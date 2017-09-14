RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 06:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна під масованою атакою: у Києві пожежі, є жертви й постраждалі
Оновлено. 06:17. За оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості, заявив Ткаченко.

"Серед загиблих - 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше п'ятеро дітей віком від 7 до 17 років. Постійно приходять нові дані", - додав він у Telegram.

Оновлено. 06:14. "Є серйозні пошкодження у Голосіївському районі на кількох локаціях", - написав керівник КМВА Ткаченка. За його словами, щонайменше в 10 будинках вибиті вікна, є пожежа.

Оновлено. 06:06. Мер Києва заявив про влучення в торговий центр у центрі столиці.
