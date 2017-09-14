|
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:32
Letusrock написав: trololo написав:
такі самі. може думають, що їх бурят пожаліє.. чи що х... вдруг стане добрим
а цей Сухарук з м.Сарни (якого на днях вбили в тцк, є відео від матері з моргу де все тіло в синцях) теж напевно думав "хай мене краще зараз наші буряти вбють, а то раптом чисто гіпотетично коли-небуть потраплю в руки кацапських бурятів, які мене теж вбють, тільки сильніше"
може треба боротись проти конкретних випадків побиття і тд? а не проти мобілізації в цілому? чому ніхто не пише про безвідповідальність командирів, яка призводить до більших втрат щодня, а мусолить одиночні випадки порушення закону під час мобілізації (мобілізують десятками тисяч на місяць)?
все для того, щоб зменшити опір росії, а не тому, що когось цікавить доля рандомного тіпа, який по тупості випригнув із бусіка на ходу
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:33
trololo написав:
буде гірше, значно гірше.
я так розумію варіант відкрити ворота концтабору у вашій голові навіть не проскакує
trololo написав:
що когось цікавить доля рандомного тіпа, який по тупості випригнув із бусіка на ходу
епізод в Сарнах це взагалі не про того що типу "вистрибнув". то інший
trololo написав:
чому ніхто не пише про безвідповідальність командирів, яка призводить до більших втрат щодня
про це теж всюди пишуть, і це одна з головних причин чому мобілізація забуксувала ще в 2022. у всіх там і родичі і друзі, а сарафанне радіо працює без перебоїв
Востаннє редагувалось Letusrock
в Чет 28 сер, 2025 11:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:34
trololo написав: _hunter написав:
не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...
росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.
Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:36
_hunter написав: trololo написав: _hunter написав:
не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...
росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.
Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..
не кажучи про тих українців яких з ТОТ з "звірячою ненавистю" випустили на ПМЖ в ЄС та Канаду. У нас така опція недоступна
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:38
Letusrock написав: trololo написав:
буде гірше, значно гірше.
я так розумію варіант відкрити ворота концтабору у вашій голові навіть не проскакує
ну це те саме, що просто скласти зброю. ви втічете, а більшість населення не зможе, і отримає геноцид, і загинуть значно більше людей, ніж три невдахи на місяць від "незаконної" мобілізації.
про це ви не думаєте? і той хто хоче втекти, той втікає. поки що на кордоні не розстрілюють, і корупція нікуди не ділась. втікайте
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:40
_hunter написав: trololo написав: _hunter написав:
не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...
росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.
Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..
тобто ви заперечуєте, що росіяни вбивали цивільних в бучі, маріуполі та прямо зараз вбивають в херсоні? без жодної військової мети? це методичка і пропаганда?
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:43
Letusrock написав:
не кажучи про тих українців яких з ТОТ з "звірячою ненавистю" випустили на ПМЖ в ЄС та Канаду. У нас така опція недоступна
у нас достатньо опцій виїхати, порушивши закон. в маріуполі росіяни не випускали, заморили голодом і розбомбили від 20 до 50 тисяч людей по різним оцінкам.
цього не було? забули вже? память як у рибок
із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?
Востаннє редагувалось trololo
в Чет 28 сер, 2025 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:45
пліткують, в Київі влучили в підприємство "Артем"
«Артем» — виробник авіаційних керованих ракет класу «повітря-повітря», автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.
треба було ще більше фото і статей про "Фламінго". щоб вже на кожній собачій конурі світлина висіла
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:45
trololo написав:
що вам не очевидно? що ЗСУ це єдине що захищає нас від цього всього?
Ти так пишеш ніби ЗСУ - це інопланетяни, які захищають нас від москалів.ЗСУ - це і є ми!!!
Простого роботягу злапали на вулиці і він уже в ЗСУ.
Очевидно, що ми самі захищаємо нас від усього цього.
*хоча припускаю що ти строчиш з-за кордону і ти не відносиш себе до "нас".
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:45
trololo написав:
ну це те саме, що просто скласти зброю. ви втічете, а більшість населення не зможе, і отримає геноцид, і загинуть значно більше людей, ніж три невдахи на місяць від "незаконної" мобілізації.
в 2022 чомусь керівництво легко принесло в жертву жителів Півдня, Ізюму, Бучі та Ірпіня, просто щоб відбити Київ. А зараз ви заламуєте руки про більшість, яка несхоче(!), тому треба всіх на ланцюгу тримати.
Від Бобуа були ідеї евакуації країни трохи вище по Дунаю, під прикриттям відступаючих ЗСУ )) Імпотентів з ЄС можна дозволу не питати, влаштуємо їм весну 1945-го
trololo написав:
більше людей, ніж три невдахи на місяць
у нас втрати не три невдахи в місяць.
