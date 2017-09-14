RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1485414855148561485714858 ... 14860>
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:51

якийсь довбойоб що вистрибнув із бусіка обговорюється більше ніж, щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають 3,14*** із коментами "никого не жалко"
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6155
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:: я вважаю, що отого раніше супердоброзичливого Успіха отаким зубастим зробили саме форумчани своїми наїздами на нього;
Він з самого початку (за 5 років до Війни в 2014) був нитиком, якому я пояснював
Якщо ти , без освіти і на базарі за 10 років заробив на квартиру-ти мусиш МОЛИТИСЬ на умови в Україні які тобі це дозволили зробити...
Він не повірив і послухавши невсьотакоднозначників вирішив пошукати щастя в пірамідах... просрав бізнес, ледве витягнув ноги з двох пірамід ( кілька років агітуючи тутешніх в них вступати) а потім ще три роки звинувачував владу яка не навела порядок з пірамідами.
Потім йому повезло і він потрапив в ЗСУ , відразу докупив в кредит недобуд ...
Далі як тільки в ЗСУ стали менше платити знову почав нити....

І хто йому лікар?
ПС
Андрія-в він же бетон я чмирив за його фантазію що всі мають продавати шашлики і їздити на тонованій кемрі...
волгаря за агітацію педерації
долярчика за його ниття
вас за російську і трьохкратні відповіді

І як правило в кінці-кінців цих людей після мене починали чмирити і інші...
Тому
Я такий собі лакмусовий папірець , який просто швидше за інших реагує...
А от тим на кого наїхали - деколи варто подумати - а чому наїхали.

І результат, місіонер? Результат?

Ти отримав, що отой унікальний найдоброзичшивійший раніше Успіх зараз постійно чморить тебе.
І все.
Ось тобі єдиний головний підсумок.
Все інше дрібниці.
detroytred
 
Повідомлень: 25239
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:54

  trololo написав:якийсь довбойоб що вистрибнув із бусіка обговорюється більше ніж, щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають 3,14*** із коментами "никого не жалко"

Доречі бʼють дронами навіть бабусь , які ледве ходять, тобто явно видно що не військових.
Але ж тут повно тих хто розказує, що «не така і погана окупація», «в Бердичеві кавалірки навіть подорожчали», «а не треба чинити спротив, не будуть стріляти».
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 сер, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16002
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:55

  Hotab написав:_hunter
Если же они там были: официальная "пресуха" в тот же вечер с записями бодикамер сняла бы все вопросы


Які питання має «зняти пресуха з відео з бодікамер», якщо до ТЦК взагалі нема питань, які треба начебто «зняти».

1. Присутствовала ли в процессе "доставки" полиция? - или это таки было похищение?
2. В каком состоянии гражданина "доставили" в тцк? -- или "самоизбиваться" он начал уже после?..
_hunter
 
Повідомлень: 10331
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:55

  Hotab написав:andrijk777
Але стратегії у влади немає.

Так її нема ні в кого. «Платити більше, щоб добровольці» розбивається об джерела , де взяти гроші. Тому питання вирішується так як вирішується.
За економічне бронювання (не введене) яке б могло б дати фінансовий ресурс вже казали. Це прорахунок.

Коли тільки почали обговорювати економічне бронювання ... то який стояв ор "це шо ? бідні - воювати, а багаті - відкупляться ?" ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11955
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:57

  Hotab написав:
  trololo написав:якийсь довбойоб що вистрибнув із бусіка обговорюється більше ніж, щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають 3,14*** із коментами "никого не жалко"

Доречі бʼють дронами навіть бабусь , які ледве ходять, тобто явно не військові.


Цю тему педалюють свідомо, вже не спишешь на відбитість мізків

На інших вбитих рашистами їм повністю насрати ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11955
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:58

  Hotab написав:
  trololo написав:якийсь довбойоб що вистрибнув із бусіка обговорюється більше ніж, щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають 3,14*** із коментами "никого не жалко"

Доречі бʼють дронами навіть бабусь , які ледве ходять, тобто явно не військові.

>>> щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають
Потому, что эти видео вполне укладываются в картинку "подлый враг подло делает свои вражеские дела".
А вот когда "свои" в бусик тянут так, что из него на ходу выпрыгивать приходится - это несколько странно...
_hunter
 
Повідомлень: 10331
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Якщо "це нова державна політика, нові касти", покажи документ де "нова державна політика прописана" ?
Документ, з підписами, з печатками

ти можеш або сприйняти нову реальність, або запхати голову в пісок.
Ще від мафії епохи Аль Копане спитай "хлопці а де ваш статус та установчі документи?" :mrgreen:
Ось тобі аргумент який ти всюди тулиш: в ссср в конституції щось було погане записано? а по факту що? реалії з фільму "груз 200". Так само й тут
Letusrock
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:59

  Hotab написав:andrijk777
Але стратегії у влади немає.

Так її нема ні в кого. «Платити більше, щоб добровольці» розбивається об джерела , де взяти гроші. Тому питання вирішується так як вирішується.
За економічне бронювання (не введене) яке б могло б дати фінансовий ресурс вже казали. Це прорахунок.

У путіна чітка і довготривала стратегія. Так, вона трохи відірвана від реальності, багато прорахунків, але вона є і вона довготривала.

Це не просто прорахунок. Корупційна "народна" влада породила корупцію "народну" схему мобілізації - ось що це є.

Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6637
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І результат, місіонер? Результат?

андрія_в він же бетон - нема
волгаря - нема
долярчик перейменувався в успіха і в очах форуму маргіналізувався
ти на вся випадок менше лізеш в економіку

Як на мене - достойний результат
і це без врахування побічних
адже ти не знаєш скільки було 5 років тому хто поважав твої вказування... і скільки тепер насміхається над цим же, розуміючи що
король то - голий.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26869
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1485414855148561485714858 ... 14860>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Google Adsense [Bot], Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121548
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 976698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.