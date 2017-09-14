Ще разdetroytred написав:budivelnik написав:Ти різницю між бажаннями і можливостями( у розрізі професійних знань) - зможеш самостійно знайти?detroytred написав:Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.
Тому їх виховували-створювали...
Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.
А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.
Вони й так є.
Ти ж вже нарвався що в Україні можна
а - Гарантовано отримати +10% у валюті
б - збанкрутувати....
Тобто в одній і тій самій системі, з одними і тими самими умовами для всіх - результат може бути прямо протилежним...
То
То не видавай свої твердження за істину.
Ти навів часний приклад, коли розклав яйця по різних корзинах.
І не врахував час для низькоризикових (з малою нормою прибутку) бізнесів.
1 Якщо є депозит в 15% в гривні при інфляції в 5% долара це дорівнює+10% в доларі-ГАРАНТОВАНОГО доходу
2 Після цього власник капіталу приймає рішення що робити?
Якщо капіталу в нього більше ніж він може керувати - він вкладає туди де гарантія....
Якщо ж в нього капіталу мало а професійні знання високі(тобто він цей капітал заробив попередніми своїми діями) - то він вкладає в бізнес....
При цьому
Він вкладе тільки в той бізнес де прогнозований прибуток ВИЩИЙ від гарантованого .
Як правило при гарантованому +10% у валюті - реальний +25% ( це випливає з ставок кредиту які видає комерційний банк, бо КРЕДИТ бізнес бере як правило під бізнес проект , тому кредит в 24% в гривні=15% у валюті - бізнесмен візьме тільки в тому випадку коли прогнозований прибуток вищий від відсотків які треба повертати банку
3 Так бувають банкрутства- але їх тим більше чим в більшу авнтюру пробує ввязатись бізнес, яскравий приклад відсотки мікрокредитних організацій - ризик неповернення без шансів великий, тому видані відсотки повинні перекрити збиткові відсотки.
4 Бувають банкрутства форс-мажорні ( війна чи ще щось) але їх мало.
Звідси висновок
Якщо є ГАРАНТОВАНИЙ ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНА прибуток на капітал в 10% ( гарантований Державою США- прибуток на капітал 3%) , то це говорить про те що в Україні на кожен долар ВВП нестача капіталу в три і більше разів перевищує потребу в капіталі США на кожен доллар їх ВВП..
Тому ще раз
Дай відповідь на просте питання
Чому
При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року
і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році
90% населення не змогло створити ніяких заощаджень
а 10% заощадили всього 30 млрд доларів
і які дії влади повинні були створити умови ( і що це за умови) щоб з цих 90% ще хоча б 20% ЗМОГЛИ в наступних 30 років навчитись заощаджувати?
Мій алгоритм простий
В 1990-2025 було всього 10% тих хто ВСТИГ модернізувати свою свідомість під капіталістичні правила
За наступних 30 років буде ще
а - частина тих чиї батьки війшли в 10% , але не всі тому їх буде хай 7%
б - внаслідок того що вже сильно наочно проявиться досягнення 10% то ще 20% змінить свій світогляд
Тому через 30 років ми практично наблизимось до рівня СЬОГОДНІШНЬОЇ Польщі.
Тобі самому не смішно?Хоча ти і мільйонер. Бо це не є аргументом та ознакою рівня знань економіки.
Ти читав що?
теорії про те як правильно розподіляти створенне
При чому в жодного з дописувачів ФОРМУЛИ розподілу-не існує
Там тільки філософія
Те саме з Бальцеровичем
Що ти в нього читав з практичного?
Лозунги що
треба створити умови для захисту бізнесу.. ( це якщо скорочено)
Так треба
От тільки питання
Найди мені в Бальцеровича практичний приклад того що ТРЕБА зробити щоб частина тих 90% які не навчилась заощаджувати - змогла навчитись?
От знайди
знайдеш-з мене пляшка.
і останнє
я виграв конкуренцію в тих 95% (хай не всі з них приймали участь в перегонах , але точно виграв в трьох з чотирьох прийнявших участь
ти торочиш
ринок=конкуренція
То якщо я виграв конкурентну боротьбу - то я краще ніж 75% прийнявших участь в змаганні практиків розумію правила ринку?
і ти виходить що ризикнеш заявити що ти краще ніж 75% прийнявших участь в перегонах -розумієш умови/правила..
Це типу я повинен плавцю який проплив 100 метрів за 49 секунд розповідати що він дурень і не правильно плаває бо я читав книжку яку написав його тренер на підставі 20 річної роботи з цим плавцем?