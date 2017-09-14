|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти що взагалі такий тугий, що не уявляєш всієї повної картини?
Я точно не такий гострий як ти....
Але гроші вкладені на депо- приведуть до здешевлення виготовлення бо покращать ефективність людської праці
Тобто
працювати люди зможуть менше-а їсти більше...це поки голодні
як тільки втамують голод перейдуть до шмоток.. потім до театру...
тобто
Піраміда Маслоу - чув
ПС
а ще почнуть створювати уколи вартістю в 1 млн грн для дітей до 1 року... щоб життя цих дітей продовжити на пару років...
Тобто КУДИ всунути - ми знайдемо
Головне знайти ЩО сунути.
В Африці вгамували голод, і в театр не пішли. Теорія така теорія.
Перевезли в Європу, теж не в театр не дуже:
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 27 сер, 2025 19:00, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40568
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1607 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:58
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти що взагалі такий тугий, що не уявляєш всієї повної картини?
Я точно не такий гострий як ти....
Але гроші вкладені на депо- приведуть до здешевлення виготовлення бо покращать ефективність людської праці
Тобто
працювати люди зможуть менше-а їсти більше...це поки голодні
як тільки втамують голод перейдуть до шмоток.. потім до театру...
тобто
Піраміда Маслоу - чув
ПС
а ще почнуть створювати уколи вартістю в 1 млн грн для дітей до 1 року... щоб життя цих дітей продовжити на пару років...
Тобто КУДИ всунути - ми знайдемо
Головне знайти ЩО сунути.
Гроші для підвищення продуктивності праці, через підвищення технологічності, знайдуть і без робітника, який віднесе 1/2 від своєї зп, щоб приростити-зберегти свій капітал.
Конкуренти-виробники самі над цим б'ються...
Конкуренція до цього примушує.
І ніші нові вимушує знаходити, щоб на чомусь приростити капітал.
Ти забув про предмет розмови.
Предметом було збагачення населення країни через твій засіб - щоб більше громадян почали прирощувати капітал, заощаджувати, а не проїдати - як інструмент подальшого!!! розвитку ринку.
За віконце глянь --- капітали тупо скирдують в Біток тощо...
А ти про нестачу капіталу... нагодувати голодних.
Ресурси тупо зжигають на відеокартах та "Вамблдонах".
А ти про нагодувати голодних. Вакцинувати.
І т.д.
Перевиробництво капіталу - ось що є тінню ринку... І проблемою.
А ти про нестачу капіталу тулиш.
Проблема і загострилась, коли в отого роботяги, якому на зарі капіталізму не вистачало навіть на їжу, з'явився свій капітал.
Коли по суті капіталістами стали маси... Які хочуть прирощення цього свого капіталу.
І щастя, що рішення знайти в борговій піраміді та віртуальних грошах...
Можливо і лише тимчасове.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 сер, 2025 19:13, всього редагувалось 2 разів.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25268
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:05
вже і за морем кажуть про нову стратегію орків (
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40568
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1607 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:25
ЛАД написав:
"Скажите, например, такая партия как "Свобода", часть народа? Вспоминаю, какую пургу гнал в своё время её лидер Тягнибок.
Могу ещё и, например, о "Правом секторе" вспомнить. Да и ещё кое-что.
Путин всем этим хорошо пользовался, но это не политика государства Украина.
И я не помню, чтобы государство Украина когда-нибудь извинялось за их слова и высказывания.
Да, вышеуказанные политические силы являются частью народа. Но только никакого отношения они не имеют к рассматриваемому вопросу.
Решили открыть еще один фронт обсуждения? )
ЛАД написав:
"Реакция официальных кругов арабского мира" вполне понятная и абсолютно оправданная.
Как мы видим из реакции не представляется возможности утверждать, что проект Великий Израиль есть конспирология или фейк.
ЛАД написав:
Нетаниягу как официальное лицо и, более того, премьер-министр не имел права и не должен был так говорить.
Это в смысле что-ж ты проболтался ? Держи язык за зубами. )
ЛАД написав:
Но не надо сильно обобщать. "Арабский мир" достаточно разнороден.
Равно как и народ Израиля, на который вы ссылались. Пример был приведен в качестве одной из право-радикальных партий кнессета.
ЛАД написав:
Вопрос о территориях я задавал вполне конкретно.
О территориальных проблемах Израиля с Кувейтом, Ливаном, Ираком, Турцией ничего не знаю. Буду благодарен, если вы расскажете. Насколько знаю, у Израиля с Кувейтом, Ираком и Турцией даже нет общей границы.
Вы сами назвали эти страны.
Территории этих стран (части территорий) отражены в проекте от Нила до Евфрата Великого Израиля. Если должностное лицо поддерживает
проект - это означает соответствующие притязания. Вы их называете территориальными проблемами.
Востаннє редагувалось tumos
в Сер 27 сер, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 2072
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:27
flyman написав:
В Африці вгамували голод, і в театр не пішли. Теорія така теорія
Взагалі, то тема цікава!
(але будівельник просто лобом б'є в стіну😁)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:29
ЛАД написав:
А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?
До останнього нпз))
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5841
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:34
detroytred написав:
За віконце глянь --- капітали тупо скирдують в Біток тощо...
1 Я скирдую....не в біток , поки що є куди розвиватись....
2 Ти що робиш? що і куди скирдуєш? і як твоє НЕскирдування тобі допоможе?
3 Як допоможе НЕскирдування тим 90% які НЕскирдують?
Вони на чому своє життя поращать?
На обслуговуванні МОЇХ капіталів - так я не проти... чим менше капіталів в них... тим менше я ЇМ заплачу за обслуговування моїх.
Тому ти можеш й далі натягувати сову на глобус про можновладців/країни які якимось фантастичним чином знайдуть капітал на інструменти для того щоб ці інструменти роздати НЕскридувальникам...
Це похлєще теорії комунізму буде.
А ти про нестачу капіталу... нагодувати голодних.
Я не про голодних , не про нестачу капіталу...
я про те що
Якщо голодний про себе не подбає - то багатий дасть право голодному померти голодною смертю.
І ніякий капітал не буде пальцем об палець бити щоб нагодувавши голодного - зменшити свій прибуток...
А от якщо голодний вирішить СЕБЕ нагодувати - тут капітал тут як тут...
Хочеш в кредит плуг -який в два рази збільшить продуктивність, але ти третину віддаш за плуг - бери ( в тебе й так буде в 1,5 рази більше ніж лопатою)
хочеш трактор - який в 10 разів збільшить продуктивність але ти 2/3 збільшення віддаш за трактор - бери ( в тебе й так стане в 3 рази більше ніж лопатою)
Ось як працює капітал....
Але при цьому
Капіталу ЗАПАДЛО годувати тих на кому не заробиш... того він їх і не годує.
і тому вони й голодні.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 27 сер, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26885
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:39
fler написав: ЛАД написав:
А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?
До останнього нпз))
О, невже твій чоловік, чи може син пішов керувати безпілотниками?
Ні?
Самі ж нпз на себе безпілотників не наведуть!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:41
fler написав: ЛАД написав:
А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?
До останнього нпз))
А импортировать соляру они что уже разучились? С того же Казахстана, да и Китай рядом(с проблемным на сегодня Забайкальем)
Ну будет у них по два евро литр 95й и Евродизель(в случае с Казахстаном не будет), да и налогами/акцизами можно в пределах евро(100р/литр) удержать.
Это ж не дефицит водки зимой, которая кое где наступает 1го октября?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5323
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:45
барабашов написав: fler написав: ЛАД написав:
А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?
До останнього нпз))
А импортировать соляру они что уже разучились? С того же Казахстана, да и Китай рядом(с проблемным на сегодня Забайкальем)
Ну будет у них по два евро литр 95й и Евродизель(в случае с Казахстаном не будет), да и налогами/акцизами можно в пределах евро(100р/литр) удержать.
Это ж не дефицит водки зимой, которая кое где наступает 1го октября?
Шуба, если всё так шоколадно, то почему дефицит бензина в России ?
Вариант "сезон отпусков и всегда так бывает" - не катит
Потому что напоминает, перебои с песком в пустыне Сахара )
Или это не шоколад, хотя по цвету и подходит ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11959
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
, Vadim_
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|121595
|
|
|1493
|304797
|
|
|6076
|977888
|
|