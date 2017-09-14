ЛАД написав: Не так. Если помните, в 2022 - первом полугодии 2023 проблем с мобилизацией не было. Начали появляться во 2-й половине 2023 и быстро усиливаться. Связано, по-моему, в первую очередь, с исчерпанием ресурса людей, согласных мобилизоваться без сопротивления. Если пользоваться вашим примером, то это значит: "Жил я с женой дружно, делали всё вместе, а потом она начала отлынивать. Попробовал бить, но плохо помогает. Не знаю, что делать".
Ні, це звучить так: "Спочатку вона мене кохала(були/йшли мотивовані) + я нормально заробляв(спочатку платили краще ніж зараз), тому вона терпіла що я її б'ю. Тепер кохання пройшло і заробляю я менше. Не хоче терпіти с..а, хоче піти."
За 6 місяців 2025 року зростання виробництва зброї та боєприпасів в Україні сповільнилось до 26,8%. Темпи залишаються високими, проте близьки до стелі росту, й для розширення потрібні зовнішні замовлення та інвестиції. За 2024 рік приріст виробництва становив +41,4%. .......
Це і є наочним прикладом вичерпання ресурсів росту капіталу. В даному випадку - виробництві товару-снарядів.
Треба дивитися, які рішення-дії і хто повинен прийняти-зробити, щоб підтримати-зберігти подальший рост (розвиток). І ключеве - то попит. Попит. ........
В даному випадку проблема не в попиті. Попит є. Грошей нема. Часом технічних можливостей. Ну і безкінечного росту не буває. Колись наступає насичення - оце вже про ваш попит. Але це поки що, на мій погляд, не наш випадок.
Це потреба є, а не попит. Потреба.
Попит - це платоспроможна потреба. Тобто потреба з наявністю грошей)).
Ринок - це коли голодні є, тобто потреба в хлібі; земля-трактори-роботяги-насіння і т.д. --- все є для виробництва. Але 😁😁😁 - з попит вичерпується... Конкуренція між виробниками за обмежений попит. Навіть між різними, бо купив телефон замість старих ботинків(( Виробнику ботинків не пощастило.
А якщо замість телефона вклав кудись (хоч в банк, хоч в бізнес), то не пощастило обом... І йому..., бо попит на товар від його вкладу, бізнесу, ще треба десь знайти. Отака умовна образно загальна схема.
Тому весь подальший ріст... в кінцевому рахунку лише через зменшення витрат на виробництво. Трьома способами. Банальний перерозподіл не розглядаємо.
ЛАД написав:"2019-22.02.2022 - ми(влада) не готувалась до нападу, точніше готувалась дуже слабо" - примерно так же, как и до 2019.
Вірно. Але до 2019 нас не попереджали про можливу повномасштабну агресію РФ. А з весни 2021 - були очевидні кроки РФ в підготовці цієї агресії. А за 3 місяці до війни нас відкрито попередили. 3 місяці - це дуже багато і точно достатньо для підготовки до агресії.
Порошенко говорил об этом постоянно. К войне за 3 месяца не готовятся. Хотя кое-что можно сделать. Например, провести мобилизацию. Но я уже писал - весной 2021 во время больших учений в Белгородской и прилегающих областях угроза был не меньше. Тоже надо было отмобилизовывать армию? Думаю, идея была "не провоцировать. Авось обойдётся". Как обходилось 7 лет. При этом "влада" прекрасно понимала разницу сил ЗСУ и армии РФ. И не в пользу ЗСУ. Рассказы в начале войны о "чмобиках" были рассчитаны исключительно "на ободрение населения" и "поддержание морального духа". Если помните, в начале войны практически все западные эксперты спорили только о том, продержимся мы 3 дня, неделю или всё же чуть дольше.
Я ніде не писав що підготовка "полностью отсутствовала". Деяка підготовка безумовно велась, очевидно недостатня, враховуючи силу суперника.
"враховуючи силу суперника", никакая подготовка не была бы достаточной, учитывая разницу в финансовых, технических и производственных возможностях. Не говоря уж о людских ресурсах.
А взагалі у нас по-моєму є армія(я говорю про "до 2022"). Яка жере бюджетні гроші. І ця армія якби постійно має бути готова до агресії. Це якби сенс її існування. Навіщо тоді та армія в мирний час?
Верно. Но готовность к агрессии не означает способность отразить любую агрессию. Практически у всех стран есть противники (по крайней мере, потенциальные), которые сильнее их. Поэтому все страны ищут союзников. Так и была создана та же НАТО. Украина союзников не имела. Почему, сейчас писать не буду. Напомню только, что после развала СССР союза с нами искали многие - и прибалты, и Грузия, и Азербайджан. А за три месяца союзники находятся крайне редко.
барабашов написав:он офицер(запаса) или нет? Возраст? Мне знакомый тцкун как то сказал в начале этих резервов-оберигов, что при загрузке этих приложений автоматом на какой то день приходит "розшук" если ты в дефицитной группе по возрасту(80й г.р. и младше) и не имеешь вообще никакого отношения к армии и не служил(чистый лист бумаги из которого самураи в учебке делают оригами-ВУС100)
Так себе идея - особенно после предупреждения...
В начале ноября Тони Блинкен впервые отозвал Зеленского в сторону на климатическом саммите ООН в Глазго и рассказал ему о неизбежном вторжении России на Украину. Он наблюдал за тем, как Зеленский с трудом воспринимает предупреждение о том, что его сосед хочет стереть его страну с лица земли. Затем, в начале января, Билл Бернс посетил его в Киеве, чтобы повторить предупреждения и заставить его действовать перед лицом грядущего наступления. ...... Но Зеленский отказывался верить в то, что русские собираются нанести удар по Киеву. "Нет, это не так, - ответил Зеленский. Что бы ни утверждала разведка, нападать на Киев для Путина было просто нелогично. Скорее всего, это было упражнение в принудительной дипломатии, а не предзнаменование тотального вторжения. Отрицая реальность, Зеленский не смог предпринять важные шаги, необходимые для защиты Украины. В его стране не было заранее разработанных планов по обеспечению преемственности власти, которые помогли бы руководить страной, если бы русским удалось его убить. Зная о боевых планах русских, он мог бы предотвратить вторжение - или, по крайней мере, замедлить его. Перед лицом надвигающегося нападения украинские военные провели учения на севере страны. Вместо того чтобы оставить войска на месте в качестве буфера против вторжения, они вернули батальоны на свои базы. Это решение вызвало недоумение у официальных лиц в Пентагоне, которые сочли такое рассредоточение совершенно халатным.
tumos написав:........... Скажите, например, такая партия как «Религиозный Сионизм», часть народа и кнессета ?
"Скажите, например, такая партия как "Свобода", часть народа? Вспоминаю, какую пургу гнал в своё время её лидер Тягнибок. Могу ещё и, например, о "Правом секторе" вспомнить. Да и ещё кое-что. Путин всем этим хорошо пользовался, но это не политика государства Украина. И я не помню, чтобы государство Украина когда-нибудь извинялось за их слова и высказывания.
Вспоминаю как в марте ее лидер Бецалель Смотрич стал участником дипломатического скандала на мероприятии в Париже. На трибуне, с которой он выступал , была изображена карта Великого Израиля. МИД Иордании не знаком с точкой зрения ЛАДа (возможно до сих пор читает советские газеты), поэтому выступил с осуждением. Действия Смотрича были расценены как «подстрекательство, нарушение международных норм и мирного договора. С осуждением выступления Смотрича также выступил МИД Франции. Хотя, со слов ЛАДА, Нетаниягу не может осуществлять свои "мечты", реакция официальных кругов арабского мира была крайне резкой. С чего бы это ?
Арабская и исламская коалиция из 31 страны вместе с Лигой арабских государств резко осудила заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который в интервью телеканалу i24NEWS подтвердил свою поддержку концепции «Великого Израиля». https://detaly.co.il/arabskie-i-musulma ... m-izraile/
"Реакция официальных кругов арабского мира" вполне понятная и абсолютно оправданная. Нетаниягу как официальное лицо и, более того, премьер-министр не имел права и не должен был так говорить.
Но не надо сильно обобщать. "Арабский мир" достаточно разнороден. И "ярость в арабском мире" в своё время вызывали все мирные договоры отдельных арабских стран с Израилем. Если помните, президент Египта Анвар Садат был убит исламскими радикалами через 2 года после подписания мирного договора.
Что касается конкретно Катара. Сильно хитропопые ребята.
Катар за последние годы неоднократно обвинялся различными экспертами[32], СМИ и политическими деятелями разных стран ... в спонсировании и всяческой поддержке исламистских суннитских террористических организаций, таких как: Аль-Каида, Братья-мусульмане, Талибан, ХАМАС, Исламское государство и Джебхат ан-Нусра. ........5 июня 2017 года одна за другой ряд стран — соседние Бахрейн, Саудовская Аравия, а также Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Йемен, Ливия, Мавритания, Коморы, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве отношений с Катаром из-за его связей с террористическими организациями (в частности, «Фронт ан-Нусра»), вмешательством во внутренние дела государств региона и распространением идеологии «Аль-Каиды», «Братьев-мусульман» и «Исламского государства
Относительно вашего вопроса о территориях. Насколько я понимаю, концепция включает в себя территории, упоминающиеся в Ветхом Завете с учетом политического контекста идеальных границ государства.
Вопрос о территориях я задавал вполне конкретно.
О территориальных проблемах Израиля с Кувейтом, Ливаном, Ираком, Турцией ничего не знаю. Буду благодарен, если вы расскажете. Насколько знаю, у Израиля с Кувейтом, Ираком и Турцией даже нет общей границы.