Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:00
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Ще раз: реал я й так і в реалі отримаю.
Навіщо мені він ще й тут?
Виртуал ничем не отличается от реала.
Люди остаются теми же, разве что позволяют себе большее хамство.
я вже розпереживався, чи все ОК з ЛАДом
flyman
Повідомлень: 40534
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2852 раз.
Профіль
1
3
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:05
Hotab написав:
.......
Тисячі сторінок обговорення того, що від жодного тут дописувача не залежить.
Звісно що ніхто не може
Проблема даже не в том, что "не залежить".
Важнее то, что никто не обладает мало-мальски достоверной информацией и пытаются гадать на кофейной гуще.
Hotab написав:Shaman
........
Я прихильник, що люди після 40 (а тут таких більшість) не міняються. Щось пояснити і перевиховати неможливо.
........
Перевиховати то безнадійно, а вот переубедить в принципе можно. Разумного человека, основываясь на фактах.
Тут, правда, две беды:
- разумных людей мало,
- у многих мозги слишком засраны пропагандой и они не в силах отрешиться от неё. В результате, даже признавая факты, они стараются подогнать факты под внушённые идеи, наплевав на логику и прочие требования к мышлению.
ЛАД
Повідомлень: 35597
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:08
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Нюанс: в одних нори, а в других підземні "містечка".
а в нейтойвосних бюджетна сіся і пропукані дивани
По буквах спробуй - в "кілл зоні".
Або тоді про себе, себе. Про свій підвал і свої сісі та який диван, чи що там.
Хоча унюхати в когось диван через монітор, то круто. Чи просто прибріхуєш?
рОбота робить. Надважливий в тилу (с) тм
Hotab
Повідомлень: 15980
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
Профіль
4
4
2
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:17
Hotab написав: whois2010 написав:
Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину
whois2010 написав:
Кот, ви як юродивий на ярмарку з одвічним скигленням чіпляєтеся до форумчан, пачіму ви нє обвіняєтє путіна. Мабуть ви таким чином демонструєте свій "патріотизм": лише ви знаєте, хто насправді ворог, вірно? Не думаю, що розстрільна трійка, коли добрая но справедлівая рука каральної машини держави дістане і вас з рештою диванних турбопатріотів, зачте вам це в актив.
Кажу для вас вдруге і більше не буду повторюватися: росія/росіяне - вороги, путін - ворог. Занотуйте це в свій рожевий з блистками записничок.
Очикувано, хоч і не бажано, коли українця вбиває ворог. І зовсім інша справа, коли вчитель, який супроводжує дітей на змагання, після зустрічі з представниками (окупаційної?) влади гине.
Так а ви вже зрозуміли, що відстрочки не було? Що будемо робити з вашими попередніми закидонами? Добре, пробачаю. Але будьте уважніші на майбутнє.
Навпаки - отримали підтвердження що була відстрочка надана принаймі на пів-року (скоріш за все на рік) в кінці червня 2025-го. Яка дивним чином виявилась анульованою буквально через 3 тижні після видачі. І з"ясувалось це якраз після смерті з типовими ознаками вбивства.
- чи відкрито кримінальне провадження проти тих хто безпідставно надав відстрочку, якщо вона була настільки очевидно незаконною, що довелось її скасовувати буквально через 3 тижні?
- чи є докази того, що відстрочка була анульована саме в середині липня, а не "заднім числом" вже після ймовірного вбивства? Відповідні записи в логах системи "Оберіг"/"Резерв+" + підтвердження їх достовірності експертами з кібербезпеки + наявність у цих систем "сертифікації на відповідність вимогам КСЗІ"? Записи в паперовому журналі + експертиза яка підтвердила що він вевся належним чином та не був переписаний?
Втім все це несуттєві деталі...
Головне - це факт ймовірного вбивства, яке такі як ти намагаються заговорити підмінюючи тему вбивства на тему наявності/відсутності незначного адміністративного правопорушення зі сторони вбитого.
candle645
Повідомлень: 257
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:19
Hotab написав:
Успіх
Сам факт, що ти прийшов в ЗСУ виключно заради грошей ( що знаходить підтвердження , що воно вищало при зменшені виплат не першим лініям) розказує про правду і мораль - це дно
повторю цитату з біблії, яку модери потерли!!!
Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего, но не замечаешь бревна в своём глазу? Как ты смеешь сказать своему брату: „Брат, дай я выну соринку, которая в твоём глазу”, не видя у себя в глазу бревна. Лицемер, прежде всего, вынь бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза твоего брата
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 428
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:23
candle645
Головне - це факт ймовірного вбивства, яке такі як ти намагаються заговорити підмінюючи тему вбивства на тему наявності/відсутності незначного адміністративного правопорушення зі сторони вбитого.
Тобто про спротив силовим органам, після якого слідує відповідна їх реакція, пацієнту невідомо? Ну ок..
А щодо відстрочки… Десь проскакувала інфа, що літні (термін закінчення) відстрочки завершились і вимагались якісь там дії, не в темі, бо не цікаво. Але чому ти впевнений, що вона не могла у нього закінчитись? Бо «таким як ти» так зручніше?
Hotab
Повідомлень: 15980
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
Профіль
4
4
2
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:33
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Успіх
Сам факт, що ти прийшов в ЗСУ виключно заради грошей ( що знаходить підтвердження , що воно вищало при зменшені виплат не першим лініям) розказує про правду і мораль - це дно
повторю цитату з біблії, яку модери потерли!!!
Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего, но не замечаешь бревна в своём глазу? Как ты смеешь сказать своему брату: „Брат, дай я выну соринку, которая в твоём глазу”, не видя у себя в глазу бревна. Лицемер, прежде всего, вынь бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза твоего брата
Це правда. Коли я завершував службу після 9 років в стані війни, Долярек вищав «Україна у вогні, як так??» Сам в цей час «шукав варіанти». І врешті знайшов хто прийме «бойові купюри, які отримував у неоформленій відпустці у Львові».
Лицемірство 80 lvl
Hotab
Повідомлень: 15980
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
Профіль
4
4
2
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:35
Hotab написав:candle645
Головне - це факт ймовірного вбивства, яке такі як ти намагаються заговорити підмінюючи тему вбивства на тему наявності/відсутності незначного адміністративного правопорушення зі сторони вбитого.
Тобто про спротив силовим органам, після якого слідує відповідна їх реакція, пацієнту невідомо? Ну ок..
Про спротив нічого не сказано навіть в "версії ТЦК"...
А щодо відстрочки… Десь проскакувала інфа, що літні (термін закінчення) відстрочки завершились і вимагались якісь там дії, не в темі, бо не цікаво. Але чому ти впевнений, що вона не могла у нього закінчитись? Бо «таким як ти» так зручніше?
Теж не в курсі, тут краще спитати Дюрі-Бачі. Але Україна це не Ахрика, і у нас кінець червня це літо, а заодно завершення вступних екзаменів і відповідно час оформлення нових відстрочок.
candle645
Повідомлень: 257
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:42
candle645
Про спротив нічого не сказано навіть в "версії ТЦК"
Так а про побиття там сказано? Але ж тобі це не заважає про це співати тут)!
Hotab
Повідомлень: 15980
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
Профіль
4
4
2
Додано: Вів 26 сер, 2025 00:45
stm написав:
Ні, моя бувша співробітниця
поїхала до США з родиною. Наразі її син
, який має свідоцтво про народження України але паспорт громадянина США для мене той самий достатній українець. Освіта Монреаль ВУЗ топ-5 світу, міжнародні відносини. Він громадянин США який не втратив зв'язку, це родина звісно але ж, приїздить в країну у війні з міжнародними прокурорами для перекладу показів військових злочинів у Бородянці. Він 2 місяці після не дуже хотів взагалі з кимось розмовляти від почутого. Це моя гордість
, не менше ніж люди які наразі ризикують життям щоб захистити мене. Я лише просила сказати, що я їм пишаюся
, що він незважаючи на те що не впевнений у тому що за почуте всі понесуть відповідальність зробив максимум. Також мої слова до цього коли він хотів вступити у військо України, що мені потрібна його допомога більше на міжнародній арені. Він голос України з максимально кваліфікованою освітою.
син взагалі то бувшої співробітниці, але це твоя гордість і ти їм пишаєшся...
яке ти взагалі маєш відношення до чужого сина?
це так "турбопатріотично" чужі заслуги собі ліпити на груди...
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 428
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
