Дибільнувата укровлада не рідко і вже давненько з лагом в декілька місяців бере найгірше, що з'являється у московитів. Але єдиного вірного працюючого рішення, як заманити людей на службу (без гасел і згвалтувань), скопіювати не може:

- оплата. Московити платять в середньому 5000ує в місяць. Нікого не пи** і не викрадають, по 30.000 мобілізують щомісяця. Впевнений, у нас були б бажаючі отримувати таку платню за службу

Так не вийде.1. В РФ набагато більше населення. Орієнтовно в 4,5 рази.2. У них є реально депресивні регіони, де 5000уе - космічні гроші.3. У нас банально менше грошей. Вони мають сотні мільярдів з нафти, а ми мізерні подачки Заходу.Але укравлада дійсно дебільна, бо за це потрібно було думати в перший рік війни і прораховути свою стратегію з врахуванням цього фактору. Але стратегії у влади немає. Є подразник(проблема) - не вистачає людей - ось вони її рішають.А що буде через 2-3 роки, коли по вулицях вже не будуть ходити без відмазки - вони не думають. Ось настане цей час - будуть це вирішувати. Боюсь те що зараз - це квіточки у порівнянні з тим що буде.