посидів в кабінеті відомо.
І не будуй на брехні. По сотому колу. Детройт не відправляє нікого. Тим паче замість себе.
Алаверди від мене отримують отакі, як ти, брехливі та з безпідставними претезіями-звинуваченнями.
Ти відповідь мою цитуй-то повністю.
Там були всі пояснення.
І перш, ніж задавати свої питання, на моє ти "забув" відповісти: то хто з твоїх родичів першого ступеня споріднення тебе, твою родину захищає замість тебе? Га? Є такі в тебе? Га?
Якщо нема, то, бачу, халяви тобі дуже хочеться.
Ти собі другий бізнес, а інші нехай йдуть навіть з правом на відстрочку.
І ти офіцер запасу. Медик. Не забувай. Присягу складав.
А мені отакі, як ти,бізнесмени, дали контракт. Як на базарі. Так там час Ч -- закінчення терміну контракту. Тож не бреши. В цій площині ми в однакових умовах.
Й не гальмуй: всі сплати за службу в мирний час саме відповідно мирного часу. За службу в особливий період, за бойові дії окремо сплачується. Окремі пільги, в тому числі окрема черга на квартири. Всл мирного часу ще в черзі на житло з 1991 року (хоча в таблиці побачиш 1995, але це не так. То всіх в одну чергу в 1995 зліпили... Хитродупо. Тобто за 30+ років так квартири й досі не дочекалися. Навіть звільнені 15+ років тому).
Про одягала, годувала на халяву співай бабцям. В реалі за пайкові, які призупинили((( навічно, квартироз'ємні та речові дехто забрав лише через суд після звільнення, а більшість так і не забрала. Простила борг державі. Одного знав, так узяв речові котєлкамі...алюмінієвими. Розумний..
Цитуй, не обрізаючи під себе. Всі пояснення є.
Для тебе, цивільного((( Охфіцера запасу молодшого охфіцерського складу. Ще й так необхідного на фронті медика. Який посидів в кабінеті і ... вирішив відкрити другий бізнес, замість дійти до фронту за два+ роки, начебто з цим труднощі через пару місяців після початку повномасштабки були. Це в перші тижні давали від ворот поворот в деяких місцях.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 25 сер, 2025 23:14, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Пон 25 сер, 2025 22:34
цікавий відос
хто взагалі ні бум-бум що зараз на фронті - варто подивитись.
про 5-10 чоловік на км фронту звісно перебільшення, але мабуть не дуже далеко від правди.
тобто на активний фронт 800 км сумарно в норах в "кілл зоні" перебуває 10-20 тис чоловік, які і створюють цю лінію фронту.
Додано: Пон 25 сер, 2025 22:47
sergey_stasyuk555 написав:
в норах в "кілл зоні" перебуває
Нюанс: в одних нори, а в других підземні "містечка".
Додано: Пон 25 сер, 2025 23:14
Успіх написав:detroytred
Де Ви такі цікавинки берете?☝️
Телеграм чат свідків пророка перфолєнти Чаплиги під градусом
Додано: Пон 25 сер, 2025 23:17
sergey_stasyuk555 написав:
цікавий відос
хто взагалі ні бум-бум що зараз на фронті - варто подивитись.
про 5-10 чоловік на км фронту звісно перебільшення, але мабуть не дуже далеко від правди.
тобто на активний фронт 800 км сумарно в норах в "кілл зоні" перебуває 10-20 тис чоловік, які і створюють цю лінію фронту.
лінію кілзони шириною 20км
Додано: Пон 25 сер, 2025 23:18
detroytred написав: sergey_stasyuk555 написав:
в норах в "кілл зоні" перебуває
Нюанс: в одних нори, а в других підземні "містечка".
а в нейтойвосних бюджетна сіся і пропукані дивани
Додано: Пон 25 сер, 2025 23:26
flyman написав: detroytred написав: sergey_stasyuk555 написав:
в норах в "кілл зоні" перебуває
Нюанс: в одних нори, а в других підземні "містечка".
а в нейтойвосних бюджетна сіся і пропукані дивани
По буквах спробуй - в "кілл зоні".
Або тоді про себе, себе. Про свій підвал і свої сісі та який диван, чи що там.
Хоча унюхати в когось диван через монітор, то круто. Чи просто прибріхуєш?
Додано: Пон 25 сер, 2025 23:38
whois2010 написав: pesikot написав: whois2010 написав:
Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину
Скільки ярликів "гестапівці", "вбити людину" ...
Ти б так завзято засуджував москалів за вбивство мирняку, так про це ти мовчишь, чомусь
Кот, ви як юродивий на ярмарку з одвічним скигленням чіпляєтеся до форумчан, пачіму ви нє обвіняєтє путіна. Мабуть ви таким чином демонструєте свій "патріотизм": лише ви знаєте, хто насправді ворог, вірно? Не думаю, що розстрільна трійка, коли добрая но справедлівая рука каральної машини держави дістане і вас з рештою диванних турбопатріотів, зачте вам це в актив.
Кажу для вас вдруге і більше не буду повторюватися: росія/росіяне - вороги, путін - ворог. Занотуйте це в свій рожевий з блистками записничок.
Очикувано, хоч і не бажано, коли українця вбиває ворог. І зовсім інша справа, коли вчитель, який супроводжує дітей на змагання, після зустрічі з представниками (окупаційної?) влади гине.
Так а ви вже зрозуміли, що відстрочки не було? Що будемо робити з вашими попередніми закидонами? Добре, пробачаю. Але будьте уважніші на майбутнє.
Додано: Пон 25 сер, 2025 23:46
detroytred написав:
..........
Ще раз: реал я й так і в реалі отримаю.
Навіщо мені він ще й тут?
Виртуал ничем не отличается от реала.
Люди остаются теми же, разве что позволяют себе большее хамство.
Додано: Пон 25 сер, 2025 23:46
Успіх написав: Hotab написав:
відпрацював 1+ рік
От допрацюєш до моїх "майже 3 роки"(32міс.) - от тоді поговоримо.
Чому «нормою» (після якої ти вирішив що ти герой) є 2+ роки миття снарядів і заряджання рацій за хз скільки від фронту , а не наприклад бойові вильоти з 2014 по 2023? Хто визначив цю норму? 8-класник? Підвальний ухилянт, дєло якого шукають з філіппінськими сніфер-догами вже четвертий рік?
Чому саме твої 2+ роки протирання ганчірками снарядів в тилу є достатньою нормою, що ти з надважливим геройським хлєбальником бігаєш по форуму і чіпляєшся до людей?
