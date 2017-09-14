RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:44

P.S. Так, вам не здалось. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИКОРИСТОВУЄ ГУР ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОСТО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВРЯТУВАТИ СВОГО ДРУЖБАНА, який заодно виконував роль гаманця. Так, вам не здалось - людина, без доступу до держтаємниці посвячена в більш ніж таємниці. Це схоже на ще один термін для Зеленського, правда не президентський 🤯

https://t.me/zelenicholovichky/11811
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:45

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
>>> Сказки бабушки Арины.
Можете лично спросить - если у вас выходы есть. У меня ровно такое мнение сложилось из рассказа.
"Говорите и вы".

>>> Тем не менее, активно влезли
_активно_ :?: - т.е. с высадкой десанта?
Активно - это то, что Трамп в Израиле делает...
В Израиле высадили десант? :shock:
Очень приличные средства + очень приличные поставки оружия + антиросс. санкции - это не "активно влезли"?

>>> Какого года?
ровно того, про который вы писали...
А почему не раньше - 2020? 2019? 2018?...
Учения 2021 были не первые вблизи наших границ.

>>> "Говорите и вы".
Так вы и говорите :wink: Или вы считаете свое мнение более правильным?

>>> В Израиле высадили десант?
Это вы так шутите? - вроде очевидно о чем речь была. Ну да ладно...
В ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам в Иране. В операции под названием "Полуночный молот" …


>>> это не "активно влезли"?
Нет. Это "пасивно влезли".

>>> А почему не раньше - 2020? 2019? 2018?...
В 2018 Порошенко готовился. Почему этот перестал в 2020? 2019? -- это два очень хороших вопроса.
2
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:49

  барабашов написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?

До останнього нпз))

А импортировать соляру они что уже разучились? С того же Казахстана, да и Китай рядом(с проблемным на сегодня Забайкальем)
Ну будет у них по два евро литр 95й и Евродизель(в случае с Казахстаном не будет), да и налогами/акцизами можно в пределах евро(100р/литр) удержать.
Это ж не дефицит водки зимой, которая кое где наступает 1го октября?

Соляру они и без того беспроблемно продолжают делать. То типа намек, что "еще 2-3 недели - и экономика рухнет" -- в этот раз - без бензина :lol:
2
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:53

Цікавий погляд від експерта:

*И о ***** с Сев Потоками...
Мое ИМХО... и время покажет прав ли...
Реальные заказчики и исполнители ДАЛЕКО от Украины... и никакого отношения Украина к РЕАЛЬНОМУ бабаху не имела...
Но чтобы скрыть... развернули целую абсолютно реальную спецоперацию... которая иссесна не могла привести к нужным итогам...
Но создала АБСОЛЮТНЫЙ камуфляж.

Я этот БРИТАНСКИЙ почерк ни с чем не спутаю...
В параллель шли ДВЕ операции... одна реальная, а вторая прикрытия... и во второй все были абсолютно уверены, что она секретна, реальна и настояща...
Понятно, что когда запахло жареным... слили кончик ниточки второй...
Вот и весь сказ...

За сим абсолютно не важно чем закончитсо то "расследование" второй операции прикрытия...
Ясно, что будут пытаться подставить Украину... а РФ будет (зная реальность) все равно играть Игру, что верит именно во вторую... и мол единственную... ибо так выгодно политически...

А кто НА САМОМ ДЕЛЕ это сделал... все и так давно знают... но на "рыжую морду" не с руки тыкать... там не пальцем деланы.
АМИНЬ.* (С)
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:08

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:постійно треба тикати носом. Україна готова проводити перемовини. власне саме Раша поки що проти просто перемовин, я вже не кажу про якийсь домовленності 8)

А нащо мені ця інфа?
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі.
Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?

а ти брешеш як завжди :lol:

я пропоную дотискати разом з партенрами Рашу на перемовини. а поки тиснуть, так немає вибору, будемо воювати. але Раша набагато ближче до перемовин, ніж ти розповідаєш - пуйло не просто так облизує Трампа - розуміє, що жорстких санкцій Раша може вже не витримати...

чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин? ;)
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:14

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:немає таких планів, це твоя вигадка. але Україна саме не росія. бо всі й так розуміють, що ми не Польща. а от те, що не Раша - навіть в країні ще є такі носії думок. власне, як й ти.

нормальні відносини в нас будуть, коли Раша погодиться з тим, що вона більше не імперія а звичайна середня країна 8)
не польща? Але Україна це європа? :wink: чи може в нас місія спасіння світу од імперій? Бо в нас мясо дешеве? Ти кажеш що комуністична ідеологія не життєздатна? А яка життєздатна? Нацизм? Ісламізм як в сирії? А талібан він життєздатний чи скоро згниє?
Україна можлива лиш як баговекторна країна. Інакше нас розірвуть

якраз бачимо, що розривають саме багатовекторних - треба визначатися, в якому ти таборі.

так Україна має стати Європою - або частина України стане Рашею в сучасному вигляді. мені варіант Європи до вподоби, Раші - це цивілізаційний тупик.

в нас немає такої місії - але ми та частина імперії, без якої імперія не імперія, тому воюємо через фантомні болі керівництва Раші.

життєздатна на поточний момент - розвинута демократія ;) а в мусульманських країнах все погано, там схоже найбільш реальний варіант - військова диктатура. не знаю, чого так. й якщо диктатура більщ-менш в рамках - як Пакістан або Єгипет, то населення живе бідненько, але краще, ніж в Сомалі. Афганістан зараз - це капець, це тупик. що там робити - я не знаю.
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:17

  Успіх написав:
  Shaman написав:ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники :lol:

Як всі, то всі!© 8)

я бачу тобі регулярно треба нагадувати

а тобі треба запам'ятати, що все одно ти НЕ МАЄШ права когось туди відправляти. дуже хочеться - вперед, в ТЦК... 8)
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:20

  Успіх написав:
  Shaman написав:ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники :lol:

Як всі, то всі!© 8)


тут твої кенти лякають, що навчання в Білорусі, можуть закінчитись походом на Україну.
На західну частину України

Якщо що, то ти будешь писати - "Тепер ваша черга, диванні незламники", чи тікати будешь ?

Га ? ))
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:20

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: так, в нас плани вічної війни. І ти сам постійно їх ретранслюєш, не розуміючи що таке ізраїль... останній хто був за нормальні відносини і бага овекторність Кучма. І то він заказував книжки Україна не росія. Міг ж заказати Україна не франція? Чи не польща?)

немає таких планів, це твоя вигадка.

А что, уже озвучили план завершения? :shock:
Или то нужно читать как "нет никаких планов вообще"? :lol:

особисто вам може й ні. а Раші неодноразово - але вони все хочуть пропетляти :lol:
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:21

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники :lol:

Як всі, то всі!© 8)

я бачу тобі регулярно треба нагадувати
...
а тобі треба запам'ятати, що все одно ти НЕ МАЄШ права когось туди відправляти. дуже хочеться - вперед, в ТЦК... 8)

так його ж ТЦК і відправить ) копати окопи )
2
2
