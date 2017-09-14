RSS
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 00:58

А чому дивуватись?
https://www.facebook.com/watch/?v=1451393989233748


Брат прем’єрки Свириденко втік за кордон, бувши депутатом "Слуги народу"
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат виїхав та проживає за кордоном.
Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.

Мало?
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 00:59

  Hotab написав:candle645

Про спротив нічого не сказано навіть в "версії ТЦК"


Так а про побиття там сказано? Але ж тобі це не заважає про це співати тут)!

Вже є фото (очевидно від судмедексперта) тіла Сахарука. Весь в синяках. Коротше - забили до смерті.
Фото в ТГ Gura Anton.

кожна нога внизу вкругову в суцільних синцях. Катували струмом? Дійсно, адіннарот? Кацапи якраз вийшли з конвенції проти катувань.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 01:03

sergey_stasyuk555

чужі заслуги собі ліпити на груди


Тобто коли умовний Стасюк пишається умовним Усиком, то він приписує собі його заслуги? Потужно , жгі далі. Що не допис, то дно
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 сер, 2025 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 01:04

  Shaman написав:..........
тут всі бідкаються, як нам розбомбили півкраїни, а репарації - фантастичний сценарій? це справедливий сценарій - а як цього досягнути, треба думати...

Можно подумать и над вопросом, как достичь победы над законом сохранения энергии. Или, например, всемирного тяготения.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 01:13

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:відпрацював 1+ рік
От допрацюєш до моїх "майже 3 роки"(32міс.) - от тоді поговоримо.

Чому «нормою» (після якої ти вирішив що ти герой) є 2+ роки миття снарядів і заряджання рацій за хз скільки від фронту , а не наприклад бойові вильоти з 2014 по 2023? Хто визначив цю норму? 8-класник? Підвальний ухилянт, дєло якого шукають з філіппінськими сніфер-догами вже четвертий рік?
Чому саме твої 2+ роки протирання ганчірками снарядів в тилу є достатньою нормою, що ти з надважливим геройським хлєбальником бігаєш по форуму і чіпляєшся до людей?

У кого то были боевые вылеты в период 2014-2023г.г.?
Не знал.
Наверно это всё таки у Мариняка.
Он же и погиб в бою. Но в 22м.
А тот "кто то" Линкольн за леи тогда помню заправлял.
Ну на фоне детей мосийчучки и колывана ещё не такое большое предательство и измена присяге.
Хотя конституцией уже одно место подтёрли, туда и присяга в принципе у витровжаренных "выкормышей" пойдёт...
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 01:32

  Hotab написав:Успіх
Сам факт, що ти прийшов в ЗСУ виключно заради грошей ( що знаходить підтвердження , що воно вищало при зменшені виплат не першим лініям) розказує про правду і мораль - це дно

Тут сміється навіть моя 17-річна племінниця, якій я прямо зараз (будучи в відпустці) допомагаю розбиратися з основами економіки та трудового права...

- довоєнна вартість послуг Успіха була приблизно $5/год в робочий час (це приблизно 36 годин на тиждень з врахуванням вихідних та святкових днів), і $10/год за решту 132 години щотижня, згідно ТК.
- мобілізували його не за власним бажанням, а "згідно-відповідно" в квітні 2022, коли було лише +30. Він не маючи іншого вибору "прийшов в ЗСУ" служити 24/7 за встановлене на той момент державою ГЗ ~$1/год.
- в "найкращі часи" (максимум півтори року) йому держава виплачувала майже $2.5-3/год, тобто трохи більше половини вартості його праці на вільному ринку

Як щойно сказала Дашка - "Хотаб мабуть тому і пішов вчитися в воєнне ПТУ, що в 6 класі так і не зміг вивчити дроби та пропорції"

Від себе можу тільки добавити, що служба за 1/3 - 1/2 від ринкової вартості праці це "прийшов в ЗСУ виключно заради грошей" хіба-що в уяві Хотабів які не осили навіть шкільний курс математики.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 01:38

  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Успіх
Сам факт, що ти прийшов в ЗСУ виключно заради грошей ( що знаходить підтвердження , що воно вищало при зменшені виплат не першим лініям) розказує про правду і мораль - це дно


повторю цитату з біблії, яку модери потерли!!!
Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего, но не замечаешь бревна в своём глазу? Как ты смеешь сказать своему брату: „Брат, дай я выну соринку, которая в твоём глазу”, не видя у себя в глазу бревна. Лицемер, прежде всего, вынь бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза твоего брата

Це правда. Коли я завершував службу після 9 років в стані війни, Долярек вищав «Україна у вогні, як так??» Сам в цей час «шукав варіанти». І врешті знайшов хто прийме «бойові купюри, які отримував у неоформленій відпустці у Львові».
Лицемірство 80 lvl

тобто ти на початку першого року повномаштабної війни скоропостіжно завершив службу і типу красавчик?
а долярчик три роки відмотав і ухилянт?
ну не знаю, кесарю кесарево...
тема "заради грошей" взагалі не розкрита ))
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 01:41

  Hotab написав:sergey_stasyuk555
чужі заслуги собі ліпити на груди

Тобто коли умовний Стасюк пишається умовним Усиком, то він приписує собі його заслуги? Потужно , жгі далі. Що не допис, то дно

ти тупіше ніж я думав, а ще брехав що переможець якихось там олімпіад...
ти пояс Усика носиш чи брешеш про це?
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 02:50

барабашов

У кого то были боевые вылеты в период 2014-2023г.г.?
Не знал.


Але ж тепер знаєш
Хоч і запамʼятовуєш погано. Є пігулки кажуть.
А гинути ж не обовʼязково. По Херсону загинуло не більше 10% пілотів. Але ж це не означає, що вони не виконують бойові вильоти


тобто ти на початку першого року повномаштабної війни скоропостіжно завершив


У тебе плутанина в твоєму особистому стасюківському календарі. 2023 рік це не «початок першого року широкомасштабного».
Та і загалом, тебе ця війна торкнулась (хоча ні, не торкнулась, ти ж ухилянт звичайний») в лютому 2022. А я з нею з 2014. Щоправда з кінця 2020 звільнився, проте з повернувся. А ти і не був, і не повертався. То ж маєш закрити хлєбало


довоєнна вартість послуг Успіха бул


Це якось щось заперечує??
Від жодного війського (а їх тут під десяток) не було стільки скиглення про гроші. І розповідей, що от би добре бойові отримувати навіть біля киці!! Бо посони ж отримують! 😅
Я в принципі позитивно ставлюсь до бажання заробити навіть під час війни. Але ж не потрібно тут співати пісні про «доброволець» , «не за гроші». Хронологія прослідковується абсолютно точно:
призвали повісткою (хоча полюбляє розказувати про «доброволець»)
стали гарно платити ще на полігоні
Стали ще більше платити вже в бригаді , навіть без бойових завдань
Припинили платити без бойових завдань - Долярек заскиглив на весь форум (бо на бойових йому робити нема чого, снаряди можна мити і в тилу , тому на бойові брали рідко)
Почав шукати шляхи зіскочити, бо після шарових 100+к за миття снарядів робити те ж саме , але за 30к вже не хотілось
Знайшов кому дати грошей і зіскочив

Отакий бойовий шлях .Не позорний, звичайний. Але розтягнуту майку з написом «герой» давно пора зняти і випрати . А краще викинути. Ну і звісно гавкання і кусання за пʼятки місцевих дописувачів зі словами «а ти чому не служиш?» варто точно не доглядачу киці, по суті такому самому ухилянту.
