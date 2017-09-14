Додано: Вів 26 сер, 2025 23:34

Тому ще раз

Дай відповідь на просте питання

Чому

При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року

і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році

90% населення не змогло створити ніяких заощаджень

Капіталом, заозадженнями є не тільки заощадження в банках.



І про те і мова тобі, що такі умови в ринку від регуляторів, що прирощувати да і навіть просто зберігати свій капітал для населення є важкою задачею.

Нема ні умов, ні інструментів. Від регуляторів ринку.

Тут ещё изрядная доля манипуляции.

При введении в 1996 курс гривни был 1,76 за доллар США. Сегодня - 41,40. Курс вырос (точнее, упал) в 23,5 раза. Так что, грубо говоря, при том же уровне экономики и сохранении гривневых цен на уровне 1996 ВВП в долл. вырос бы в те же 23,5 раза. Или гривневые цены выросли бы в 23,5 раза.

я щось не зрозумів1 Я приводив1992 ВВП в доларах - 80 млрд в гривнях це було 80*1,76=141млрд грн2024 ВВП в доларах-190млрд в гривнях це було 190*41=7790 млрд грн________________+2,375рази_______________________+55,25 разів2 Якщо я ГОВОРЮ про 90% - то вони не мають КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ і можуть мати якісь заощадженняЯкщо припустити що 10% вклали в бізнес і не вклали в заощадженняі всі 1270 млрд грн це ЗАОЩАДЖЕННЯ 90% - то ці 90% вели себе так само примітивно як і дейтройт , тобто відклали МЕНШЕ 1% від того що заробляли , а раз так то їх бідність це наслідок їх економічно/фінансової політики а не наслідок якихось умов не створених можновладцями.3 Для довідкиМи можемо припустити що ВВП це якась похідна від капіталовкладень (на пальцях так припустити можна)і співідношення між цими величинами можна визначити по ставці кредиту ( станом на сьогодні це 15%)тоді можна припустити________________________________1992рік_______________________2024рікКапіталізація України________80*100/15=534млрд доларів______190*100/15=1267млрдТаким чином можна знову ж на пальцях припустити що середній ріст капіталізації України за останніх 32 роки становив плюс 3,5% накопичуючим, це при тому що середньосвітовий ріст за останні 30 років був 1,5-2%4 Якщо припустити що я правий і вхожу в 5% (тобто в 2 млн найбагатших) то можна це просто перевірити1267млрд-534млрд/2 млн осіб=+/-350 000 доларівтобто три перевірки приводять до +/- тих результатів які я можу перевірити фізично