Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:50

  ЛАД написав:Но, пожалуйста, ваши "не де.бильные" предложения по мобилизации?
Много раз спрашивал, но реального ответа ни от кого не получил.

Я конкретно давав реальну відповідь на це питання.
Навіть пам'ятаю яку. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
andrijk777
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:51

Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18-22 років потрібен буде військово-обліковий документ, заявив речник ДПСУ 8)

Наразі документ не оприлюднений.

Відповідна норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може бути тільки як службове відрядження, як і раніше. :lol:



Мобілізація з 18 років для всіх: питання виживання України — командир батальйону «Дніпро 1» Юрій Береза зазначив, що розмови про виїзд чоловіків за кордон є недоречними для держави, яка веде війну. 8)
jump
 
Повідомлень: 4926
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:53

або-або

  jump написав:Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18-22 років потрібен буде військово-обліковий документ, заявив речник ДПСУ 8)

Наразі документ не оприлюднений.

Відповідна норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може бути тільки як службове відрядження, як і раніше. :lol:



Мобілізація з 18 років для всіх: питання виживання України — командир батальйону «Дніпро 1» Юрій Береза зазначив, що розмови про виїзд чоловіків за кордон є недоречними для держави, яка веде війну. 8)

або закривати вузи (залишаться тільки інститути благородних дівиць для бангладешців), або хоч якось відтягнути кінець.
flyman
Аватар користувача
 
flyman
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:04

  whois2010 написав:
  _hunter написав:А штрафы "за нарушение учета" сейчас куда приходят? :roll: -- подозреваю, что и эту проблему будут решать ровно так же...
Ну и не забываем:

штрафи чьотко приходять в Резерв+ і навіть є можливість здається оплатити 50% замість повного.

И всьо? -- карательные бусики -- не существуют? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 10337
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:14

  flyman написав:або закривати вузи (залишаться тільки інститути благородних дівиць для бангладешців), або хоч якось відтягнути кінець.


?
Лула да Силва об окончании войны:
Лидеры России, Украины, США и Евросоюза знают, до чего дойдёт этот конфликт... Они просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании...

*А всі інші короткозорі" (с) Пристайко
________________________
*Трамп закликає ЄС надіслати війська до України, – WSJ.* (С)

Що говорять не має значення... Позьорство - Трамп.
_________________________

"Матриця" (с) Детройт.
"Лижня" (с) Експерт.
detroytred
 
Повідомлень: 25259
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:45

  tumos написав:
  ЛАД написав:Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.

Ну да. ) Исходя из высказываний Нетаньяху - он поддерживает и реализует концепцию Великого Израиля. А это земли Иордании, Кувейта, Ливана, Сирии, Ирака,
Турции, Египта, Саудовской Аравии.

"Великий Ізраїль" із землями Єгипту та Йорданії: Нетаньягу заявив про "історичну місію"
https://focus.ua/uk/world/719116-veliki ... hnu-misiyu

https://www.timesofisrael.com/liveblog_ ... er-israel/

1. Нетаньяху не диктатор и не может осуществлять свои "мечты" (если даже это правда) без согласия народа и кнессета. Такого согласия нет.
2. По вашей 2-й ссылке читаем:
Термин «Великий Израиль» стал использоваться после Шестидневной войны в июне 1967 года для обозначения Израиля и только что завоеванных им территорий — Восточного Иерусалима, Западного берега, сектора Газа, Синайского полуострова и Голанских высот.
Египетского тут Синайский полуостров и сектор Газа.
Синай был возвращён Египту в результате египетско-израильского мирного договора 1979 года и я ни разу не слышал о желании пересмотреть этот договор со стороны Израиля. Против него активно протестовали многие арабские страны и СССР (это понятно - ослаблялось влияние Союза на Ближнем Востоке). Что касается сектора Газа, не вижу большого желания Египта вернуть его под свой контроль.

Голанские высоты принадлежали Сирии - комментировать не буду, надеюсь, сами понимаете.

Западный берег реки Иордан (и Восточный Иерусалим) захвачен Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года у Иордании, которая в свою очередь незаконно захватила его в ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов и аннексировала в 1950 году.
Израильско-иорданский мирный договор был заключён в 1994 году.

Ведутся активные работы по нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией. Это было сильно осложнено событиями 7 октября 2023 года.

В 2020 нормализованы отношения с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.

О территориальных проблемах Израиля с Кувейтом, Ливаном, Ираком, Турцией ничего не знаю. Буду благодарен, если вы расскажете. Насколько знаю, у Израиля с Кувейтом, Ираком и Турцией даже нет общей границы.

3. Что за карта приведена в вашей первой ссылке, не знаю. Но хочу напомнить, что даже на нашем форуме как-то выкладывали какую-то фейковую "карту Великой Украины" в границах, в которых она никогда не существовала.

"Меньше читайте советские газеты".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35617
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 13:30

  detroytred написав:
  Ірина_ написав:Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

За 6 місяців 2025 року зростання виробництва зброї та боєприпасів в Україні сповільнилось до 26,8%. Темпи залишаються високими, проте близьки до стелі росту, й для розширення потрібні зовнішні замовлення та інвестиції.
За 2024 рік приріст виробництва становив +41,4%.
.......

Це і є наочним прикладом вичерпання ресурсів росту капіталу. В даному випадку - виробництві товару-снарядів.

Треба дивитися, які рішення-дії і хто повинен прийняти-зробити, щоб підтримати-зберігти подальший рост (розвиток).
І ключеве - то попит. Попит.
........

В даному випадку проблема не в попиті.
Попит є.
Грошей нема.
Часом технічних можливостей.
Ну і безкінечного росту не буває. Колись наступає насичення - оце вже про ваш попит. Але це поки що, на мій погляд, не наш випадок.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35617
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 13:44

  trololo написав:
  ЛАД написав:
  trololo написав:.........
швидка окупація маріуполя не захистила його він руйнування та вбиввств цивільних, навпаки. загинуло більше, ніж цивільних в Бахмуті......

Не треба вигадувати. "Швидкої окупації Маріуполя" не було.


а яка була?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C и https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C.
Окончание обороны Азовстали - 16 мая 2022.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35617
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 14:01

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:...........
Добре що є топ відмазка "бо_прийдуть_буряти", то можна далі списувати на "епілепсію" та "випав з буса".
Вкраїнчики в коментарях у соц.мережах останнім часом на повному серйозі пишуть "я розумію що катівня, вбивають - але які альтернативи?"

Schmit"у я такой вопрос не задам, у него в мозгах только одна мысль - как бы обосрать Зе.
Но вам повторю свой вчерашний вопрос - "пожалуйста, ваши "не де.бильные" предложения по мобилизации?" или в вашей формулировке - "але які альтернативи?"

давайте ваше, якщо не подобаються пропоновані
..........

Подобаються.
Но проблему не решают. Почему, думаю, вы при желании поймёте сами, расписывать лень.
Своих предложений нет, массовая мобилизация всегда и везде осуществлялась силовыми методами, но это возможно, когда подавляющее большинство согласно. Если сопротивление мобилизации слишком велико и ширнармассы не хотят защищать родину с оружием в руках, то остаётся пытаться заключить мир. Возможно, на любых условиях.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35617
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 14:04

  detroytred написав:........
Зустрів знайомого.
Каже, що одразу оновив дані в Резерв+. Все було норм.
Але нещодавно раптом з'явилося - "в розшуку" (чи як там).
Йти розбиратися що-чому і хто (може випадково))) отаке зробив або само(( зробилось, не хоче.
Мабуть отримає штраф.

Похоже, достаточно частое явление. У меня такое было у нескольких знакомых. Почему так, не понятно.
В ТРЦ извинялись и исправляли.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35617
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
