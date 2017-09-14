|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:26
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Может, хватит об "израильском варианте"?
Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.
а що в нас є плани вічної війни? вигадка. в нас взагалі були нормальні відносини з сусідами, й з Рашею теж. доки вони не вирішили, що треба довести, що України не існує, й її треба окупувати.
До 2014 они такого не доводили.
Уже не раз писал - обвинять Путина можно и нужно, но повлиять на него мы толком не можем. Только так, как это происходит сейчас на фронте. А вот разбираться с собственной
политикой и рассматривать, какие ошибки мы
совершили необходимо. Хотя бы для того, чтобы не повторять их в будущем.
помилка лише одна - треба було рухатися в Європу одразу. а не намагатися й вашим, й нашим
але перемовини Ізраіль проводить по-різному. з тими, хто визнає його право на існування, - то домовляється. з тими, хто не визнає - ХАМАС, Хезбола - який там план перемовин? повне знищення? та й Іран бачите ефективно побомбили. нагадаю, поки Раша не визнає право України на незалежне існування - якщо відкинути словесну мішуру.
Израиль ведёт переговоры со всеми
.
И изначально все
арабские страны не признавали "його право на існування". В т.ч. и Египет, и ОАЭ, и саудиты, и все прочие.
найбільш результативні перемовини в Ізраіля зараз з Хамасом та Хезболою. й з Іраном перемовин не ведеться, не вигадуйте
тому гадаю з європейською частиною Раші теж налагодимо стосунки - років через 20-40
за умови адекватної влади там, а не руського міра.
Почему только с "європейською частиною Раші"? А куда вы денете "азійську частину"?
я вже казав - рано чи пізно керувати за Уралом буде Китай
Вчера вечером тут слегка обсудили интервью Кулебы, где он говорил, что: "Я проти шельмування фінляндського варианту".
И о вероятности "внутрішнього вибуху в Росії", на що активно розраховують деякі тутешні дописувачі (51.25-51.45):
за ступінню вірогідності... оце в мене там умовно на передостанньому місці. На останньому місці Путін прокинувся і передумав. Ну, типа, і бог з нею, з цією Україною, хай живе, як хоче.
Т.е. Кулеба рассматривает возможность какого-то сосуществования и сотрудничества с РФ даже в условиях сохранения её в сегодняшней форме.
Вы не согласны с этими высказываниями Кулебы?
з цим - не згоден. в поточному вигляді, з поточними настроями Раша буде намагатися завоювати Україну. але питання, коли зміниться влада - а вона зміниться. там й подивимось, чи можливі перемовини
1
4
5
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:28
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
немає таких планів, це твоя вигадка.
А что, уже озвучили план завершения?
Или то нужно читать как "нет никаких планов вообще"?
особисто вам може й ні. а Раші неодноразово - але вони все хочуть пропетляти
Снова забыл о чем разговор был?..
Banderlog написав:
так, в нас плани вічної війни.
2
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:45
Маркарова - давайдосвідінья
1
3
Додано: Сер 27 сер, 2025 22:09
Интересно, что такое с рейтингом случилось?
Якби цієї неділі відбулись вибори президента, то в другому турі на них переміг би генерал Валерій Залужний. За нього проголосували б 71%. За чинного президента - 28,9%
Такі дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології серед киян. Опитування провели наприкінці липня-початку серпня цього року.
2
Додано: Сер 27 сер, 2025 22:13
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
За віконце глянь --- капітали тупо скирдують в Біток тощо...
1 Я скирдую....не в біток , поки що є куди розвиватись....
2 Ти що робиш? що і куди скирдуєш? і як твоє НЕскирдування тобі допоможе?
3 Як допоможе НЕскирдування тим 90% які НЕскирдують?
Вони на чому своє життя поращать?
На обслуговуванні МОЇХ капіталів - так я не проти... чим менше капіталів в них... тим менше я ЇМ заплачу за обслуговування моїх.
Тому ти можеш й далі натягувати сову на глобус про можновладців/країни які якимось фантастичним чином знайдуть капітал на інструменти для того щоб ці інструменти роздати НЕскридувальникам...
Це похлєще теорії комунізму буде.
Нарешті. Хоч в одному елементі прогрес.
Ти, як отой індєєць, побачив, що твоє бохатство в значній мірі базується на отих роботягах...
Ти кумедний.
Навіть після років повторення тобі, що від можновладців-управлінців-регуляторів потрібен не капітал, як ти от тільки що приписав-збрехав мені, а створення сприятливих умов в ринку для подальшого розвитку.
Як все запущено
Бідні туркмени з якими ти спілкуєшся
З такою кашею в голові і відсутністю логічних ланцюжків я навіть не уявляю що і де ти міг викладати військовим..
Давай по порядку
1 Я погоджуюсь з твоєю тезою що працівник приймає участь в обороті чужого капіталу чим допомагає його наростити.
2 Якщо ти й сам так вважаєш - то дай мені відповідь
якщо працівник збільшує МІЙ капітал - то чи може він збільшувати СВІЙ ?
3 Якщо він може збільшувати свій - то чи можна заявити що я й можновладці ( я надаючи інструменти/технології/керування а можновладці створюючи закони - допомагаємо працівнику створити свій ?
4 Якщо допомагаємо
я за рахунок інструментів даю можливість покращити продуктивність праці
а можновладці за рахунок законів - зробити більш справедливий перерозподіл створеного працівником
То чи має ПРАВО(можливість) працівник частку СВОЄЇ праці направляти не на споживання а на створення власного капіталу який в подальшому дозволить йому не користуватись моїм( а значить не платити мені за використання) ?
Передостаннє
Що там писав рікардо про справедливий розподіл результатів праці між
капіталом-працею-рентою ?
Тобто
Якщо мій капітал збільшує продуктивність праці працівника на якусь величину - то яку частку з цієї величини працівник згідно рікардо повинен віддати за використання капіталу?
Якщо закон прийнятий можновладцями створив справедливі норми перерозподілу створеного до капіталу-працівника-бюджетників
то яку частку від створеного працівник повинен заплатити можновладцям за ці створені умови
І останнє
Чи погоджуєшся ти що я отримуючи тільки частку від збільшення продуктивності праці за використання свого капіталу - несу відповідальність перед працівником виключно на розмір виплаченої мені частки?
Точно так само
Якщо можновладці створили якісь умови ( які НІКОЛИ не зможуть бути справедливими з точки зору усіх учасників ринку як виробника так і капіталіста чи споживача) - то чи повинні вони нести відповідальність більшу від отриманого за свою працю по створенню умов.
Прості логічні запитання
Тільки давай без своїх тупих єралашики-туркмени-ти нічого не тямиш..
Ти покажи що тямиш ти.
1
Додано: Сер 27 сер, 2025 22:26
Shaman написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
постійно треба тикати носом. Україна готова проводити перемовини. власне саме Раша поки що проти просто перемовин, я вже не кажу про якийсь домовленності
А нащо мені ця інфа?
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі. Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі.
Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
а ти брешеш як завжди
я пропоную дотискати разом з партенрами Рашу на перемовини. а поки тиснуть, так немає вибору, будемо воювати. але Раша набагато ближче до перемовин, ніж ти розповідаєш - пуйло не просто так облизує Трампа - розуміє, що жорстких санкцій Раша може вже не витримати...
Що значить "брешеш"? Дотискати це хіба не воювати далі?
Над логікою тобі це треба попрацювати.
Shaman написав:
чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин?
Де я таке розповідаю, фантазер?
Додано: Сер 27 сер, 2025 22:30
_hunter написав:
Интересно, что такое с рейтингом случилось?
Якби цієї неділі відбулись вибори президента, то в другому турі на них переміг би генерал Валерій Залужний. За нього проголосували б 71%. За чинного президента - 28,9%
Такі дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології серед киян. Опитування провели наприкінці липня-початку серпня цього року.
перший тур ніс в ніс
Додано: Сер 27 сер, 2025 22:34
detroytred написав:
А ти, ішачиш 30+ років, і маєш ... 14 млн. грн.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді
Скажи мені , скільки у відсотках з 380 000 000 населення країн першої десятки по доходам змогло за 30 років ВКЛАСТИ 0,35 млн доларів
Список населенні і середньодущовий дохід(ВВП) прикладаю
Нагадаю - я цікавився в тебе чому ти не відкладав ВСЬОГО 4%....
Давай я тобі трошки модернізую табличку і покажу скільки відсотків треба було відкладати кожному конкретному жителю країни щоб за 30 років досягнути накопичення капіталу в 350 000 доларів ( я беру без нарахування відсотків на відсотки по тій простій причині що в цих країнах депоставки близьконульові.. або 1-3% , тому їх враховувати як би тільки зайвийраз плутатись
Отже модернізована табличка
_______країн_річний дохід на особу___к-сть населення___% заощаджень(річний)
1 __Люксембург Люксембург _135 682____0,7млн осіб___350000/30*135682=8,59%
2 __Ірландія Ірландія ______99 152____5,83 млн________350000/30*99152=11,76%
3 __Швейцарія Швейцарія ____93 457____9млн осіб_____350000/30*93457=12,48%
4 __Норвегія Норвегія ______89 202____5,57млн осіб____350000/30*89202=13,07%
5 __Сінгапур Сінгапур ______72 794____6,03млн осіб____350000/30*72794=16,02%
6 __США США ________________69 287____340млн_____350000/30*69287=16,83%
7 __Ісландія Ісландія ______68 383____0,4млн__________350000/30*68383=17,06%
8 __Данія Данія ____________67 803____6млн__________350000/30*67803=17,20%
9 __Катар Катар ____________61 276____2,8млн________350000/30*61276=19,04%
10 __Швеція Швеція __________60 239____10,6млн______350000/30*60239=19,36%
Як бачиш , якби я навіть жив в країнах з найвищим середньодушовим доходом в світі, то і там що зібрати 350 000 доларів-міні б приходилось стрибати вище голови як мінімув в 50% мешканців цих країн.
Тому твої постійні заявки про те що мої досягнення мізерні - повязані з тим що в тебе немає зеленої уяви що таке ДОСЯГНЕННЯ
і надіюсь ця табличка трошки тобі мізки прочистить щоб ти зрозумів в яких масштабах робиться бізнес і що таке добре(успіх) і що таке нормально (+3-5% в рік-це супер для 30% мешканців приведенної десятки найкращих країн)
Додано: Сер 27 сер, 2025 23:10
budivelnik написав:
Як все запущено
Бідні туркмени з якими ти спілкуєшся
З такою кашею в голові і відсутністю логічних ланцюжків я навіть не уявляю що і де ти міг викладати військовим..
Давай по порядку
1 Я погоджуюсь з твоєю тезою що працівник приймає участь в обороті чужого капіталу чим допомагає його наростити.
2 Якщо ти й сам так вважаєш - то дай мені відповідь
якщо працівник збільшує МІЙ капітал - то чи може він збільшувати СВІЙ ?
3 Якщо він може збільшувати свій - то чи можна заявити що я й можновладці ( я надаючи інструменти/технології/керування а можновладці створюючи закони - допомагаємо працівнику створити свій ?
4 Якщо допомагаємо
я за рахунок інструментів даю можливість покращити продуктивність праці
а можновладці за рахунок законів - зробити більш справедливий перерозподіл створеного працівником
То чи має ПРАВО(можливість) працівник частку СВОЄЇ праці направляти не на споживання а на створення власного капіталу який в подальшому дозволить йому не користуватись моїм( а значить не платити мені за використання) ?
Передостаннє
Що там писав рікардо про справедливий розподіл результатів праці між
капіталом-працею-рентою ?
Тобто
Якщо мій капітал збільшує продуктивність праці працівника на якусь величину - то яку частку з цієї величини працівник згідно рікардо повинен віддати за використання капіталу?
Якщо закон прийнятий можновладцями створив справедливі норми перерозподілу створеного до капіталу-працівника-бюджетників
то яку частку від створеного працівник повинен заплатити можновладцям за ці створені умови
І останнє
Чи погоджуєшся ти що я отримуючи тільки частку від збільшення продуктивності праці за використання свого капіталу - несу відповідальність перед працівником виключно на розмір виплаченої мені частки?
Точно так само
Якщо можновладці створили якісь умови ( які НІКОЛИ не зможуть бути справедливими з точки зору усіх учасників ринку як виробника так і капіталіста чи споживача) - то чи повинні вони нести відповідальність більшу від отриманого за свою працю по створенню умов.
Прості логічні запитання
Тільки давай без своїх тупих єралашики-туркмени-ти нічого не тямиш..
Ти покажи що тямиш ти.
Ну от що тобі дати і відповісти?
Якщо ти в:
*3 Якщо він може збільшувати свій - то чи можна заявити що я й можновладці ( я надаючи інструменти/технології/керування а можновладці створюючи закони - допомагаємо працівнику створити свій ?* ----- фіг зна йщо нагородив.
Про яке надання тобою твоєму працівнику інструментів/технологій/керування для створення чи збільшення ним собі капіталу, ти кажеш???
Це якась абракадабра...
От що ти наліпив?!
_______________________
А от тут:
*Якщо мій капітал збільшує продуктивність праці працівника на якусь величину - то яку частку з цієї величини працівник згідно рікардо повинен віддати за використання капіталу?* --- це по третьому колу за останні дні. Я ж тобі відповідав вже, а ти знов.
То ще раз: нема прямого зв'язку між результом праці робітника (тим що ти повищиш його продуктивність праці за рахунок своїх хоч капіталовладень, да хоч нової організації праці - наприклад, удосконалиш процес) і збільшенням твого доходу від цього.
Бо ти купляєш в робітника його робочу силу. Яка визначається не його працею, а ціною даної робочої сили на ринку (співвідношенням попиту на неї та пропозиції).
До чого ти тут взагалі оту справедливість тулиш?
Якщо тут справа суто в рості вартості робочої сили в ринку. В рості, бо при зростанні технологічності процесу та відповідальності роботяги в цьому процесі -- які відбуваються з розвитком рівня виробництва (про яке ти наводиш), відповідно буде зростати вартість робочої сили.
Бо і попит на такого рівня робсилу буде зростати.
Грубо -- ти новий верстат або ускладненне взбиття коктейлю даш більш кваліфікованому, відповідальному працівнику чи менш? Або, наприклад, тому ж самому робітнику підвищиш зп, щоб він підвищив свій рівень кваліфікації та відповідальності.
Тобто це все пов'язано, а не просто ти взяв і підвищив продуктивність праці у робітника. Без змін з його боку.
Ну по якому колу-то????
Тому й кажу: хоч вважай так по-своєму...
Я вважаю інакше.
Не згоден, то і нехай.
Ну дійсно ж набридло вже колами...
Відповів тобі зараз на твої ці по колу тільки тому, що ти хоч зараз обійшовся без перекручень моїх тверджень.
Хоча((
Стосовно відповідальності можновладців, так мова ж не про відповідальність, а про їх роль.
Роль.
Я кажу, що їх роль вирішальна, визначальна. Їх функція в загальному процесі, що відбувається в країні, ринку, визначальна, вирішальна.
А ти щось наворотив про "то чи повинні вони нести відповідальність більшу від отриманого за свою працю по створенню умов."
