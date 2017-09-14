flyman написав:. При 75% реінвестування, теоретично можливий "перепетум мобіле" до кінця життя з відносто стабільним рівнем споживання
На 25% від 300 долл. Родиною.
І за умов одвічної (піраміди) ОВГЗ з отакими відсотками.
І то це за умов, що в цю гру не кинеться більше якось їх визначеної кількості бажаючих. Бо процес пришвидшиться краху перпетуму((
Якраз буде "ті самі" $140 на себе і жінку, але недовго. До цього часу не кидалися ж (існують не тільки YOLO і FOMO), та й з ОВДП проблема трохи інша, чим "визначена кількість бажаючих". 80%+- (чи 73%) взагалі б нічого не робили крім деградування в умовах вічної халяви. Питання трохи складніше чим створення самосвідомого будівника комунізму/капіталізму
За 6 місяців 2025 року зростання виробництва зброї та боєприпасів в Україні сповільнилось до 26,8%. Темпи залишаються високими, проте близьки до стелі росту, й для розширення потрібні зовнішні замовлення та інвестиції. За 2024 рік приріст виробництва становив +41,4%.
Schmit написав:Заявляє про 50+ смертей в ТЦК за останні два роки. І звичайно ж ніхто не винен (напевно тільки путін). Один пройшов ВЛК - здоров, а потім, покрившись синцями та кровопідтіками вмер від серцевої недостатності, інший - випригнув з бусіка на повному ходу і т.д. Ось така от країна мрій Зе.
Добре що є топ відмазка "бо_прийдуть_буряти", то можна далі списувати на "епілепсію" та "випав з буса". Вкраїнчики в коментарях у соц.мережах останнім часом на повному серйозі пишуть "я розумію що катівня, вбивають - але які альтернативи?"
Schmit"у я такой вопрос не задам, у него в мозгах только одна мысль - как бы обосрать Зе. Но вам повторю свой вчерашний вопрос - "пожалуйста, ваши "не де.бильные" предложения по мобилизации?" или в вашей формулировке - "але які альтернативи?"
чим не влаштовує, чи знову провали в пам"яті
whois2010 написав:з інтернетів:
1. Мобілізація хвилями. Спочатку - всі резервісти, військові запасу, випускники академій, училищ та університетів які мали відношення до армії або військову кафедру. 2. Потім - силові структури. 3. Потім - за критичними навичками - інженери, механіки і лікарі на конкретні посади, оминаючи необхідність мати офіцерське звання щоб служити в госпіталі лікарем а не санітаром. На чітко визначений термін. Це вирішило б і питання критичної інфраструктури. Взяли хірурга, поїхав, послужив півроку, прооперував, повернувся до старої роботи а йому на зміну поїхав наступний. 4. Паралельно з цим - рекрутинг. Одразу з нормальним грошовим забезпеченням, бо від самого початку Захід нормально бабла наливав. За бажання можна було найняти професіну армію якби не обмеження юридичного характеру. Але принаймні мотивувати цивільне населення. Гроші, конкретні терміни служби, конкретна посада. 5. Без мʼясних штурмів. Без розташування навчальних центрів в голому полі. 6. Вкладатись в першу чергу в оборонку, будувати укріплення. Такі шоб будь яка тварина зуби собі поламала.
Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира. Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк
З 2022 року по липень 2025 року в Україні відкрили більш як 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше ніж 50 тисяч справ за дезертирство. Такі дані надав Офіс генерального прокурора
Станом на березень 2024 року в Україні існувало 101 установа виконання покарань та слідчий ізолятор, що розраховані на 78 705 місць. На цей час в них утримували 42 902 особи: 15 784 у слідчих ізоляторах та 27 062 у кримінально-виконавчих установах.
Куди їх всіх саджати будуть? Треба зілінському і талановитим менеджерам підказати: газові камери та фабрики по спалюванню гречкосіїв
Це і прикладом вичерпання ресурсів росту капіталу. В даному випадку - виробництві товару-снарядів.
Треба дивитися, які рішення-дії і хто повинен прийняти-зробити, щоб підтримати-зберігти подальший рост (розвиток). І ключеве - то попит. Попит. Зовнішні замовлення в фінаналітика)) Тобто вперлося в обмеженння попитом.
А інвестиції ... вони будуть при наданні отим інвесторам (власникам капіталу) сприятливих умов -- гарантій капіталу, прибутку. З усього світу прибіжать-злетяться. Щоб приростити капіталець свій собі...
Але експерт впустив ще й одне -- зменшення витрат (іздєржєк) на виробництво. Отих снарядів. Як інструмент для подальшого розвитку (підтримання темпів зростання) капіталу в даному випадку у виробництві снарядів-товару. ___________________________ Ось і наочний зв'язок *флуда* Детройта про економіку та роль можновладців-управлінців-регуляторів з даною темою.
Рішення, дії за можновладцями-управлінцями-регуляторами, а не а-ля напружитись-схотіти і на 10% підвищити кожному 😁 І ніхто за них їх функції не виконає..
whois2010 написав:Більше тюрем замість витрат на оборону
А штрафы "за нарушение учета" сейчас куда приходят? -- подозреваю, что и эту проблему будут решать ровно так же... Ну и не забываем:
В Украине построят новые тюрьмы.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина во время выступления в Верховной Раде.