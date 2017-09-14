|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:08
candle645 написав:
Втім все це несуттєві деталі...Головне - це факт ймовірного вбивства, яке такі як ти намагаються заговорити підмінюючи тему вбивства
на тему наявності/відсутності незначного адміністративного правопорушення зі сторони вбитого.
Так отож!!! >>>
Hotab написав:
Лицемірство 80 lvl
candle645 написав:
- мобілізували його не за власним бажанням, а "згідно-відповідно" в квітні 2022
, коли було лише +30. Він не маючи іншого вибору "прийшов в ЗСУ" служити 24/7 за встановлене на той момент державою ГЗ ~$1/год.
В кінці квітня - то я вже мав перший виїзд на бойову!
А пішов я 26.02.2022 у військомат... Але там тоді протирчав до ночі і нам сказали приїхати завтра зарнку на 9:00. Тож, наступного дня я приїхав у військомат і нас повезли у ВЧ(де потім за +/- місяць, туди поблизу прилетіла ракета... - але я вже тоді/на той час був під кордоном бульбашів)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8531
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:34
detroytred написав: tumos написав:
Посмотрел израильское изложение. Есть там пару строчек, котроые отсутстуют в изложении эксперта. Не могу понять почему при 100 % уверенности Садра о сливе разведданных, у него есть какие-то подозрения о причинах точности попаданий. И исходя не из слива, а точности попаданий он делает дальнейший вывод.
Вважаю, що в іранців є достатньо ще інших підстав вважати, що "и это означает, что "Россия не с нами".
А це лише те, що вони можуть озвучити і то частково.
Звідси отака неоднозначність.
Был слив или нет - я не знаю. А вот относительно иранской неоднозначности примеры есть. В июне посол Ирана в Армении Мехди Собхани заявляет об использовани территории Азербайджана для нанесения ударов израильскими беспилотниками. А в августе секретарь Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани подчеркивает, что обвинения в адрес Азербайджана об оказании военной помощи Израилю не подкреплены никакими
доказательствами.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 2069
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|121534
|
|
|1493
|304583
|
|
|6076
|976531
|
|