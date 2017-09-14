RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14874148751487614877
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:06

Все по-чесному!©

  Shaman написав:ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники :lol:

Як всі, то всі!© 8)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8539
З нами з: 18.03.21
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:08

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:постійно треба тикати носом. Україна готова проводити перемовини. власне саме Раша поки що проти просто перемовин, я вже не кажу про якийсь домовленності 8)

А нащо мені ця інфа?
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?

а ти брешеш як завжди :lol:

я пропоную дотискати разом з партенрами Рашу на перемовини. а поки тиснуть, так немає вибору, будемо воювати. але Раша набагато ближче до перемовин, ніж ти розповідаєш - пуйло не просто так облизує Трампа - розуміє, що жорстких санкцій Раша може вже не витримати...

чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9490
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:10

  Успіх написав:
  Shaman написав:ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники :lol:

Як всі, то всі!© 8)

хіба буде Шаман наводити, як завжди, язиком
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40568
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:14

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:немає таких планів, це твоя вигадка. але Україна саме не росія. бо всі й так розуміють, що ми не Польща. а от те, що не Раша - навіть в країні ще є такі носії думок. власне, як й ти.

нормальні відносини в нас будуть, коли Раша погодиться з тим, що вона більше не імперія а звичайна середня країна 8)
не польща? Але Україна це європа? :wink: чи може в нас місія спасіння світу од імперій? Бо в нас мясо дешеве? Ти кажеш що комуністична ідеологія не життєздатна? А яка життєздатна? Нацизм? Ісламізм як в сирії? А талібан він життєздатний чи скоро згниє?
Україна можлива лиш як баговекторна країна. Інакше нас розірвуть

якраз бачимо, що розривають саме багатовекторних - треба визначатися, в якому ти таборі.

так Україна має стати Європою - або частина України стане Рашею в сучасному вигляді. мені варіант Європи до вподоби, Раші - це цивілізаційний тупик.

в нас немає такої місії - але ми та частина імперії, без якої імперія не імперія, тому воюємо через фантомні болі керівництва Раші.

життєздатна на поточний момент - розвинута демократія ;) а в мусульманських країнах все погано, там схоже найбільш реальний варіант - військова диктатура. не знаю, чого так. й якщо диктатура більщ-менш в рамках - як Пакістан або Єгипет, то населення живе бідненько, але краще, ніж в Сомалі. Афганістан зараз - це капець, це тупик. що там робити - я не знаю.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9490
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:16

  Успіх написав:
  Shaman написав:ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники :lol:

Як всі, то всі

Нажаль х......
Хотаб непридатний з роддому...., випадково посадили за штурвал....
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:17

  Успіх написав:
  Shaman написав:ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники :lol:

Як всі, то всі!© 8)

я бачу тобі регулярно треба нагадувати

а тобі треба запам'ятати, що все одно ти НЕ МАЄШ права когось туди відправляти. дуже хочеться - вперед, в ТЦК... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9490
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:20

  Успіх написав:
  Shaman написав:ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники :lol:

Як всі, то всі!© 8)


тут твої кенти лякають, що навчання в Білорусі, можуть закінчитись походом на Україну.
На західну частину України

Якщо що, то ти будешь писати - "Тепер ваша черга, диванні незламники", чи тікати будешь ?

Га ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11960
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:20

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: так, в нас плани вічної війни. І ти сам постійно їх ретранслюєш, не розуміючи що таке ізраїль... останній хто був за нормальні відносини і бага овекторність Кучма. І то він заказував книжки Україна не росія. Міг ж заказати Україна не франція? Чи не польща?)

немає таких планів, це твоя вигадка.

А что, уже озвучили план завершения? :shock:
Или то нужно читать как "нет никаких планов вообще"? :lol:

особисто вам може й ні. а Раші неодноразово - але вони все хочуть пропетляти :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9490
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 14874148751487614877
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Shaman, Vadim_ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121595
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304798
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 977888
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5016)
27.08.2025 20:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.