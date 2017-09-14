RSS
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 01:32

  Hotab написав:Успіх
Сам факт, що ти прийшов в ЗСУ виключно заради грошей ( що знаходить підтвердження , що воно вищало при зменшені виплат не першим лініям) розказує про правду і мораль - це дно

Тут сміється навіть моя 17-річна племінниця, якій я прямо зараз (будучи в відпустці) допомагаю розбиратися з основами економіки та трудового права...

- довоєнна вартість послуг Успіха була приблизно $5/год в робочий час (це приблизно 36 годин на тиждень з врахуванням вихідних та святкових днів), і $10/год за решту 132 години щотижня, згідно ТК.
- мобілізували його не за власним бажанням, а "згідно-відповідно" в квітні 2022, коли було лише +30. Він не маючи іншого вибору "прийшов в ЗСУ" служити 24/7 за встановлене на той момент державою ГЗ ~$1/год.
- в "найкращі часи" (максимум півтори року) йому держава виплачувала майже $2.5-3/год, тобто трохи більше половини вартості його праці на вільному ринку

Як щойно сказала Дашка - "Хотаб мабуть тому і пішов вчитися в воєнне ПТУ, що в 6 класі так і не зміг вивчити дроби та пропорції"

Від себе можу тільки добавити, що служба за 1/3 - 1/2 від ринкової вартості праці це "прийшов в ЗСУ виключно заради грошей" хіба-що в уяві Хотабів які не осили навіть шкільний курс математики.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 01:38

  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Успіх
Сам факт, що ти прийшов в ЗСУ виключно заради грошей ( що знаходить підтвердження , що воно вищало при зменшені виплат не першим лініям) розказує про правду і мораль - це дно


повторю цитату з біблії, яку модери потерли!!!
Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего, но не замечаешь бревна в своём глазу? Как ты смеешь сказать своему брату: „Брат, дай я выну соринку, которая в твоём глазу”, не видя у себя в глазу бревна. Лицемер, прежде всего, вынь бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза твоего брата

Це правда. Коли я завершував службу після 9 років в стані війни, Долярек вищав «Україна у вогні, як так??» Сам в цей час «шукав варіанти». І врешті знайшов хто прийме «бойові купюри, які отримував у неоформленій відпустці у Львові».
Лицемірство 80 lvl

тобто ти на початку першого року повномаштабної війни скоропостіжно завершив службу і типу красавчик?
а долярчик три роки відмотав і ухилянт?
ну не знаю, кесарю кесарево...
тема "заради грошей" взагалі не розкрита ))
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 02:50

барабашов

У кого то были боевые вылеты в период 2014-2023г.г.?
Не знал.


Але ж тепер знаєш
Хоч і запамʼятовуєш погано. Є пігулки кажуть.
А гинути ж не обовʼязково. По Херсону загинуло не більше 10% пілотів. Але ж це не означає, що вони не виконують бойові вильоти


тобто ти на початку першого року повномаштабної війни скоропостіжно завершив


У тебе плутанина в твоєму особистому стасюківському календарі. 2023 рік це не «початок першого року широкомасштабного».
Та і загалом, тебе ця війна торкнулась (хоча ні, не торкнулась, ти ж ухилянт звичайний») в лютому 2022. А я з нею з 2014. Щоправда з кінця 2020 звільнився, проте з повернувся. А ти і не був, і не повертався. То ж маєш закрити хлєбало


довоєнна вартість послуг Успіха бул


Це якось щось заперечує??
Від жодного війського (а їх тут під десяток) не було стільки скиглення про гроші. І розповідей, що от би добре бойові отримувати навіть біля киці!! Бо посони ж отримують! 😅
Я в принципі позитивно ставлюсь до бажання заробити навіть під час війни. Але ж не потрібно тут співати пісні про «доброволець» , «не за гроші». Хронологія прослідковується абсолютно точно:
призвали повісткою (хоча полюбляє розказувати про «доброволець»)
стали гарно платити ще на полігоні
Стали ще більше платити вже в бригаді , навіть без бойових завдань
Припинили платити без бойових завдань - Долярек заскиглив на весь форум (бо на бойових йому робити нема чого, снаряди можна мити і в тилу , тому на бойові брали рідко)
Почав шукати шляхи зіскочити, бо після шарових 100+к за миття снарядів робити те ж саме , але за 30к вже не хотілось
Знайшов кому дати грошей і зіскочив

Отакий бойовий шлях .Не позорний, звичайний. Але розтягнуту майку з написом «герой» давно пора зняти і випрати . А краще викинути. Ну і звісно гавкання і кусання за пʼятки місцевих дописувачів зі словами «а ти чому не служиш?» варто точно не доглядачу киці, по суті такому самому ухилянту.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 06:27

Hotab

Добрий ранок .
Всім Гарного дня !

"Хотабич " , ну стільки уваги якомусь чоловіку без освіти який в мить став героєм не беручі участь ні в одному бою ...а потім дизертиром .В ЗСУ він був , але в бою - НІ .


Навіщо ви кожного разу щось пояснююте ? Відповідаєте на маячню ?
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Есесовці зупинили рейсовий автобус з групою дітей і супроводжуючим. Супроводжуючого пізніше вони вбили

Рашистське ІПСО працює на всі 100%, а слабкі на інтелект ( ну я ж не допускаю що за 100 гр бояри тут всі цю маячню пишуть ) його розганяють по всіх можливих каналах. Безрамочна демократія та вседозволеність під час війни це ЗЛО !!! :twisted:
Називати вояк ЗСУ : Гестаповці в пікселі Есесовці - за це має бути жорстокий кримінал - тут або зовсім відбиті мізкі у whois2010 або відкрита робота на ворога :twisted:
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 08:25

  Hotab написав:
  whois2010 написав:
  pesikot написав:
Скільки ярликів "гестапівці", "вбити людину" ...

Ти б так завзято засуджував москалів за вбивство мирняку, так про це ти мовчишь, чомусь

Мабуть ви таким чином демонструєте свій "патріотизм": лише ви знаєте, хто насправді ворог, вірно? Не думаю, що розстрільна трійка, коли добрая но справедлівая рука каральної машини держави дістане і вас з рештою диванних турбопатріотів, зачте вам це в актив.
Кажу для вас вдруге і більше не буду повторюватися: росія/росіяне - вороги, путін - ворог. Занотуйте це в свій рожевий з блистками записничок.
Очикувано, хоч і не бажано, коли українця вбиває ворог. І зовсім інша справа, коли вчитель, який супроводжує дітей на змагання, після зустрічі з представниками (окупаційної?) влади гине.

Так а ви вже зрозуміли, що відстрочки не було? Що будемо робити з вашими попередніми закидонами? Добре, пробачаю. Але будьте уважніші на майбутнє.

Ви облиште цей менторський тон. Мені ваші "пробачаю" чи "одобряю" не потрібні. Я знаю ціну собі. І для ЗСУ, за яке ви переймаєтеся, я з 2014р зробив більше і витратив коштів незрівнянно більше, ніж ви і всі форумні шароварні пепсікоти.
Тепер по суті питання про вбитого. Відсутність відстрочки (а слова якогось речника зажопинського ТЦК для мене не доказ), не є причиною, щоб вбити людину. Сам ТЦК не повідомляє, що людина була у розшуку, чи чинила спротив. "Ухилянтом" її міг визнати лише суд за певними ознаками і діями, а не ви. Судячі по фото, вбитий був тендітною людиною вагою кілограмів 60-65. Я не вірю, що він так сильно пручався проти групи "соціальної підтримки", що аж заслужив, як ви стверджуєте, на смерть. У будь-якому випадку, працювати з ним повинні були поліцейські. І вони ж застосовувати спецзасоби, або зброю. Але ми знов повертаємося до портрета худорлявого вчителя, якого витягли з рейсового автобуса, проти групи озброєних биків: ви бачите тут свідомий спротив аж до застосування спецзасобів чи зброї на враження?
Ви глузуєте і обесцінюєте смерть цієї людини, але в тилу він виконував важливу справу - виховував дітей в умовах війни
Нацполіція купила ще 150 автомобілів для поліцейських за 175 мільйонів. За рік ціна суттєво зросла :lol:
https://censor.net/biz/news/3570316/nat ... -milyioniv
Як повідомлялося, минулого року Нацполіція вже придбала у ТОВ "Кий авто центр" 150 нових легкових автомобілів на базі Renault Duster, але тоді вони коштували суттєво дешевше – по 846,9 тис. грн за одиницю (без ПДВ).

буде на чому людей викрадати 8)

в той же час народ скидається на авто для фронту...

В масках і чорному одязі: в Ужгороді невідомі викрали експоліцейського Белецького — він опинився у ТЦК (фото) :shock:
Його було звільнено зі служби через надання відеодоказу з приниженням ветерана співробітниками Закарпатського ТЦК, що трапилося у червні.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/721 ... -beleckogo
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 08:49

  jump написав:Його було звільнено зі служби через надання відеодоказу з приниженням ветерана співробітниками Закарпатського ТЦК, що трапилося у червні.

- або іспий з колодезя з усіма (стань таким, як всі)
- або в'їзджай (відійди)
- або помри.

Притча про отруєний колодязь.

Коли ізоп'єш, то скажуть -- вода з колодезя вилікувала((
_______________________
Хоча цілком можливий варіант даної історії-притчі, коли навпаки - для колодязя з дійсно цілющою, а не отруєною водою.

Хто воду визначає-то?
Отруєна чи цілюща((
Судді хто?? Переможці.. Хто в кріслі судді. Застовбив-зайняв оте крісло.
От і вся правда(( (не істина, а правда).

Істина..., то тільки в хфілософів та науковців. І то тільки тих, що не тільки не мають жодного власного інтересу, але ще дуже (майже фанатично, тобто навіть і попри власних інтересів) зацікавлені в пошуку отієї істини.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:В масках і чорному одязі: в Ужгороді невідомі викрали експоліцейського Белецького — він опинився у ТЦК (фото)
Його було звільнено зі служби через надання відеодоказу з приниженням ветерана співробітниками Закарпатського ТЦК, що трапилося у червні.

спочатку Белецький пішов проти системи, оприлюднивши відеодокази де тітушня пресує ветерана, і ТЦК довелось формально визнати вину своїх "співробітників" і навіть записати відеозвернення з вибаченнями.
Потім включилась репресивна машина, його звільняють з поліції, і вже через пару днів відправляють бригаду биків на волонтерському позашляховику для "бусифікації". Не здивуюсь якщо його закинуть в експрес режимі в якусь мясну бригаду, для показової розправи.
А форумні клоуни у білих пальтах закочують очі, бурмочучи "системи нема", "одиничні випадки" і т.д.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 09:20


Це треба дивитися від початку до кінця.
Апофігей перетворення шляху від "лопатами" до зберегти людей та прийдеться піти на болючі поступки.

Або, як мінімум, з 14 по 18, а краще по 24 хвилину.

І на важливу річ звернув увагу -- поступове невпинне переселення народу з лівого берега на правий...


Пригадався одразу Пристайко з його - то хто ж вам винуватий, що ви-дехто (пересічні) "короткозорі" (вірили словам можновладців-політиків-посадовців), а всі (розумні, тобто ми, хто у влади) все знали і розуміли.
