Додано: Чет 28 сер, 2025 00:35

budivelnik написав: Але суть то була в іншому

ти постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею

От я й задаю питання

якщо обертаючи мій капітал -найняті його збільшують - значить вони своєю працею створюють це збільшення(новий капітал)

то щозаважає цим людям створювати додатковою працею собі свій капітал

Крайній раз:1. Якщо ти отак прибрехав, що я "постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею", то давай тоді вкажи, хто за моєю думку, по-твоєму, створює капітал?Інопланетяни? З повітря виникає? Чи кенгуру капітал народжують?2. Робітники створюють додану вартість. Яка при реалізації (продажу товара-послуги) дає тобі, власнику, прибуток. Прибуток на вкладений тобою в цей оборот капітал.Да. Можна сказати, що робітники створюють капітал (додатковий до первоначального).Але. Чому не можуть свій?Да тому, що вони не мають отого первоначального капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.Підкреслюю - капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.Вони можуть лише прирощувати для тебе твій капітал.Якщо ж вони почнуть свій бізнес... то це буде не а-ля бізнес власника, а інший. Менший.Знизу бізнес свій вони почати можуть...Але --- якщо СЕО має кваліфікацію СЕО, але має свого капіталу на кіоск з двома працівниками, то сенс йому починати свій бізнес з ларька?(((В твоєму прикладі трактористу треба мати свого!!!! трактора. Заробити на свій трактор. Мати капіталу на свій трактор...А потім що?Коли в компаніях є свої трактори... і вони собі самі риють.Або якась компанія має десяток+ тракторів і надає послугу риття тракторами. То конкурувати з нею на своєму тракторі?Да можливо. Буває. Але це не характерна в ринку подія --- інакше б наймані валом перли починати свій бізнес.Йдуть. Якась частка. Починають. Підтримують рівень конкуренції._______________Будівельник, ну дійсно лікбез який-то.Вибач, але не цікаво по сотому колу.Ну раз, ну два, але колами елементарне тільки в різних варіаціях...________________На різницю кому ти "даєш" свого трактора я тобі вже двічі тільки сьогодні вказав ---- свому робітнику ти платиш за його робочу силу (наймаєш за ціну на такого робітника на ринку робсили. Ціна визначається згідно співвідношення на робсилу - тракториста).А коли ти "даєш" свого трактора іншому самостійному (підприємцю), то ціна буде з співвідношення попиту-пропозиції в оренді тракторів.Там трактористи, там трактори.Уяви, що трактористів, як юристів... до фіга. То зп ти своєму робітнику ти даш малу...Навпаки, то більшу.А от оренда тракторів визначається співвідношенням тракторів (попиту-пропозиції аренди тракторів) на ринку.До того ж, тобі пофіг, скільки нариє отой інший підприємець ям. Хоч трактор візьме в тебе, щоб спати в ньому.Тому я вище зауважив про незрозуміло навіщо ти оцього горбатого тулиш. Взагалі недоречне щось.Ну принципово зовсім різні процеси..