Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 06:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна під масованою атакою: у Києві пожежі, є жертви й постраждалі
Оновлено. 06:17. За оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості, заявив Ткаченко.

"Серед загиблих - 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше п'ятеро дітей віком від 7 до 17 років. Постійно приходять нові дані", - додав він у Telegram.

Оновлено. 06:14. "Є серйозні пошкодження у Голосіївському районі на кількох локаціях", - написав керівник КМВА Ткаченка. За його словами, щонайменше в 10 будинках вибиті вікна, є пожежа.

Оновлено. 06:06. Мер Києва заявив про влучення в торговий центр у центрі столиці.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 07:50

  candle645 написав:Буквально кілька годин тому закінчилась кількомісячна епопея мого побратима щодо отримання так-званого мільйона за контрактом 18-24.


Звісно обіцяний та розрекламований мільйон йому не виплатили.
34.3% податку - мабуть оподаткували як виграш в азартні ігри (з державою).


Можливі варіанти гри з державою, коли визначено, що 1 млн. або не 1 млн., або поетапно:

Категорія 1:
*2. Якщо станом на 13.02.2025 військовослужбовець брав участь у бойових діях менше 6 місяців – то має право на отримання виплати у розмірі 166 666 грн за кожні 30 днів участі у бойових діях.*

Категорія 2
*За підписання контракту протягом 5 робочих днів виплачують 200 000 гривень. Інша частина суми виплачується поетапно: 300 000 гривень протягом 5 робочих днів після участі в бойових діях, 500 000 гривень у день виключення зі списків військової частини, якщо ж військовий вирішив продовжити військову службу, то сума виплачується в останній день дії контракту. *
https://chernikovlaw.com.ua/publikatsii ... ta-vyplaty
В усіх інших випадках заявлено про мільйон на бочку.
_________________________
*Ключовий критерій - факт початку служби у віці до 25 років.
Навіть якщо військовослужбовцю виповнилося 25 років на наступний день після його мобілізації чи після укладення цього контракту він має право на виплату 1 млн гривень.
Тому відмова у виплаті через те, що наразі вам більше 25 років є незаконна. Важливо встановити, що на момент початку служби вам не було 25 років.*

Абідна тому, кому виповнилося 25 років на один-два-три+ дні пізніше початку служби.
__________________________
166,666*4 місяціБД= 666,664 грн.
Майже співпадає з 656,666.
Десять тищ "поцупили".
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:05

Ексклюзив з кордону щодо ситуації із дозволами виїзду за кордон 18-22 річних чоловіків.

Наразі, прикордонники поки не випускають чоловіків віком до 22 років та просять покинути автобуси чи автомобілі у яких вони рухаються у напрямку Польщі. До прикладу на пункті пропуску Рава-Руська — Гребенне кажуть, що поки не отримали ще розʼяснень щодо нововведень. :lol:
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:07

detroytred
Десять тищ "поцупили".



В «табличках Кендела» після коми лише 4 знаки.
Коли він начисляє всім, то похибка зʼїдає залишки..
Але 10к на такій сумі то ж невелика втрата. Мене він взагалі в думках голодом морить , бо я не заслуговую більше 100дол. Не знаю як ви, а я вже починаю потроху голодали через це. 😅
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:15

  Hotab написав: бо я не заслуговую

Кажись в к/ф Міміно було щось так -- "через личную неприязнь".
В тому числі і до групи-категорії осіб.

Тут мабуть вже всі перечубилися, мають оті неприязні((
Тільки Сибарит, Фрііз, може ще хто, виключення.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:24

  detroytred написав:
  Hotab написав: бо я не заслуговую

Кажись в к/ф Міміно було щось так -- "через личную неприязнь".
В тому числі і до групи-категорії осіб.

Треба якось спробувати подружитись з ним, а то так і на новорічний стіл доведеться ставити картопельку-мундірку. Він нараховує, Даша купюри відлистує.
Фрііз

Хряк на Фріза також кидався вже. І не тільки хряк.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:26

  detroytred написав:__________________________
166,666*4 місяціБД= 666,664 грн.
Майже співпадає з 656,666.
Десять тищ "поцупили".

це щоб не було число 666
