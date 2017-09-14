|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:10
Hotab написав:detroytred
поясни хоч процес появи в твоїй голові отаких думок. Цікаво. Як це відбувається.
Вам дійсно цікава природа морального згнивання переляканого ухилянта?))
Я ж вам вже розписував цілу тираду: не треба навіть пробувати розуміти отаких)) І казав що треба з ними робити)
Дик, он так само зі стелі Василь навигадував. Отримав мабуть п'ятнадцяту детальну відповідь. І змовк. Потім через місяць знов вистрибне з тим же.
Я розумію, коли взаємний тролінг...
Це зрозуміло.
Але коли однобічно монотонно і на повному серйозі, то стає цікаво!!!
Це отакий тролінг теж чи як виникають отакі твердження.
Типу: просто схотілося і видав, не маючи жодної підстави-пояснення.
Нехай і помилкових.
Дійсно цікавить сам процес появи думки.
Буде відповідь, що це тролінг..., то ніяких питань. Зрозуміло - тролінг.
Але серйозність, з якою подається, надає підстави для сумніву.
Тому й питаю.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 26 сер, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:12
detroytred
Але коли однобічно монотонно і на повному серйозі, то стає цікаво!!!
Бачите, спрацьовує саме отакий, тому його і використовують))
А ви ведетесь «пʼятнадцять разів пояснив»))
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:14
pesikot написав:
Те що закинуло кілька людей при таких обставинах - це дуже прикро
Але казати, що "це нова державна політика, нові касти" - відверта брехня
Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію:
5. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення.
Дивний "порядок" проведення мобілізації встановив зелінський з талановитими менеджерами.
Третій рік насильницької бусифікації в країні. Начебто, щоб демобілізувати тих, хто служить 3+ роки. В той же час нікого не демобілізують. І загиблих "майже" нема по заявам влади. Де люде?
Дибільнувата укровлада не рідко і вже давненько з лагом в декілька місяців бере найгірше, що з'являється у московитів. Але єдиного вірного працюючого рішення, як заманити людей на службу (без гасел і згвалтувань), скопіювати не може:
- оплата. Московити платять в середньому 5000ує в місяць. Нікого не пи** і не викрадають, по 30.000 мобілізують щомісяця. Впевнений, у нас були б бажаючі отримувати таку платню за службу
- чіткі встановлені терміни контракта
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:16
whois2010
Начебто, щоб демобілізувати тих, хто служить 3+ роки. В той же час нікого не демобілізують. І загиблих "майже" нема по заявам влади. Де люде?
З кицями ж. Демобілізації нема, але демобілізація є.
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:20
Hotab написав:detroytred
Але коли однобічно монотонно і на повному серйозі, то стає цікаво!!!
Бачите, спрацьовує саме отакий, тому його і використовують))
А ви ведетесь «пʼятнадцять разів пояснив»))
Тоді, якщо нема бажання тролити у відповідь, залишається або ігнор, або запитувати мету рефлексії, заяви, думки в отакому обговоренні))
Бо особисто мені не цікаво заходити на цей майданчик аби пободатися, когось поганять тощо.
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:22
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Але коли однобічно монотонно і на повному серйозі, то стає цікаво!!!
Бачите, спрацьовує саме отакий, тому його і використовують))
А ви ведетесь «пʼятнадцять разів пояснив»))
Тоді, якщо нема бажання тролити у відповідь, залишається або ігнор, або запитувати мету рефлексії, заяви, думки в отакому обговоренні))
Бо особисто мені не цікаво заходити на цей майданчик аби пободатися, когось поганять тощо.
Це ж ваша справа, заходити чи ні )
Але рівно така сама поведінка у вашого пітомца, з неповною освітою. Але ж вас вона влаштовує))
А от від підвального вам раптом не подобається, чому?)
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:31
Hotab написав:
Це ж ваша справа, заходити чи ні )
Але рівно така сама поведінка у вашого пітомца, з неповною освітою. Але ж вас вона влаштовує))
Тут в мене з вами розходження: я вважаю, що отого раніше супердоброзичливого Успіха отаким зубастим зробили саме форумчани своїми наїздами на нього; ви - що він перший почав (а тепер ще й додаєте, що він мій пітомец. Хоча я вважаю, що він абсолютно самостійний).
Успіх зберігав доброзичливість попри раніші різні наїзди. Тому й вважаю його унікальним. Але потім наїзди перевищили межу. І відбулося перетворення. Згідно ваших же порад мені, він почав і відповідати, і роздавати випереджувальні(( удари.
Пояснюю: я не проти взаємного тролінгу. Ви ж залюбки один одного тролите. Мабуть цікаво чи подобається.
Але я не розумію доречності та цілей однобічного або тролінгу, або безпідставних наїздів ще й можливо!! на повному серйозі.
Тому й перепитую --- серйозно? Як отакі думки з'являються?
З.и. так я визнаю. І це факт: Успіх не кидає в мій бік. То відповідно й мені немає потреби в його.
Навпаки: я постійно нагадую, що цілком можна "уживатися" на майданчику з будь-якими несхожестями.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 26 сер, 2025 17:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:35
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Т.е. он туда сам приехал?
«Сам приехал» і «викрали» - це всі можливі варіанти?
«Доставка порушника, який вчинив адміністративне правопорушення до місця розгляду справи (тобто в ТЦК)» - це викрадення?
Вы тут где-то противоречие видите? Или места - где беззащитных граждан избивают
Ви ж правда маєте підтвердження побиття померлого саме в ТЦК? В в/ч відвезли вже труп , а ті прийняли?
>>> «Сам приехал» і «викрали» - це всі можливі варіанти?
Ну, как бы да...
(на всякий случай: "приехал на автобусе" - это тоже "сам")
>>> (тобто в ТЦК)» - це викрадення?
Я же там писал: _полицией_
>>> побиття померлого саме в ТЦК? В в/ч відвезли вже труп , а ті прийняли
Если "в катівню" отвезли тцкшники - это _вообще_ ничего не меняет в изначальном посыле...
1. Знайдіть час на повторний перегляд роліка. Краще ставте уповільнння,, якщо ви вже росіянську забуваєте в Німеччині. Шукайте по ключовим словам «отловили, отвезли в катівню, затем в так называемый «центр». Должно по идее дойти, что автор называет катившей. Если не, то до щольца, пусть повысит пайку, чтоб витамины были в рационе.
2. На відео жодного слова про наявність/відсутність представника поліції в складі «груп оповіщення»
>>> что автор называет катившей
Значит вы таки угадали: "В в/ч відвезли вже труп". Возможно "полу" - а тем было пофиг/особо не приглядывались.
>>> На відео жодного слова про наявність/відсутність представника поліції
более того: на видео нет ни слова так же и о пришельцах. Думаете это они во всем виноваты?
Если же они там были: официальная "пресуха" в тот же вечер с записями бодикамер сняла бы все вопросы.
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:38
А ти можеш зрозуміти що подібні заяви є частиною того що ти нгазиваєш
МОЖНОВЛОДЦІ повинні відпрацьовувати на 100%...
От можновладець і відпрацьовує
Йому поставили завдання ЗІБРАТИ більше грошей
Для того щоб збір не викликав невдоволення - він пробує пояснити це мотивуючи необхідністю збільшення витрат на ЗСУ...
Тобто СВОЮ роботу він виконує на 105%....
От тільки якщо ЙОГО дії розглянути то там вийде
Відміна безмитного ввезення авто з обіцянкою що буде плюс 13 млрд грн до Бюджету... в 2024 році ввезли 300 000+/- авто, може зібрали 13 млрд а може й ні
А в 2025 - ДОЗВОЛИЛИ ЗСУ ввозити авто на себе без мита..
Дійшло до можновладця , що економія навіть 10 млрд грн привела до ДОДАТКОВИХ втрат в мінімум 1000 осіб яких вчасно не довезли і сімям яких тепер треба заплатити 15 млрд..
Але ж своє завдання можновладець виконав.
А те що виконання ним на 105% привело до нульового економічного ефекту - так хто ж про це знав..
Зараз цей можновладець виконуючи СВОЄ завдання зібрати більше грошей в Бюджет протиснув правило що з січня 2026 року ліцензію на акцизні товари отримає тільки той в кого в попередньому місяці середня зарплата ВСІХ працівників була не менше 16000 грн.... а от передбачити що в іншому протиснутому правилі націнка на тютюн 5% і щоб оплатити за 160 годин 16000+податки - то продавцю в годину треба прийняти-розставити-знайти-провести по касі два рази(один раз товар другий раз акцизна марка) - 30 пачок цигарок...
Так що
Погано керуватись тільки теоретичними знаннями
Ще гірше-коментувати якісь практичні рішення в галузі в якій ні бельмеса не розумієш.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 26 сер, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:40
_hunter
Если же они там были: официальная "пресуха" в тот же вечер с записями бодикамер сняла бы все вопросы
Які питання має «зняти пресуха з відео з бодікамер», якщо до ТЦК взагалі нема питань, які треба начебто «зняти». Ви трохи втомились і заплутались.
Коли розплутаєтесь , можете прийти зі словами «дякую , Хотаб, я зрозумів що автор необґрунтовано назвав ТЦК катівнею».
