|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 28 сер, 2025 06:32
Україна під масованою атакою: у Києві пожежі, є жертви й постраждалі
Оновлено. 06:17. За оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості, заявив Ткаченко.
"Серед загиблих - 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше п'ятеро дітей віком від 7 до 17 років. Постійно приходять нові дані", - додав він у Telegram.
Оновлено. 06:14. "Є серйозні пошкодження у Голосіївському районі на кількох локаціях", - написав керівник КМВА Ткаченка. За його словами, щонайменше в 10 будинках вибиті вікна, є пожежа.
Оновлено. 06:06. Мер Києва заявив про влучення в торговий центр у центрі столиці.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11962
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|121599
|
|
|1493
|304895
|
|
|6076
|978201
|
|