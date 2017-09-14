или эти толпы
В Німеччині, чи де?
Додано: Чет 28 сер, 2025 09:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 сер, 2025 09:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бачиш , навіть тебе можна змусити признати очевидні речі
Отже
1 Простий працівник створює капітал працюючи з капіталом іншої людина
2 Та інша людина створила свій капітал працюючи БЕЗ капіталу за рахунок збільшення робочих годин і зменшення споживання.
Висновок
Всі інші можуть ПОВТОРИТИ цей крок.
Ба більше , в 1990 році -коли капіталу не було ні в кого -єдиним шляхом створення капіталу-була праця
Вже в 1995-1997 році, зявились можливості(розуміння) того що священна корова совка-ЖИТЛО -можна використати як первинний капітал...
Сьогодні доступ до первинного капіталу через банківську систему - доступний для всіх.
Тому не обовязково первинний накопичувати через працю , можна й ризикнути і взяти кредит (якщо клепка в голові або руки золоті) і розвивати свою ефективність
2 Тепер про умови/можновладці...
Так само як і в житті(найкраще це видно через приклади по спорту)
Створення капіталу це економічні змагання, які відбуваються на різних рівняє..
Будинок-вулиця-село-місто-область-держава-світ
Ясно , що для того щоб бути успішним на вищому рівні- треба як мінімум пройти нижчий.
Так от
мій приклад разом з прикладом Долярчика доводить
умови для проведення змагань рівня
дім-вулиця-місто-область...
у нас створені ПОВНІСТЮ і всі учасники економічних перегонів знаходяться в ОДНАКОВИХ умовах на цих рівнях , так умови можуть бути створені кращими чи гіршими( для бігунів це біг вниз.. чи біг вверх - але всім бігти ОДНАКОВО важко), а так як вище ми бачили що капітал створюється працею - то кожен з прийнявших участь в економічних змаганнях самостійно визначає скільки вкласти праці і як використати результат цієї праці.
Табличка десяти найбагатших країн світу показує - в Україні можна досягати швидкості створення власного капіталу , яка вища навіть в цих країнах, так при цьому це можливо для бугаїв і так далі.... але ж якщо не можеш перемогти в десятці найкращих - то це не говорить про те що ти повинен уникати дворових змагань де в тебе є всі шанси на перемогу
3 Тепер про тезу знідно з якою
місця на ринку всім не вистарчить і тому заощадження одним це автоматично втрати другого...
Це дурниця.
Знову простий приклад
Варіант - а
Я не заощаджую і живу так як всі...
Тобто мій рівень споживання=середньому по Державі
Варіант- б
Перших 5 років я заощаджую і живу за 0,5 середнього
Потім 10 років розвиваю і живу за середній
Тепер 15 років живу за два середніх(один працюю як усі, другий-прибуток на капітал)
Що виходить?
Якщо у варіанті а - мій рівень споживання за 30 років = 30 середніх
То варіант б = 5*0,5 +10*1+15*2=42,5
Тобто я створив СВОЇМ споживанням додатково 40% НОВОГО обєму ринку, якого б не було працюй я по варіанту а..
Підсумовуємо
а - людина створює капітал своєю роботою
б - зменшення споживання на первинному етапі накопичення -перекривається з лихвою збільшенням споживання на кінцевому етапі.
І якість життя - це постійний пошук людиною НОВИХ способів себе побалувати.
Тому поки в людини є за що себе балувати-вона буде себе балувати
А раз так
То ясно що не всі виграють Олімпіаду, але кожен хто навчиться заощаджувати грамотно спочатку карьєри - зможе збільшити своє середньостатистичне споживання на протязі життя.
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:11
Все таки є й 0,001 % нормальних суддів в Україні.
Суддя Віталій Ковтуненко під час розгляду справи помножив на нуль поліцайтів які затримали та відвезли водія в ТЦК
"коли громадянин каже що забув військ-обл. документ вдома - це по вашому злісна непокора і ви його затримуєте?"
"перебуває в розшуку ТЦК" - повна юридична маячня, повинна бути ухвала слідчого судді про оголошення в розшук
"згідно яких нормативних актів ви виконуєте телефонні вказівки ТЦК? Чому ви громадянина відвезли в ТЦК а не додому: ви поліцейський чи їхній таксист?"
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:23
хороший фєдєральний судья вийде
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:32
Ти шо агент кремля? натякаєш що суддям які додержуються законодавства місце в рф, а нам, вільним та незалежним, таке нінада?
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:44
А що там опитування? ( Зе мабуть точно знає результати)
Що нарід хоче, віддавати землі, чи ні?? (Тільки не треба мені казати «хто не хоче, той хай йде відбивати»… бо відбивати наряд може і не хоче, а вийти і спробувати скинути Зе - може раптом і захотіти.. за здачу земель)
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:44
интересно, после сегодняшней ночной атаки на Киев, сколько теперь месяцев даст Дональдак своему любовнику до такого как введет "очередные страшные санкци и тарифы" ?
(надежда только на то, что в США произойдет или гражданская война или переворот - что это рыжее чучело вынесут из Белого Дома вперёд ногами..)
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:56
И занесут назад бидона? -- который - ЧТО
Увы, но _принудительно_ завершать этот мелкий региональный конфликт - никто не планирует...
Додано: Чет 28 сер, 2025 10:56
Не вся Троя опитана
Долярек каже, що патріоту ІнвесторК вже є закон, щоб він нарешті теж підтвердив патріотизм свій
«Як всі то всі» ну і оте все.
Ще він там щось бубонів про «я свою вже відбув» , але то таке 😅
