Додано: Сер 27 сер, 2025 16:27
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Не так.
Если помните, в 2022 - первом полугодии 2023 проблем с мобилизацией не было. Начали появляться во 2-й половине 2023 и быстро усиливаться. Связано, по-моему, в первую очередь, с исчерпанием ресурса людей, согласных мобилизоваться без сопротивления.
Если пользоваться вашим примером, то это значит: "Жил я с женой дружно, делали всё вместе, а потом она начала отлынивать. Попробовал бить, но плохо помогает. Не знаю, что делать".
Ні, це звучить так:
"Спочатку вона мене кохала(були/йшли мотивовані) + я нормально заробляв(спочатку платили краще ніж зараз), тому вона терпіла що я її б'ю. Тепер кохання пройшло і заробляю я менше. Не хоче терпіти с..а, хоче піти."
Не передёргивайте.
В 2022 - начале 2023 не приходилось "бить" вообще.
И прошло не "кохання", просто "скінчились коханці".
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:29
ЛАД написав:
В очередной раз - ЯК?
Мыши, станьте ежиками! (с)
andrijk777 написав:
Навіщо тоді та армія в мирний час?
Основной задачей армии мирного времени является подготовка максимально возможного количества резервистов.
Ну и сдерживание нападения на первых этапах, чтобы дать время провести мобилизацию.
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:34
Сибарит написав: ЛАД написав:
В очередной раз - ЯК?
Мыши, станьте ежиками! (с)
andrijk777 написав:
Навіщо тоді та армія в мирний час?
Основной задачей армии мирного времени является подготовка максимально возможного количества резервистов.
Ну и сдерживание нападения на первых этапах, чтобы дать время провести мобилизацию.
а що, резервісти закінчилися?
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:36
_hunter написав: ЛАД написав:
.........
Думаю, идея была "не провоцировать. Авось обойдётся". Как обходилось 7 лет.
Так себе идея - особенно после предупреждения...
В начале ноября Тони Блинкен впервые отозвал Зеленского в сторону на климатическом саммите ООН в Глазго и рассказал ему о неизбежном вторжении России на Украину. Он наблюдал за тем, как Зеленский с трудом воспринимает предупреждение о том, что его сосед хочет стереть его страну с лица земли. Затем, в начале января, Билл Бернс посетил его в Киеве, чтобы повторить предупреждения и заставить его действовать перед лицом грядущего наступления.
......
Но Зеленский отказывался верить в то, что русские собираются нанести удар по Киеву.
"Нет, это не так, - ответил Зеленский. Что бы ни утверждала разведка, нападать на Киев для Путина было просто нелогично. Скорее всего, это было упражнение в принудительной дипломатии, а не предзнаменование тотального вторжения.
Отрицая реальность, Зеленский не смог предпринять важные шаги, необходимые для защиты Украины. В его стране не было заранее разработанных планов по обеспечению преемственности власти, которые помогли бы руководить страной, если бы русским удалось его убить. Зная о боевых планах русских, он мог бы предотвратить вторжение - или, по крайней мере, замедлить его. Перед лицом надвигающегося нападения украинские военные провели учения на севере страны. Вместо того чтобы оставить войска на месте в качестве буфера против вторжения, они вернули батальоны на свои базы. Это решение вызвало недоумение у официальных лиц в Пентагоне, которые сочли такое рассредоточение совершенно халатным.
Идея нормальная.
А "официальные лица в Пентагоне" могли бы не "выражать недоумение", а дать оружие заранее, а не "потом". А "официальные лица в Вашингтоне" могли бы высказать в 2021 значительно более решительную поддержку.
А "предупреждения"...
Они были и весной 2021. Могли бы ими и подтереться.
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:39
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Навпаки: я постійно нагадую, що цілком можна "уживатися" на майданчику з будь-якими несхожестями.
Можна.
Але для цього потрібен хоч якийсь розум, доброзичливість і (вже соромлюся вживати на форумі це слово) культура.
та ви що... ось євреї - розумна та культурна нація. але чомусь близько 6 млн не вдалося ужитися з німцями в минулому сторіччі. що ж не так вони зробили?..
ЛАД
ЛАД написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Давай так
В 2014 ми також не хапали і не посилали і злили територію..
До чого це привело?
до того що скільки крокодила не годуй-а він все одно голодний
Тому в 2022 нам прийшлось починати вибивати зуби , що звичайно голод не втамовує ... але розуміння що у випадку всіх вибитих зубів-наявність здобичі все одно не втамує голод.
Армения официально
признала поражение и потерю территорий и заключила соответствующий договор с Азербайджаном.
Мы тянули резину 7 лет и надеялись, что "само рассосётся".
, дійсно не бачите різниці, що Вірменія визнала втрату окупованих територій (бо ніхто не ставив під сумнів, що це Азербайджан) й наш випадок, коли ми втрачаємо наші території, які окупувала Раша внаслідок своєї агресії?..
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:44
flyman написав:
а що, резервісти закінчилися?
Нельзя так подставляться.
Сейчас как придет Хотаб...
