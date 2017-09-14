|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:28
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
а що в нас є плани вічної війни? вигадка. в нас взагалі були нормальні відносини з сусідами, й з Рашею теж.
так, в нас плани вічної війни. І ти сам постійно їх ретранслюєш, не розуміючи що таке ізраїль... останній хто був за нормальні відносини і бага овекторність Кучма. І то він заказував книжки Україна не росія. Міг ж заказати Україна не франція? Чи не польща?)
немає таких планів, це твоя вигадка.
А что, уже озвучили план завершения?
Или то нужно читать как "нет никаких планов вообще"?
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:33
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
К войне за 3 месяца не готовятся. Хотя кое-что можно сделать. Например, провести мобилизацию.
Ну так. Щоб підготувати яку-небудь оборону найбільшого аеропорту України потрібні напевно роки. Може століття потрібні?
Я не експерт але по-моєму тижня цілком достатньо.
Замінувати мости(чи перевірити їх замінованість) - тут місяця хватить з головою по-моєму.
І т.д.
Взагалі - краще озвучте що було зроблено а не бла-бла-бла. Я знаю що була зроблена підготовка до мобілізації, але це і в так можна робити, адже воєнкомати є, люди в них є, зарплату отримують. Просто багато років вони отримували зп просто так.
Ще що?
А аэропорт, вроде, не захватили. Или я ошибаюсь и что-то пропустил?
Там очень мутная история - взрыв ВПП вопреки приказу...
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:34
Shaman написав: Banderlog написав:
немає таких планів, це твоя вигадка. але Україна саме не росія. бо всі й так розуміють, що ми не Польща. а от те, що не Раша - навіть в країні ще є такі носії думок. власне, як й ти.
нормальні відносини в нас будуть, коли Раша погодиться з тим, що вона більше не імперія а звичайна середня країна
не польща? Але Україна це європа?
чи може в нас місія спасіння світу од імперій? Бо в нас мясо дешеве? Ти кажеш що комуністична ідеологія не життєздатна? А яка життєздатна? Нацизм? Ісламізм як в сирії? А талібан він життєздатний чи скоро згниє?
Україна можлива лиш як баговекторна країна. Інакше нас розірвуть
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:36
_hunter написав:
В начале ноября Тони Блинкен впервые отозвал Зеленского в сторону на климатическом саммите ООН в Глазго и рассказал ему о неизбежном вторжении России на Украину. Он наблюдал за тем, как Зеленский с трудом воспринимает предупреждение о том, что его сосед хочет стереть его страну с лица земли. Затем, в начале января, Билл Бернс посетил его в Киеве, чтобы повторить предупреждения и заставить его действовать перед лицом грядущего наступления.
......
Но Зеленский отказывался верить в то, что русские собираются нанести удар по Киеву.
"Нет, это не так, - ответил Зеленский. Что бы ни утверждала разведка, нападать на Киев для Путина было просто нелогично. Скорее всего, это было упражнение в принудительной дипломатии, а не предзнаменование тотального вторжения.
Отрицая реальность, Зеленский не смог предпринять важные шаги, необходимые для защиты Украины. В его стране не было заранее разработанных планов по обеспечению преемственности власти, которые помогли бы руководить страной, если бы русским удалось его убить. Зная о боевых планах русских, он мог бы предотвратить вторжение - или, по крайней мере, замедлить его. Перед лицом надвигающегося нападения украинские военные провели учения на севере страны. Вместо того чтобы оставить войска на месте в качестве буфера против вторжения, они вернули батальоны на свои базы. Это решение вызвало недоумение у официальных лиц в Пентагоне, которые сочли такое рассредоточение совершенно халатным.
Тільки листопад/грудень 2021:
Листопад 2021
11 листопада 2021
США повідомили про «нестандартне пересування російських військ» поблизу кордонів України.До 20 листопада було зафіксовано скупчення до 92 000 російських військових
13 листопада 2021
Президент Зеленський заявив про зосередження 100 000 російських військових біля кордону — більше, ніж оцінка США. У цей час ЗСУ прогнозували активізацію агресії в кінці січня — на початку лютого 2022 року
15 листопада 2021
Міністри закордонних справ Німеччини та Франції (Гайко Маас / Жан-Ів Ле Дріан) спільно висловили стурбованість "пересуванням війська та техніки Росії поблизу України", закликавши до стриманості. НАТО також повідомило про "незвичайну концентрацію" сил
16–18 листопада 2021
Міністр оборони України Олексій Резніков перебував у США, де говорив з Ллойдом Остіном. Одночасно НАТО наголошувало на необхідності реалістичного ставлення до ризиків
Грудень 2021
6 грудня 2021
Білий дім попереджав, що Байден скоро проведе відеодзвінок із Путіним, у якому попередить про серйозні економічні наслідки, якщо Росія піде у наступ
7 грудня 2021
Байден провів відео-розмову з Путіним, в ході якої чітко попередив про можливі санкції, в тому числі відключення РФ від SWIFT, у разі агресії проти України
9 грудня 2021
Дзвінок Зеленського з Байденом тривав майже півтори години. Байден повторив: США готові до "безпрецедентних санкцій", а будь-які рішення щодо України можуть ухвалюватися лише за участі України
10 грудня 2021
Білий дім підтвердив, що Байден обговорив із Зеленським скупчення майже 100 000 російських військових на кордоні, а також запевнив у відсутності в Росії "вето" на питання НАТО. Дзвінок тривав 90 хвилин
13 грудня 2021
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зателефонував Путіну, попередивши, що будь-які дестабілізуючі дії проти України стануть стратегічною помилкою з "значними наслідками". Він підтвердив підтримку суверенітету України
17 грудня 2021
Джонсон поспілкувався із Зеленським, оновивши про свою розмову з Путіним і закликавши посилити енергетичну незалежність України від РФ, а також пообіцяв використати всі дипломатичні й економічні інструменти для захисту України
31 грудня 2021
Байден заявив, що чітко попередив Путіна щодо "великої ціни" у разі вторгнення, включно з жорсткими санкціями та посиленням присутності НАТО в Європі Фактично на початку грудня(за 2,5 місяці до вторгнення) були прям кричущі попередження що війна точно буде!
Очевидно що 100К військ ніхто пару місяців біля кордону не триматиме просто так.
Shaman написав: ЛАД написав:
Может, хватит об "израильском варианте"?
Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.
а що в нас є плани вічної війни? вигадка. в нас взагалі були нормальні відносини з сусідами, й з Рашею теж. доки вони не вирішили, що треба довести, що України не існує, й її треба окупувати.
До 2014 они такого не доводили.
Уже не раз писал - обвинять Путина можно и нужно, но повлиять на него мы толком не можем. Только так, как это происходит сейчас на фронте. А вот разбираться с собственной
политикой и рассматривать, какие ошибки мы
совершили необходимо. Хотя бы для того, чтобы не повторять их в будущем.
але перемовини Ізраіль проводить по-різному. з тими, хто визнає його право на існування, - то домовляється. з тими, хто не визнає - ХАМАС, Хезбола - який там план перемовин? повне знищення? та й Іран бачите ефективно побомбили. нагадаю, поки Раша не визнає право України на незалежне існування - якщо відкинути словесну мішуру.
Израиль ведёт переговоры со всеми
.
И изначально все
арабские страны не признавали "його право на існування". В т.ч. и Египет, и ОАЭ, и саудиты, и все прочие.
тому гадаю з європейською частиною Раші теж налагодимо стосунки - років через 20-40
за умови адекватної влади там, а не руського міра.
Почему только с "європейською частиною Раші"? А куда вы денете "азійську частину"?
Вчера вечером тут слегка обсудили интервью Кулебы, где он говорил, что: "Я проти шельмування фінляндського варианту".
И о вероятности "внутрішнього вибуху в Росії", на що активно розраховують деякі тутешні дописувачі (51.25-51.45):
за ступінню вірогідності... оце в мене там умовно на передостанньому місці. На останньому місці Путін прокинувся і передумав. Ну, типа, і бог з нею, з цією Україною, хай живе, як хоче.
Т.е. Кулеба рассматривает возможность какого-то сосуществования и сотрудничества с РФ даже в условиях сохранения её в сегодняшней форме.
Вы не согласны с этими высказываниями Кулебы?
Shaman написав:
постійно треба тикати носом. Україна готова проводити перемовини. власне саме Раша поки що проти просто перемовин, я вже не кажу про якийсь домовленності
А нащо мені ця інфа?
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
Shaman написав:
........
вони можуть погоджуватися чи ні, але ніхто в світі не визнав окупацію Карабаху, для всього світу це була окупована територія Азербайджану. .......
Можно подробнее о "ніхто в світі"?
И кто "в світі" говорил об "окупації Карабаху"?
ЛАД написав: Shaman написав:
........
вони можуть погоджуватися чи ні, але ніхто в світі не визнав окупацію Карабаху, для всього світу це була окупована територія Азербайджану. .......
Можно подробнее о "ніхто в світі"?
И кто "в світі" говорил об "окупації Карабаху"?
В начале 1920 года на Парижской мирной конференции Карабах был признан за Азербайджаном[87][88][89]. После советизации Армении и Азербайджана, решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 4 июля 1921 года было решено передать Нагорный Карабах Армении, но окончательное решение оставить за ЦК РКП(б), однако новым решением от 5 июля он был оставлен в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной автономии[90]. В 1923 году из армянонаселенной части Нагорного Карабаха в составе Азербайджанской ССР была образована Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК). В 1936 году АОНК была переименована в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО).
В ходе Первой карабахской войны 1992—1994 годов регион де-факто перешёл под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, признаваясь при этом международным сообществом за Азербайджанской Республикой.
detroytred написав: budivelnik написав:
Тобто
Якщо тебе влаштовує 10% на капітал - куриш бамбук і отримуєш 10%
Якщо хочеш 20% на капітал - керуєш ним і якщо керуєш капіталом в 7 нулів то це досить затратне заняття.... але це не тому що ти ЗМУШЕНИЙ це робити з голоду....
Все в тебе побудовано на начебто розумова праця (керування капіталом) це й не праця, а майже відпочинок.
Да ти ішачиш і досі, навіть по ночі, навіть по 10 годин по ночі: ---- "тепер фізично це 50 годин персування на комфортному авто МІЖ бізнесами , а от розумово -деколи й по 10 годин вночі коли всі сплять і ніхто не заважає". Тобто і вдень, і в ночі працюєш...
Співаючи про зароблений важкою 30-ти річною працею (цитую тебе --- "я важко працював 30+ років") відпочинок.
Ти тому й примітив в економіці що НЕ ЗНАЄШ речей які відомі продавцю насіння на базарі....
1 Капіталом треба керувати
2 Керування капіталом має три режими
а - проїдання - найлегший варіант, думати не треба взагалі( це те чим ти займався разом з 90% населення)
б - збереження - потребує якоїсь роботи ( як мінімум балансування розходів і доходів)
в - примноження- от тут роботи може бути як у варіанті б.. якщо примноження близьке нулю.. так і дикої відповідальності якщо примноження вище 15% в рік....
Так як я знаходжусь в режимі ПРИМНОЖЕННЯ - то ясно що я працюю...
Але це праця коли з 14 млн робиш 15 млн.....
Для простих роботяг і таких як ти ці режими недоступні апріорі.
detroytred написав:
І допетри нарешті природу ринку: якщо б роботяги і пенси тощо відкладали оті хоч 1%, хоч 0,1%, хоч10%, хоч 50% ---- то стільки б ти (або твій конкурент) не отримав доходу.
Бо не купили б вони в твоєму магазині на ці кошти твою горілку, твою квартиру, не сіли б в твоє таксі. Чи конкурента.
Тому я й називаю тебе примітивом....
Відкладання грошей коли на ринку товари імпортуються - приводить до зменшення споживанні і здешевлення відкладених грошей... тобто до здешевлення капіталу( який зараз дуже дорогий бо його мало) , а здешевлення капіталу приводить до полегшення закупки інструментів в кредит...
Тому
Там де я перший капітал заробляв лопатою - сьогоднішній студент може взяти в кредит і купити китайський тракторець і працюючи на тракторці тих самих 150 годин/місяць створить більше товарів ніж міг створити я за 220 годин з лопатою
Так зявляється додаткові ресурси.
Питання тільки в тому як цими додатковими ресурсами розпоряджатись
Пускати на споживання - тоді сьогодні буде жити легше ніж завтра
Чи пускати в капіталізацію - тоді завтра буде легше жити ніж сьогодні.
detroytred написав:
І це не кажучи про!!!!!!!!! -- на чому б їх, оцей їх відкладений на збереження-рост капітал, прирощувався.
За рахунок якого попиту?????
З боку кого? Інопланетян?
Ти все таки в совку....
Чим БІЛЬШЕ людина створює - тим більше в неї можливостей обміняти СВОЄ створене на те що їй потрібно але створено іншими...
Я ж тобі приводив табличку першої десятки найбагатших країн по ВВП на душу...
Як думаєш як вони вийшли
на 60000доларів/на душу Шведи в 2024
з 20000 доларів в 1990?
По твоєму там що робили?
А вони кожного дня покращували те що виготовляли
спочатку їздили на велосипедах
потім пересіли на мотоцикли
потім на відра з гайками сааб/вольво
потім на дорогі як шляк але найбезпечніші в світі вольво....
Так само це буде і внас.
detroytred написав:
Коли зрозумієш абетку природи ринку, то й поговоримо.
І кому треба не читати - ти вже абеток начитався по самі вуха
кому треба пробувати перевірити прочитане
Shaman написав:
.............
ми ж на гілці про війну, я не зрозумів що ви про форумний міжсобойчик.
Прежде, чем писать постарайтесь понять, а не выдвигать сходу обвинения.
й все одно є нюанс. зараз війна - тому повний плюралізм неможливий. думка, що Раша не агресор й все не так просто в цьому випадку не є прийнятною, й її носії піддаються остракізму
Я ни у кого не видел здесь мнения, что Россия не агрессор.
й в 20 сторіччі німці піддалися, а в 21 сторіччі - руські. й ось це ви ніяк не можете/хочете визнати
Русские поддались дерьмовой пропаганде, но это никак не нацизм. Недаром они до сих пор сообщают не о "захвате", а об "освобождении" территорий и населённых пунктов.
ще мене дехто намагається називати проросійським ботом
є різниця між мною та парторгом. комунізм, як й соціалізм, наразі - це утопія, це не працює. й розумні люди це розуміють. а капіталізм, не зважаючи на його недоліки, працює - й поки альтернативу ще не знайшли, хоча так, глобалізація та інформатизація напевне вже вимагає якихось альтернатив.
тому я агітує за робочу модель суспільства, проти утопічної
Так я и написал, что вы не парторг и вообще не проповедуете коммунистическую идеологию.
Я только говорил, что подходы, методы и уровень
у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии. Хотя идеология, вроде, другая.
