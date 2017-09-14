RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:46

  budivelnik написав:Якщо людина в якомусь питанні - дурень , то в цьому питанні їй нічого не треба приписувати
вона саме себе дурнем виставить...
Давай розганяйся..
Чому в тебе заощадив= вивів з обороту ( спалив, закопав в землю і так далі) ?
Коли я кажу вклав... то це
а - у власну освіту щоб отримати кращі професійні знання
або
б - в інструменти щоб підняти продуктивність своє праці
або
в - у фінансові інструменти ( депозити/овдп/акції) щоб через 5 років вклавши в ОВДП еквівалент дивану- отримати ресурс на диван+поїздка в Грецію....

Почав тобі розкладати твої чергові 🤣... а потім подумав "а нахіба?"

Отже ти бескінечно будеш або вигадувати-приписувати, а мені спростовуй; або по стоп'ятнадцятому колу тільки в різних варіаціях.

Не ображайся, але набридає.
Тож залишайся при своїх єралашиках((
Я ж при своїх знаннях))
Повір, навіть самий забитий туркмен, з яким я зіштовхувався, не такий тугий, як ти. Це треш...
Зрозумій: в тебе не інша точка зору, в тебе -- ну просто грубі помилки в елементарному. В аксіомах, по яких нема розходження думок. Як 2+2=4.
Тому нецікаво..
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти що взагалі такий тугий, що не уявляєш всієї повної картини?
Я точно не такий гострий як ти....
Але гроші вкладені на депо- приведуть до здешевлення виготовлення бо покращать ефективність людської праці
Тобто
працювати люди зможуть менше-а їсти більше...це поки голодні
як тільки втамують голод перейдуть до шмоток.. потім до театру...
тобто
Піраміда Маслоу - чув

ПС
а ще почнуть створювати уколи вартістю в 1 млн грн для дітей до 1 року... щоб життя цих дітей продовжити на пару років...
Тобто КУДИ всунути - ми знайдемо
Головне знайти ЩО сунути.

В Африці вгамували голод, і в театр не пішли. Теорія така теорія.

Перевезли в Європу, теж не в театр не дуже:
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти що взагалі такий тугий, що не уявляєш всієї повної картини?
Я точно не такий гострий як ти....
Але гроші вкладені на депо- приведуть до здешевлення виготовлення бо покращать ефективність людської праці
Тобто
працювати люди зможуть менше-а їсти більше...це поки голодні
як тільки втамують голод перейдуть до шмоток.. потім до театру...
тобто
Піраміда Маслоу - чув

ПС
а ще почнуть створювати уколи вартістю в 1 млн грн для дітей до 1 року... щоб життя цих дітей продовжити на пару років...
Тобто КУДИ всунути - ми знайдемо
Головне знайти ЩО сунути.


Гроші для підвищення продуктивності праці, через підвищення технологічності, знайдуть і без робітника, який віднесе 1/2 від своєї зп, щоб приростити-зберегти свій капітал.

Конкуренти-виробники самі над цим б'ються...
Конкуренція до цього примушує.
І ніші нові вимушує знаходити, щоб на чомусь приростити капітал.

Ти забув про предмет розмови.
Предметом було збагачення населення країни через твій засіб - щоб більше громадян почали прирощувати капітал, заощаджувати, а не проїдати - як інструмент подальшого!!! розвитку ринку.

За віконце глянь --- капітали тупо скирдують в Біток тощо...
А ти про нестачу капіталу... нагодувати голодних.
Ресурси тупо зжигають на відеокартах та "Вамблдонах".
А ти про нагодувати голодних. Вакцинувати.
І т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 сер, 2025 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:05

просочування

вже і за морем кажуть про нову стратегію орків (просочування плюс масова атака дронами та модернизація старого обладнання)
