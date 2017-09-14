candle645 написав:Буквально кілька годин тому закінчилась кількомісячна епопея мого побратима щодо отримання так-званого мільйона за контрактом 18-24.
Звісно обіцяний та розрекламований мільйон йому не виплатили. 34.3% податку - мабуть оподаткували як виграш в азартні ігри (з державою).
Можливі варіанти гри з державою, коли визначено, що 1 млн. або не 1 млн., або поетапно:
Категорія 1: *2. Якщо станом на 13.02.2025 військовослужбовець брав участь у бойових діях менше 6 місяців – то має право на отримання виплати у розмірі 166 666 грн за кожні 30 днів участі у бойових діях.*
Категорія 2 *За підписання контракту протягом 5 робочих днів виплачують 200 000 гривень. Інша частина суми виплачується поетапно: 300 000 гривень протягом 5 робочих днів після участі в бойових діях, 500 000 гривень у день виключення зі списків військової частини, якщо ж військовий вирішив продовжити військову службу, то сума виплачується в останній день дії контракту. * https://chernikovlaw.com.ua/publikatsii ... ta-vyplaty В усіх інших випадках заявлено про мільйон на бочку. _________________________ *Ключовий критерій - факт початку служби у віці до 25 років. Навіть якщо військовослужбовцю виповнилося 25 років на наступний день після його мобілізації чи після укладення цього контракту він має право на виплату 1 млн гривень. Тому відмова у виплаті через те, що наразі вам більше 25 років є незаконна. Важливо встановити, що на момент початку служби вам не було 25 років.*
Абідна тому, кому виповнилося 25 років на один-два-три+ дні пізніше початку служби. __________________________ 166,666*4 місяціБД= 666,664 грн. Майже співпадає з 656,666. Десять тищ "поцупили".
Ексклюзив з кордону щодо ситуації із дозволами виїзду за кордон 18-22 річних чоловіків.
Наразі, прикордонники поки не випускають чоловіків віком до 22 років та просять покинути автобуси чи автомобілі у яких вони рухаються у напрямку Польщі. До прикладу на пункті пропуску Рава-Руська — Гребенне кажуть, що поки не отримали ще розʼяснень щодо нововведень.
