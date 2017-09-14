RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 09:51

  Hotab написав:рОбота робить.

flyman
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 10:49

  Василь-Рівне написав:
  whois2010 написав:Есесовці зупинили рейсовий автобус з групою дітей і супроводжуючим. Супроводжуючого пізніше вони вбили

Безрамочна демократія та вседозволеність під час війни це ЗЛО !!!

Ну так сами виноваты: действовали бы строго в рамках закона -- ничего бы не было.
Или это только пэрэсичных касается? :roll:
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 10:54

новітні енкаведисти закатували 33-річного чоловіка :shock:

офіційна версія бандитів...

ТЦК: В пункті збору мобілізованих на Рівненщині від серцевої недостатності помер чоловік
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/25/7527756/
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 11:05

Кулеба заявляє себе борцем за реал.

Чудак, який на посаді співав в березні 2022:
«Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу, – заявляв голова МЗС України Дмитро Кулеба. – Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке».
https://www.village.com.ua/village/city ... ainer-2022

А три дні тому у інтерв'ю вище прямо каже, що тільки дві новини будуть ознакою прийняття до ЄС.
Тільки дві ці, а ВСЕ ІНШЕ білий шум, який не має ніякого значення.
1. Новина, що ЄС реформує процедуру прийняття рішень в ЄС.
2. Що ЄС узгодив з Україною всі питання по аграрці.
Так прямо і каже, що на все інше, окрім цих двох пунктів, не звертайте уваги.


А потім, як Пристайко... котрий вже на пенсії, тихенько проспівав, що та то пересічні короткозорі.
Хоча і толкове він вказав: нема сенсу боротися з негативними новинами в інтернеті. Потрібно збільшувати кількість позитивних.

Потрібно більше популізувати справжніх героїв.

Саме болюче питання в суспільстві зараз - мобілізація.

В наступних виборах лише одна надія -- на мудрість українського народу, що не повірить популістам. Інакше це ризики для країни в перші 10 років.
Надія на мудрість народу... каже чудак борець за реальність 😁😁😁
Український народ не гірший за будь-який інший в світі.
І мудрість (тобто колективний розум) має такого ж рівня, як і будь-які інші народи...
Куплялися, купляються і будуть ще довго куплятися на уловки шулерів-можновладців.
Вибори... Да для народу це гра в наперстки. Вгадування з... визначеним результатом.

"Результати виборів визначаються до виборів. Через визначення модальності виборів (тобто мажоритарка-пропрорційніть які; нарізка округів; совмєщьонность з місцевими; і т.д.), часу проведення та 3-й фактор" (с) експерт.
Британські 5 місць в парламенті партії Фараджа тому найяскравий приклад абсурду.
Зміни (модальності) ... да виправляють...трохи((( як ото крокодили літають, але низенько-низенько.

А Матриця транслює заворожене спостереження підрахунку голосів.
Рахуюють хоть навіть абсолютно чесно, але результат вже визначений характером організації цих самих виборів. Під кого визначили модальності, час і 3-й фактор, той і буде переможцем.

Все начебто по-чесному ж --- кожен абсолютно самостійно, сам ... обирає під яким стаканчиком шарик.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 11:26

Пів життя вчитись/тренуватись/"хавати" податки, що би що???

  Hotab написав:ти герой) є 2+ роки миття снарядів і заряджання рацій за хз скільки від фронту
По-перше: снаряди я НІКОЛИ не мив(в нас було четверо людей, які цим в основному і займались на міні-складі)
По-друге: не хз скільки від фронту, а в основному 5-7км від ЛБЗ, а копати їздив, то взагалі за 800м від ЛБЗ(або 1,5км від окопів піхоти орків)
Успіх
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 11:35

М-да. Форум не меняется. Одни кремлеботы и представители криминала.

Обсуждают высосанные из рашисткого криминального хкя темы:

- мнимой регулярной а-ля бандитской бусификации по Украине;
(в реальности при встрече с сотрудниками ТЦК и СП максимум из негативного - это нервное напряжение у подлежащих мобилизации и некоторое беспокойство у пока не подлежащих мобилизации).
Для чего и кому это нужно? Это нужно криминальным структурам в Украине и кремлю. Для первых это процесс запугивания молодых мужчин с целью вымогания у них денег при периодической имитации бусификации лже-сотрудниками ТЦК и СП. Внешне эти лже-сотрудники выглядят как "титушки" в разношерстной форме, в отличии от реальных сотрудников ТЦК и СП, в числе которых как правило уже бывшие раненные, физически слабые и непригодные к строевой службе немолодые мужчины. Цель "титушек" похищение мужчин, моральное и физическое их давление, изоляция в подготовленном месте за городом и ожидание выкупа. Как противодействовать этому? Исключительно физическое устранение. В период войны другие методы не сработают.

- массового желания демобилизации у прослуживших в ВСУ;
(в реальности же существует желание законного отпуска и отдыха, а не демобилизации в период, когда военнослужащие имеют возможность заработать даже совсем честно приличные деньги. Чистая подмена понятий отпуска и демобилизации.)
buratinyo
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 11:40

  buratinyo написав:Цель "титушек" похищение мужчин, моральное и физическое их давление, изоляция в подготовленном месте за городом и ожидание выкупа. Как противодействовать этому? Исключительно физическое устранение. В период войны другие методы не сработают.

Так ми теж "всецело и полностью" за їх фізичне устанєніє)). Нехай оповіщенням займаються тільки 58-річні тричі контужені, разом з синами депутатів з відірваними ногами
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 11:44

Даша, ШКМ і таблиці Брадіса

whois2010

І для ЗСУ, за яке ви переймаєтеся, я з 2014р зробив більше і витратив коштів незрівнянно більше, ніж ви


Я не забороняю вам так вважати, хоча он у Кендела з Дашою є якісь особливі таблички/пропорції, по яким вони удвох гигикаючи розказують про недостатню оцінку послуг військового навіть в ролі мийщика снарядів чи заповнювача журналу. Уявляєте скільки в тій табличці коштує послуга бойового пілота?? Але то незручні для Кендела дані, він сюди їх не принесе 😅
Ми можемо лише самі пофантазувати, скільки коштує послуга цивільного пілота, по табличкам Кендела перерахувати на коефіцієнти ризику, ненормованого робочого часу і тп. Щось там має вийти і можливо навіть не на вашу користь 😅
  холява написав:Hotab

Добрий ранок .
Всім Гарного дня !

"Хотабич " , ну стільки уваги якомусь чоловіку без освіти який в мить став героєм не беручі участь ні в одному бою ...а потім дизертиром .В ЗСУ він був , але в бою - НІ .


Навіщо ви кожного разу щось пояснююте ? Відповідаєте на маячню ?

Та да, то щось за кілька днів мовчання накопилось)) Більше не буду)
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 11:55

  buratinyo написав:в реальности при встрече с сотрудниками ТЦК и СП максимум из негативного - это нервное напряжение у подлежащих мобилизации

Це що за брєд?
Тобто при відсутності відмазки від мобілізації - зустріч з ТЦК це максимум "нервное напряжение".
Людина явно дуже далека від сьогоднішніх український реалій.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:00

  buratinyo написав:М-да. Форум не меняется. Одни кремлеботы и представители криминала.

Обсуждают высосанные из рашисткого криминального хкя темы:

- мнимой регулярной а-ля бандитской бусификации по Украине;
(в реальности при встрече с сотрудниками ТЦК и СП максимум из негативного - это нервное напряжение у подлежащих мобилизации и некоторое беспокойство у пока не подлежащих мобилизации).
......

- массового желания демобилизации у прослуживших в ВСУ;
(в реальности же существует желание законного отпуска и отдыха, а не демобилизации в период, когда военнослужащие имеют возможность заработать даже совсем честно приличные деньги. Чистая подмена понятий отпуска и демобилизации.)

>>> максимум из негативного - это нервное напряжение у подлежащих мобилизации
поездочка в окопы - это "нервное напряжение"? :roll:

>>> в реальности же существует желание законного отпуска и отдыха
это информация из "первых рук"? - или перепечатка лимериков из цпд? :roll:
