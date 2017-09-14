whois2010 написав:

Ви заглядали до вбитого в Резерв+ і бачили, що відстрочка не була належним чином оформлена? Сподіваюсь, не всі ідіоти, як ви їх вважаєте і, якщо вбитому по роботі як викладачу була надана відстрочка, то він її належним чином кожен раз переоформлював у встановлений термін. Мені інше важко уявити.Але навіть якщо в порядкє брєда припустити, що вбитий забив долт і не в цей раз чомусь не оформив відстрочку ні по навчанню, ні другу - по роботі, а просто як ви пишете сказав "я вчитель", чи дає це підстави представникам влади вбити цю людину?Додатково залишається питання: людину суроводжувала неповнолітніх і несла за них відповідальність, а представники ТЦК силоміць забрали супроводжуючого. Що б могло статися з дітьми без нагляду і хто поніс би відповідальність?Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину