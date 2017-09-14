Додано: Сер 27 сер, 2025 23:10

budivelnik написав: Як все запущено

Бідні туркмени з якими ти спілкуєшся

З такою кашею в голові і відсутністю логічних ланцюжків я навіть не уявляю що і де ти міг викладати військовим..

Давай по порядку

1 Я погоджуюсь з твоєю тезою що працівник приймає участь в обороті чужого капіталу чим допомагає його наростити.

2 Якщо ти й сам так вважаєш - то дай мені відповідь

якщо працівник збільшує МІЙ капітал - то чи може він збільшувати СВІЙ ?

3 Якщо він може збільшувати свій - то чи можна заявити що я й можновладці ( я надаючи інструменти/технології/керування а можновладці створюючи закони - допомагаємо працівнику створити свій ?

4 Якщо допомагаємо

я за рахунок інструментів даю можливість покращити продуктивність праці

а можновладці за рахунок законів - зробити більш справедливий перерозподіл створеного працівником

То чи має ПРАВО(можливість) працівник частку СВОЄЇ праці направляти не на споживання а на створення власного капіталу який в подальшому дозволить йому не користуватись моїм( а значить не платити мені за використання) ?



Передостаннє

Що там писав рікардо про справедливий розподіл результатів праці між

капіталом-працею-рентою ?

Тобто

Якщо мій капітал збільшує продуктивність праці працівника на якусь величину - то яку частку з цієї величини працівник згідно рікардо повинен віддати за використання капіталу?

Якщо закон прийнятий можновладцями створив справедливі норми перерозподілу створеного до капіталу-працівника-бюджетників

то яку частку від створеного працівник повинен заплатити можновладцям за ці створені умови

І останнє

Чи погоджуєшся ти що я отримуючи тільки частку від збільшення продуктивності праці за використання свого капіталу - несу відповідальність перед працівником виключно на розмір виплаченої мені частки?

Точно так само

Якщо можновладці створили якісь умови ( які НІКОЛИ не зможуть бути справедливими з точки зору усіх учасників ринку як виробника так і капіталіста чи споживача) - то чи повинні вони нести відповідальність більшу від отриманого за свою працю по створенню умов.



Прості логічні запитання

Тільки давай без своїх тупих єралашики-туркмени-ти нічого не тямиш..

Ну от що тобі дати і відповісти?Якщо ти в:*3 Якщо він може збільшувати свій - то чи можна заявити що я й можновладці ( я надаючи інструменти/технології/керування а можновладці створюючи закони - допомагаємо працівнику створити свій ?* ----- фіг зна йщо нагородив.Про яке надання тобою твоєму працівнику інструментів/технологій/керування для створення чи збільшення ним собі капіталу, ти кажеш???Це якась абракадабра...От що ти наліпив?!_______________________А от тут:*Якщо мій капітал збільшує продуктивність праці працівника на якусь величину - то яку частку з цієї величини працівник згідно рікардо повинен віддати за використання капіталу?* --- це по третьому колу за останні дні. Я ж тобі відповідав вже, а ти знов.То ще раз: нема прямого зв'язку між результом праці робітника (тим що ти повищиш його продуктивність праці за рахунок своїх хоч капіталовладень, да хоч нової організації праці - наприклад, удосконалиш процес) і збільшенням твого доходу від цього.Бо ти купляєш в робітника його робочу силу. Яка визначається не його працею, а ціною даної робочої сили на ринку (співвідношенням попиту на неї та пропозиції).До чого ти тут взагалі оту справедливість тулиш?Якщо тут справа суто в рості вартості робочої сили в ринку. В рості, бо при зростанні технологічності процесу та відповідальності роботяги в цьому процесі -- які відбуваються з розвитком рівня виробництва (про яке ти наводиш), відповідно буде зростати вартість робочої сили.Бо і попит на такого рівня робсилу буде зростати.Грубо -- ти новий верстат або ускладненне взбиття коктейлю даш більш кваліфікованому, відповідальному працівнику чи менш? Або, наприклад, тому ж самому робітнику підвищиш зп, щоб він підвищив свій рівень кваліфікації та відповідальності.Тобто це все пов'язано, а не просто ти взяв і підвищив продуктивність праці у робітника. Без змін з його боку.Ну по якому колу-то????Тому й кажу: хоч вважай так по-своєму...Я вважаю інакше.Не згоден, то і нехай.Ну дійсно ж набридло вже колами...Відповів тобі зараз на твої ці по колу тільки тому, що ти хоч зараз обійшовся без перекручень моїх тверджень.Хоча((Стосовно відповідальності можновладців, так мова ж не про відповідальність, а про їх роль.Роль.Я кажу, що їх роль вирішальна, визначальна. Їх функція в загальному процесі, що відбувається в країні, ринку, визначальна, вирішальна.А ти щось наворотив про "то чи повинні вони нести відповідальність більшу від отриманого за свою працю по створенню умов."