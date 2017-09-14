|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:51
якийсь довбойоб що вистрибнув із бусіка обговорюється більше ніж, щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають 3,14*** із коментами "никого не жалко"
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:53
budivelnik написав: detroytred написав:
: я вважаю, що отого раніше супердоброзичливого Успіха отаким зубастим зробили саме форумчани своїми наїздами на нього;
Він з самого початку (за 5 років до Війни в 2014) був нитиком, якому я пояснював
Якщо ти , без освіти і на базарі за 10 років заробив на квартиру-ти мусиш МОЛИТИСЬ на умови в Україні які тобі це дозволили зробити...
Він не повірив і послухавши невсьотакоднозначників вирішив пошукати щастя в пірамідах... просрав бізнес, ледве витягнув ноги з двох пірамід ( кілька років агітуючи тутешніх в них вступати) а потім ще три роки звинувачував владу яка не навела порядок з пірамідами.
Потім йому повезло і він потрапив в ЗСУ , відразу докупив в кредит недобуд ...
Далі як тільки в ЗСУ стали менше платити знову почав нити....
І хто йому лікар?
ПС
Андрія-в він же бетон я чмирив за його фантазію що всі мають продавати шашлики і їздити на тонованій кемрі...
волгаря за агітацію педерації
долярчика за його ниття
вас за російську і трьохкратні відповіді
І як правило в кінці-кінців цих людей після мене починали чмирити і інші...
Тому
Я такий собі лакмусовий папірець , який просто швидше за інших реагує...
А от тим на кого наїхали - деколи варто подумати - а чому наїхали.
І результат, місіонер? Результат?
Ти отримав, що отой унікальний найдоброзичшивійший раніше Успіх зараз постійно чморить тебе.
І все.
Ось тобі єдиний головний підсумок.
Все інше дрібниці.
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:54
trololo написав:
якийсь довбойоб що вистрибнув із бусіка обговорюється більше ніж, щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають 3,14*** із коментами "никого не жалко"
Доречі бʼють дронами навіть бабусь , які ледве ходять, тобто явно видно що не військових.
Але ж тут повно тих хто розказує, що «не така і погана окупація», «в Бердичеві кавалірки навіть подорожчали», «а не треба чинити спротив, не будуть стріляти».
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:55
Hotab написав:_hunter
Если же они там были: официальная "пресуха" в тот же вечер с записями бодикамер сняла бы все вопросы
Які питання має «зняти пресуха з відео з бодікамер», якщо до ТЦК взагалі нема питань, які треба начебто «зняти».
1. Присутствовала ли в процессе "доставки" полиция? - или это таки было похищение?
2. В каком состоянии гражданина "доставили" в тцк? -- или "самоизбиваться" он начал уже после?..
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:55
Hotab написав:andrijk777
Але стратегії у влади немає.
Так її нема ні в кого. «Платити більше, щоб добровольці» розбивається об джерела , де взяти гроші. Тому питання вирішується так як вирішується.
За економічне бронювання (не введене) яке б могло б дати фінансовий ресурс вже казали. Це прорахунок.
Коли тільки почали обговорювати економічне бронювання ... то який стояв ор "це шо ? бідні - воювати, а багаті - відкупляться ?" ...
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:57
Hotab написав: trololo написав:
ніж, щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають 3,14*** із коментами "никого не жалко"
Доречі бʼють дронами навіть бабусь , які ледве ходять, тобто явно не військові.
Цю тему педалюють свідомо, вже не спишешь на відбитість мізків
На інших вбитих рашистами їм повністю насрати ...
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:58
Hotab написав: trololo написав:
якийсь довбойоб що вистрибнув із бусіка обговорюється більше ніж, щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають 3,14*** із коментами "никого не жалко"
Доречі бʼють дронами навіть бабусь , які ледве ходять, тобто явно не військові.
>>> щоденні вбивства цивільних у херсоні, відео яких викладають
Потому, что эти видео вполне укладываются в картинку "подлый враг подло делает свои вражеские дела".
А вот когда "свои" в бусик тянут так, что из него на ходу выпрыгивать приходится - это несколько странно...
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:59
pesikot написав:
Якщо "це нова державна політика, нові касти", покажи документ де "нова державна політика прописана" ?
Документ, з підписами, з печатками
ти можеш або сприйняти нову реальність, або запхати голову в пісок.
Ще від мафії епохи Аль Копане спитай "хлопці а де ваш статус та установчі документи?"
Ось тобі аргумент який ти всюди тулиш: в ссср в конституції щось було погане записано? а по факту що? реалії з фільму "груз 200". Так само й тут
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:59
Hotab написав:andrijk777
Але стратегії у влади немає.
Так її нема ні в кого. «Платити більше, щоб добровольці» розбивається об джерела , де взяти гроші. Тому питання вирішується так як вирішується.
За економічне бронювання (не введене) яке б могло б дати фінансовий ресурс вже казали. Це прорахунок.
У путіна чітка і довготривала стратегія. Так, вона трохи відірвана від реальності, багато прорахунків, але вона є і вона довготривала.
Це не просто прорахунок. Корупційна "народна" влада породила корупцію "народну" схему мобілізації - ось що це є.
Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:01
detroytred написав:
І результат, місіонер? Результат?
андрія_в він же бетон - нема
волгаря - нема
долярчик перейменувався в успіха і в очах форуму маргіналізувався
ти на вся випадок менше лізеш в економіку
Як на мене - достойний результат
і це без врахування побічних
адже ти не знаєш скільки було 5 років тому хто поважав твої вказування... і скільки тепер насміхається над цим же, розуміючи щокороль то - голий.
