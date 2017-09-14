Цей не міг виїхать, батьки працюють за кордоном, офіційно, пов`язано з ВПК. Мати приїжала пару раз, батько від гріха подалі, не їздив. Хлопець в Україні один залишився.
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:13
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:13

Цей не міг виїхать, батьки працюють за кордоном, офіційно, пов`язано з ВПК. Мати приїжала пару раз, батько від гріха подалі, не їздив. Хлопець в Україні один залишився.
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:15
Даю.
Капіталом, заозадженнями є не тільки заощадження в банках.
І про те і мова тобі, що такі умови в ринку від регуляторів, що прирощувати да і навіть просто зберігати свій капітал для населення є важкою задачею.
Нема ні умов, ні інструментів. Від регуляторів ринку.
Точніше: які умови та інструменти, то й відповідно такі ж і капітали та їх темпи зростання.
В той час коли для корейця, європейця, омериканця регулятори створили умови (низька інфляція) та надали інструменти прирощування капіталу.
Образно - то справа Боінга, Петроліума, БМВ, Самсунга прирощувати свій та пересічного капітал.
А уряд та 6-й Флот допоможе... І з конкурентами і в африках тощо.
Це і є робити сприятливі умови в ринку для його подальшого розвитку.
І Бальцерович не каже, що робити власнику магазину чи фірми, він каже, що треба зробити регуляторам ринку, щоб оті магазини, скм-ми отримали оті сприятливі умови. Відносно існуючих на часі умов, за яких розвиток тормозить або темпи замалі.
Про виграш конкуренції і знання я вже тобі відповідав вище.
І за кращих умов в ринку ти, вигравший!!! конкуренцію, отримав би на зараз значно вищий результат, ніж твої 14 млн.грн.
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:20
Ога!
Мені тут Будівельник роками розказує, що вже давно налагоджений бізнес, що робітники все більше і більше працюють замість нього. Тобто, що він все менше і менше.
Що він по вихідним та святам сам стояв за прилавком лише з побалакати з покупцями.
І дааавно вже і для цього не стоїть.
Як він відпочивав і в Карпатах, і т.д.
Ви там між собою якось домовтесь.
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:27
detroytred
Так то Кенделу, автору теорії «робота 24/7» треба в своїй голові спочатку домовитись. Бо він тут раніше затирав про «надто великі зарплати військовим (хоча вони все життя 24/7), вони всі бездарі тупі, закінчили військове ПТУ, я б їм 100 дол давав і вистачить», а тут Доляреку без освіти за низькокваліфіковану працю в арт. батареї треба золотий унітаз і цілувати прямо в пончик-донат по черзі по списку вечірньої перевірки, бо він же 24/7, шутка лі». Там дві різні людини інколи пише. Або не людини
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:31
Хотаб
От і виходить, що домовлятись треба всім((( Різниця лише в послідовності.
То не варто й сваритися тоді.
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:31
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:41
Якби було так, то Київ не втримали б.
Казки, такі ж, як про Харків.
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дві брехні або маніпуляції
1 Де Будівельник зобовязувався тягнути націю?
Тим більше що Будівельник постійно заявляв
Вплив 0,1% найвпливовіших українців на розвиток нації в абсолютних цифрах впливає на 1-3%....
Тобто
найвпливовіший Зеленський на всю націю впливає як 300 хантерів( мало бути 30 , але ти настільки нікчемний що я твій вплив поділив на 10)
2 Звідки ти взяв що Будівельник не приймав участі і не створив групу товарищів які совокупно потягнуть на десять Будівельників ( правда ця група десь під сотню осіб з різними досягненнями в різних галузях)
3 Є те що створюємо - по цьому параметру я десь в першому мільярді в його кінці
Є те що споживаємо - тут я взагалі в верхній частині другого
Є те що накопичуємо - а от тут я досить високо, бо по співвідношенні до створеного я споживаю мало.
Ось ВВП першої десятки , якщо припустити що людина вкладає в бізнес 20% від того що створила- то я точно між Ісландією і Швеції
1 __Люксембург Люксембург _135 682____0,7млн осіб
2 __Ірландія Ірландія ______99 152____5,83 млн
3 __Швейцарія Швейцарія ____93 457____9млн осіб
4 __Норвегія Норвегія ______89 202____5,57млн осіб
5 __Сінгапур Сінгапур ______72 794____6,03млн осіб
6 __США США ________________69 287____340млн
7 __Ісландія Ісландія ______68 383____0,4млн
8 __Данія Данія ____________67 803____6млн
9 __Катар Катар ____________61 276____2,8млн
10 __Швеція Швеція __________60 239____10,6млн
Тобто в мене десь місце в 380 000 000... що серед 8 000 000 000 населення говорить про те що в світі я котуюсь навіть вище ніж в Україні ( в Україні в 5% а в світі в 4,75 % капіталістів)
ПС
так розрахунок спрощений бо є море інших держав.... але алгоритм +/- вірний
я беру ВСЕ населення першої десятки при чому точно знаю що 100% населення не відкладають 20% від заробленого, тому в першій десятці є ті хто вкладає менше ніж я, в той час коли в групі 11-200 - є люди які вкладають більше але у відсотках в бідних країнах менше вкладає...
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тільки парочка нюансів
а - в Будівельника КІЛЬКА бізнесів , при чому торгівля-найдавніший і не найприбутковіший
б - так Будівельник вже другий десяток років не тримав лопату з бетоном, років 15 не сидів за кермом як таксист, років також 15 не стояв навіть у вихідні за прилавком...
При цьому
Внаслідок того що розмір керованого капіталу за ці роки вирів багатократно - то деколи приходиться цим капіталом керувати , бо чомусь гроші з торгівлі самі в будівельний бізнес не вкладаються, а гроші з будівельного бізнесу самі не хочуть шукати куди б приткнутись тому треба їм шукати місце вкладення...
і от так ніби й не працюючи продавцем і в порівнянні з 1990-2015 коли було 220-150 годин фізичної праці , тепер фізично це 50 годин персування на комфортному авто МІЖ бізнесами , а от розумово -деколи й по 10 годин вночі коли всі сплять і ніхто не заважає
А ти й далі фантазуй що капітал це самокерована штучка
ПС
знаєш чому ти не зміг стати багатим?
Бо не зміг накопичити 12 місячних зарплат за 300 місяців праці ( всього якихось 4% від маси) але цих 12 накопичених ( припущу що це 500 000 грн ) могли дати тобі ще пів пенсії до кінця днів (500 000*18%/12місяців=7500 грн/місяць)
Тепер розумієш що КОЖЕН дурень міг це зробити
Але для цього треба було ХОТІТИ а не ЧЕКАТИ поки хтось розумний це для тебе зробить
ПС
як тепер будеш жити розуміючи що не того Бальцеровича ти читав?
ППС
вже шкодуєш що не дивився в зеркало?
чи вирішив зайнятись епістолярним жанром і спробуєш відсудити за 100 000 адвокату - тих 50000 які тобі через сукно або сухпай недодали?
Додано: Вів 26 сер, 2025 23:11
- Про "резерв" в 150 тисяч максимально підготовлених впенсів яких за кошти платників податків по 20+ років готували саме для того щоб ті захищали Україну та платників податків у випадку війни - тут мабуть неодноразово писав кожен із адекватних дописувачів.
- Про 50-70 тисяч "військовослужбовців ТЦК та РО при ТЦК" - теж.
- Як і про 30 тисяч поліцейських та інших "силовиків" які зараз просто зайві в результаті зменшення кількості населення на підконтрольній території та самої території.
- Для мільйона заброньованих давно пора ввести принаймі 60-годинний робочий тиждень, відповідно можна мобілізувати третину - це ще як мінімум 330 тисяч. Реально всі 400 - зараз багато хто з них чілить на 0.75 ставки, тобто працює лише 30 годин в тиждень, в той час як мобілізовані служать по 168...
Це і є 600 тисяч вже проінвентаризованого та цілком реального мобрезерву, третина з яких здатні та повинні-би замінити першоконтрактників із давно закінченим строком контракту та мобілізованих в перші місяці.
І цілком достатньо щоб встановити максимальний строк служби 2-2.5 років (а ще краще умовних 3 з коефіцієнтами, про які доречі йшлося в законопроекті в кінці 2024-го, але було "вилучено за особистим проханням Умерова" буквально за пару годин до голосування) та негайно надати можливість звільнення всім хто вже давно "переслужив".
Відсутність бажання влади адекватно оплачувати службу теж цілком зрозуміла. Але існують і цілком нематеріальні способи позитивної мотивації - як мінімум чітко зафіксовані та адекватні строки служби.
І як перший етап реформування ЗСУ та заміни перейменованих статутів РККА СС на справжнє сучасне Українське законодавство - для вже демобілізованих - можливість служби виключно з дотриманням всіх їх невід"ємних прав згідно-відповідно саме Цивільного та Трудового Кодексу України, а не внутрішніх регламентів (статутів) ЗСУ. Думаю на таких умовах десь третина вже демобілізованих будуть готові повернутись/продовжити службу.
