Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 01:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Круче: "Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки
За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес..."

Ось цитата-підтвердження.
Чисто для поржать з викрутасів буйдівельника. А спів про відпочинок потім ще й Василь-підприємець теж 60-ти річний спростовує.
Ще раз про дурнів
1 Перших 5 років живе за мінімалку заробляючи три мінімалки
В той самий час курсант воєнпенс живе за 20% від мінімалки будучи курсантом в казармі і жуючи кирзу через день, сімї в нього не має тому Дунька-Кулакова його постійна подруга
2 Других 5 років Будівельник має три середніх і живе за одну середнью...
старлей воєнпенс тягне ніжку в тьмутаракані також за середню..
3 Наступних 5 років
Сімя будівельника живе на дві середніх по Державі , і Будівельник вкладає в бізнес 20% від того що заробляє в рік середній швед
3 Є те що створюємо - по цьому параметру я десь в першому мільярді в його кінці
Є те що споживаємо - тут я взагалі в верхній частині другого
Є те що накопичуємо - а от тут я досить високо, бо по співвідношенні до створеного я споживаю мало.
Ось ВВП першої десятки , якщо припустити що людина вкладає в бізнес 20% від того що створила- то я точно між Ісландією і Швеції
1 __Люксембург Люксембург _135 682____0,7млн осіб
2 __Ірландія Ірландія ______99 152____5,83 млн
3 __Швейцарія Швейцарія ____93 457____9млн осіб
4 __Норвегія Норвегія ______89 202____5,57млн осіб
5 __Сінгапур Сінгапур ______72 794____6,03млн осіб
6 __США США ________________69 287____340млн
7 __Ісландія Ісландія ______68 383____0,4млн
8 __Данія Данія ____________67 803____6млн
9 __Катар Катар ____________61 276____2,8млн
10 __Швеція Швеція __________60 239____10,6млн
Тобто в мене десь місце в 380 000 000... що серед 8 000 000 000 населення говорить про те що в світі я котуюсь навіть вище ніж в Україні ( в Україні в 5% а в світі в 4,75 % капіталістів)
ПС
так розрахунок спрощений бо є море інших держав.... але алгоритм +/- вірний
я беру ВСЕ населення першої десятки при чому точно знаю що 100% населення не відкладають 20% від заробленого, тому в першій десятці є ті хто вкладає менше ніж я, в той час коли в групі 11-200 - є люди які вкладають більше але у відсотках в бідних країнах менше вкладає...

капітан воєнпенс цікавиться він лох чи тормоз в командира училища
4 Наступних 5 років Будівельник вже вийшов на рівень -круглий рік ал-екслюзиве... але йому скучно круглодобово на пляжі і він далі працює вже не за гроші, а за задоволення бо дурня полковника воєнпенса залишив позад себе в такій дупі, що навіть і не бачить де це неадекват зупинився.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 27 сер, 2025 01:35, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 01:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вам, по-моему, уже предлагали попробовать прожить с семьёй, имея зарплату на руки пусть даже 15 тыс. грн. (это, вроде, даже выше медианы). Интересно, сколько вам удалось бы отложить.
Я жив і за менші гроші...
Був навіть момент коли здавши обручки на злом- купили хліба і яєць з дружиною...
Тому я знаю про що говорю
Якщо мінімалка в 2 рази вища ніж середня пенсія, а пенсіонери не вмирають живучи на цю пенсію десяток-другий років....
То тому хто хоче вилізти з лайна - можна років 5 себе пообмежувати..
ПС
от той простий розрахунок який збісив воєнпенса..
Він міг 25 років=300 місяців відкладати по 4% і цим на кінець служби мати 0,5 млн
Тобто він втрачав 4% (жив гірше на 4%)-25 років...
Але по виходу на пенсію , він міг за ці відкладені 4% - збільшити свою пенсію на 50% і так жити також років десять-двадцять....

То чому він був таким дурнем що відмовився відкласти 4% з офіцерської зарплати( це ж далеко не мінімалка ?
Невже ставшит таким підкованим економістом який прочитав всіх класиків і сучасників -він не зміг прорахувати таку примітивну річ?
А я прорахував і ВИКОНАВ.
і саме те що ЗМІГ виконати і дає фори нашому теоретику.
бо ЗНАТИ може будь-хто
скористатись знаннями -вже не всі
а скористатись ефективно - тільки еліта( якщо економічними знаннями - то економічна еліта, якщо науковими - то наукова)
Тобто
Якщо тебе влаштовує 10% на капітал - куриш бамбук і отримуєш 10%
Якщо хочеш 20% на капітал - керуєш ним і якщо керуєш капіталом в 7 нулів то це досить затратне заняття.... але це не тому що ти ЗМУШЕНИЙ це робити з голоду....
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 01:39

Досмотрел интервью с Кулебой по вашей ссылке https://www.youtube.com/watch?v=zxOxIFLp5wc&t=2348s.
Там интересна трезвая оценка вступления Украины в ЕС. О 2 основных препятствиях - на 47.30-48.30, о роли в этом нашего с/х и остальной экономики (не о чем говорить) - на 49.30-50.05.
И о вероятности "внутрішнього вибуху в Росії", на що активно розраховують деякі тутешні дописувачі (51.25-51.45):
за ступінню вірогідності... оце в мене там умовно на передостанньому місці. На останньому місці Путін прокинувся і передумав. Ну, типа, і бог з нею, з цією Україною, хай живе, як хоче.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 01:47

  ЛАД написав:Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.

Ну да. ) Исходя из высказываний Нетаньяху - он поддерживает и реализует концепцию Великого Израиля. А это земли Иордании, Кувейта, Ливана, Сирии, Ирака,
Турции, Египта, Саудовской Аравии.

"Великий Ізраїль" із землями Єгипту та Йорданії: Нетаньягу заявив про "історичну місію"
https://focus.ua/uk/world/719116-veliki ... hnu-misiyu

https://www.timesofisrael.com/liveblog_ ... er-israel/
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Опять в теме про кофе на ялтинской набке полуночное графоманство недопенса(и недовояки полупэршого сорту) про то как он на 1м лотке яек в мес на семью под кирпичик без намазки и гречке без масла и подливы 24/7/365 скопил в бурные 90е капитал-шмапитал.
Ел бы рыбу(хотя б хек в кляре) или ещё лучше б икру(стоила копейки красная тогда, да чёрная тоже в принципе) - не было бы проблем с логикой и достоверным изложением информации о былых подвигах и победах(вызванных дефицитом фосфора и калия в питании) в бесконечных мемуарах о величии 5% капиталиста над 95%м "bydlom"
Заявляє про 50+ смертей в ТЦК за останні два роки. І звичайно ж ніхто не винен (напевно тільки путін). Один пройшов ВЛК - здоров, а потім, покрившись синцями та кровопідтіками вмер від серцевої недостатності, інший - випригнув з бусіка на повному ходу і т.д.
Ось така от країна мрій Зе.
  ЛАД написав:detroytred
Досмотрел интервью с Кулебой по вашей ссылке https://www.youtube.com/watch?v=zxOxIFLp5wc&t=2348s.
Там интересна трезвая оценка вступления Украины в ЕС. О 2 основных препятствиях - на 47.30-48.30, о роли в этом нашего с/х и остальной экономики (не о чем говорить) - на 49.30-50.05.
И о вероятности "внутрішнього вибуху в Росії", на що активно розраховують деякі тутешні дописувачі (51.25-51.45):
за ступінню вірогідності... оце в мене там умовно на передостанньому місці. На останньому місці Путін прокинувся і передумав. Ну, типа, і бог з нею, з цією Україною, хай живе, як хоче.


*Президент РП (уже третий в ЕС): "Если Украина не разберётся с вопросом Волынской резни, геноцида на Волыни, не проведёт эксгумации и увековечения памяти, то шансов на вступление в Европейский Союз не будет."...

Это еще Румыния не вспомнила про "Румынию Марэ"... ФРГ - про деньги и ВВП, Голландия - про аграрный сектор... и так далее...* (С)
  budivelnik написав:Тобто
Якщо тебе влаштовує 10% на капітал - куриш бамбук і отримуєш 10%
Якщо хочеш 20% на капітал - керуєш ним і якщо керуєш капіталом в 7 нулів то це досить затратне заняття.... але це не тому що ти ЗМУШЕНИЙ це робити з голоду....


Все в тебе побудовано на начебто розумова праця (керування капіталом) це й не праця, а майже відпочинок.

Да ти ішачиш і досі, навіть по ночі, навіть по 10 годин по ночі: ---- "тепер фізично це 50 годин персування на комфортному авто МІЖ бізнесами , а от розумово -деколи й по 10 годин вночі коли всі сплять і ніхто не заважає". Тобто і вдень, і в ночі працюєш...
Співаючи про зароблений важкою 30-ти річною працею (цитую тебе --- "я важко працював 30+ років") відпочинок.
___________________________
І допетри нарешті природу ринку: якщо б роботяги і пенси тощо відкладали оті хоч 1%, хоч 0,1%, хоч10%, хоч 50% ---- то стільки б ти (або твій конкурент) не отримав доходу.
Бо не купили б вони в твоєму магазині на ці кошти твою горілку, твою квартиру, не сіли б в твоє таксі. Чи конкурента.

І це не кажучи про!!!!!!!!! -- на чому б їх, оцей їх відкладений на збереження-рост капітал, прирощувався.
За рахунок якого попиту?????
З боку кого? Інопланетян?
___________________________
Коли зрозумієш абетку природи ринку, то й поговоримо.
А поки на цьому все.
Попий водички і за абетку, якщо цікава суть-природа процесу ринкової економіки, а не її маленький лише фрагмент - твоє особисте збагачення в ринку.
Може й побачиш зв'язки між всіма елементами загального процесу - обертання капіталу в ринку.
Хоча ... якщо за роки так і не зміг засвоїти навіть абетку, то й не зможеш. Тому й лише єралашики в тебе виходять. Кумедні.
«Сегодня были военные доклады, также Василий Малюк - глава службы безопасности Украины, украинские активные операции, защитные наши операции. Мы будем все это продолжать. Других вариантов враг не оставляет», - заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 августа.

Кроме того, президент провел совещание с дипломатической командой: Министерства иностранных дел и Офиса президента.
Зеленский сообщил о подготовке новых контактов с лидерами стран-партнеров.
«Мы ожидаем, что ближайшие недели будут очень активными», - отметил он.
https://www.ostro.org/ru/news/zelenskyj ... yy-i531134

А в цей час Трамп взагалі((:
*Трамп: "Не имеет значения, что они говорят. Все занимают позы. Это всё чушь, понятно? Все занимаются позёрством"* (с)
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Заявляє про 50+ смертей в ТЦК за останні два роки. І звичайно ж ніхто не винен (напевно тільки путін). Один пройшов ВЛК - здоров, а потім, покрившись синцями та кровопідтіками вмер від серцевої недостатності, інший - випригнув з бусіка на повному ходу і т.д.
Ось така от країна мрій Зе.

Добре що є топ відмазка "бо_прийдуть_буряти", то можна далі списувати на "епілепсію" та "випав з буса".
Вкраїнчики в коментарях у соц.мережах останнім часом на повному серйозі пишуть "я розумію що катівня, вбивають - але які альтернативи?"
