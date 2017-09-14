candle645 написав:Буквально кілька годин тому закінчилась кількомісячна епопея мого побратима щодо отримання так-званого мільйона за контрактом 18-24.
Звісно обіцяний та розрекламований мільйон йому не виплатили. 34.3% податку - мабуть оподаткували як виграш в азартні ігри (з державою).
Можливі варіанти гри з державою, коли визначено, що 1 млн. або не 1 млн., або поетапно:
Категорія 1: *2. Якщо станом на 13.02.2025 військовослужбовець брав участь у бойових діях менше 6 місяців – то має право на отримання виплати у розмірі 166 666 грн за кожні 30 днів участі у бойових діях.*
Категорія 2 *За підписання контракту протягом 5 робочих днів виплачують 200 000 гривень. Інша частина суми виплачується поетапно: 300 000 гривень протягом 5 робочих днів після участі в бойових діях, 500 000 гривень у день виключення зі списків військової частини, якщо ж військовий вирішив продовжити військову службу, то сума виплачується в останній день дії контракту. * https://chernikovlaw.com.ua/publikatsii ... ta-vyplaty В усіх інших випадках заявлено про мільйон на бочку. _________________________ *Ключовий критерій - факт початку служби у віці до 25 років. Навіть якщо військовослужбовцю виповнилося 25 років на наступний день після його мобілізації чи після укладення цього контракту він має право на виплату 1 млн гривень. Тому відмова у виплаті через те, що наразі вам більше 25 років є незаконна. Важливо встановити, що на момент початку служби вам не було 25 років.*
Абідна тому, кому виповнилося 25 років на один-два-три+ дні пізніше початку служби. __________________________ 166,666*4 місяціБД= 666,664 грн. Майже співпадає з 656,666. Десять тищ "поцупили".
Ексклюзив з кордону щодо ситуації із дозволами виїзду за кордон 18-22 річних чоловіків.
Наразі, прикордонники поки не випускають чоловіків віком до 22 років та просять покинути автобуси чи автомобілі у яких вони рухаються у напрямку Польщі. До прикладу на пункті пропуску Рава-Руська — Гребенне кажуть, що поки не отримали ще розʼяснень щодо нововведень.
В «табличках Кендела» після коми лише 4 знаки. Коли він начисляє всім, то похибка зʼїдає залишки.. Але 10к на такій сумі то ж невелика втрата. Мене він взагалі в думках голодом морить , бо я не заслуговую більше 100дол. Не знаю як ви, а я вже починаю потроху голодали через це. 😅
Hotab написав:Треба якось спробувати подружитись з ним, а то так і на новорічний стіл доведеться ставити картопельку-мундірку.
Якщо вдасться, то може спробую перейняти досвід для себе з Будівельником, бо в треніках з колінками та дирявих шкарпетках не хочеться зустрічати новий рік. Стоп. Які там треніки? Ще дожити треба згідно "побажань" співрозмовника на майданчику для доброзичливих (чи як там в правилах форуму) обмінів думками, обговорень.
В середине Августа априс провел Международный Республиканский Институт (IRI) - принадлежащий Респам в США и специализирующийся десятки лет на социологии по всему миру...
Зе - 31% За - 25% По - 6% Бу - 5% Ра - 4% При - 3% Ювт - 3% Біл - 3% Гонч - 3% Інші менше. Кл - 1% Бойко (( - 1% _________________________________ Державна служба статистики до кінця 2025 року планує оцінити чисельність населення України...
Політтехнолог Зеленського і Єрмака Володимир Петров: «військові і цивільні які гинуть зараз під час цього конфлікту - це не найбільша трагедія України, їх не настільки багато щоб назвати це трагедією держави. Війну не можна закінчувати, треба воювати. Державі потрібна війна.»
Розкормлений, щокасний очкарик-"інтелектуал" з дивану пиз..ить про "Україна понад усе"
Він каже правду, але з одним "але": війна потрібна не країні, а зілінському, ОП та мерзоті, яка обслуговує їхні інтереси. Безконтрольний розпил коштів, абсолютна влада, будь-які рішення в турбо режимі, "конституція на паузі". І при цьому, їх запрошують до овального кабінету і з ними фотографуються. Як тільки закінчаться бойові дії, більшості з них навішають ярлик "автократ, злодій та вбивця". А з їхніми накраденими статками їм хотілося б жити не в Анголі, а хоча б в Іспанії.