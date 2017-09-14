RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 148551485614857148581485914860>
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:01

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Если же они там были: официальная "пресуха" в тот же вечер с записями бодикамер сняла бы все вопросы


Які питання має «зняти пресуха з відео з бодікамер», якщо до ТЦК взагалі нема питань, які треба начебто «зняти».

1. Присутствовала ли в процессе "доставки" полиция? - или это таки было похищение?
2. В каком состоянии гражданина "доставили" в тцк? -- или "самоизбиваться" он начал уже после?..

А у кого є такі питання? Мабуть лише у Хантера. То хай Хантер і збирає «пресуху».
У слідства питання інше «хто і чому в в/ч бив загиблого?»
Hotab
 
Повідомлень: 16002
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

special for detroytred ...

Чернігівський ветеран відкрив автомийку самообслуговування (Відео)
Чернігівський ветеран Євген Смага відкрив власну мийку самообслуговування для автомобілів. До здійснення мрії чоловік ішов приблизно два роки, а здійснити її зміг завдяки державним грантам. Саме за суму грантів Євген Смага закупив необхідне обладнання для свого бізнесу.
...
«Наразі я взяв на роботу на посаду оператора мийки самообслуговування одного з ветеранів – свого побратима. В майбутньому планую ще одного наймати, я думаю, що це теж буде ветеран.»,- Євген Смага, ветеран


Хто хоче - той шукає можливості
Хто не хоче - той пише про можновладців і матрицю
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11955
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Давай так
В 2014 ми також не хапали і не посилали і злили територію..
До чого це привело?
до того що скільки крокодила не годуй-а він все одно голодний
Тому в 2022 нам прийшлось починати вибивати зуби , що звичайно голод не втамовує ... але розуміння що у випадку всіх вибитих зубів-наявність здобичі все одно не втамує голод.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26869
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:07

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Если же они там были: официальная "пресуха" в тот же вечер с записями бодикамер сняла бы все вопросы


Які питання має «зняти пресуха з відео з бодікамер», якщо до ТЦК взагалі нема питань, які треба начебто «зняти».

1. Присутствовала ли в процессе "доставки" полиция? - или это таки было похищение?
2. В каком состоянии гражданина "доставили" в тцк? -- или "самоизбиваться" он начал уже после?..

А у кого є такі питання? Мабуть лише у Хантера. То хай Хантер і збирає «пресуху».
У слідства питання інше «хто і чому в в/ч бив загиблого?»

Ок, перефразирую: не "питання" - доказали бы, что это:
  Hotab написав:Шукайте по ключовим словам «отловили, отвезли в катівню, затем в так называемый «центр».
......
Ви придумали, що група була неповна?

все - неправда.
_hunter
 
Повідомлень: 10331
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:09

  andrijk777 написав: А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця


нацистська брехня, яку поширюють 3,14***. самі себе вбиваємо, ага. як пенсіонери в херсоні, дивно що тут же зеленський не винуватий
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6155
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:10

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І результат, місіонер? Результат?

андрія_в він же бетон - нема
волгаря - нема
долярчик перейменувався в успіха і в очах форуму маргіналізувався
ти на вся випадок менше лізеш в економіку

Як на мене - достойний результат
і це без врахування побічних
адже ти не знаєш скільки було 5 років тому хто поважав твої вказування... і скільки тепер насміхається над цим же, розуміючи що
король то - голий.


Треш 😁😁😁😁😁
То ти вигадав визначити в позитив результату покидання форумчанами майданчику?!
Це треш трешаків.
Апофігей єралашковості від тебе.

Цікаві були думки абсолютно всіх форумчан.
А з Успіхом, якщо б ти і Ко не перейшли межу, то мали б і досі отого супернайдоброзичливого Успіха.
Тепер куштуй...
Або місіонерь до результату, коли, як в совдепі, суцільні "однодумці" залишаться.

Треш. Визнаю - здивував. Пробив чергове дно.
І того... свої комплекси нестачі поваги до мене-то не ткни, вчергове(((
detroytred
 
Повідомлень: 25239
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:12

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Давай так
В 2014 ми також не хапали і не посилали і злили територію..

Привело к тому, что у Порошенко появилось время на подписание "Ассоциации". И на подготовку к полноценному членству. Но, увы, 2019й...
_hunter
 
Повідомлень: 10331
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:12

  Hotab написав: «не така і погана окупація»,
«в Бердичеві кавалірки навіть подорожчали»,
«а не треба чинити спротив, не будуть стріляти».

-а що, є якийсь варіант/спосіб деокупувати територію. Уважно слухаю. І таке зустрічне питання - що краще "окупація" чи Бахмут?
-ну може і подорожали. Для того хто там має кавалірку - може і радість. А до чого тут це?
-супротив чинити треба, але не вічний супротив. Ми нажаль не Ізраїль, а РФ нажаль не дикі араби, які з каналізаційних труб роблять "суперзброю". Тому ізраїльський варіант нам не світить. А ось параграйський світить.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6637
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:14

_hunter
доказали бы


Кому і для чого?
А ось параграйський світить.


За скільки років в нинішніх темпах?
Hotab
 
Повідомлень: 16002
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 18:15

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Давай так
В 2014 ми також не хапали і не посилали і злили територію..

Привело к тому, что у Порошенко появилось время на подписание "Ассоциации". И на подготовку к полноценному членству. Но, увы, 2019й...


ніхто і ніщо не могло зупинити 3,14*** від нападу.. хіба що американці, але їм було пох
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6155
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 148551485614857148581485914860>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121548
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 976698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.