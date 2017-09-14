RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 1488114882148831488414885 ... 14888>
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:46

  budivelnik написав:Бачиш , навіть тебе можна змусити признати очевидні речі.
Отже
....

Підсумовуємо


Отже бачу:
- ти спочатку прямо брешеш, що "ти (тобто Детройт) постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею"
- потім на питання моє:
"Якщо ти отак прибрехав, що я "постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею", то давай тоді вкажи, хто за моєю думку, по-твоєму, створює капітал?
Інопланетяни? З повітря виникає? Чи кенгуру капітал народжують?"
- зливаєшся, вигадавши, що "навіть тебе можна змусити признати очевидні речі".

Далі чергові твої "думки".

Підсумовую:
1. Знов суцільна брехня-перекручення.
2. Знов по тисячеп'ятисотому колу твоє "бачення" лише в черговій варіації.
3. Знов підміна предмету, який розглядається. Тобто загального процесу ринку на індивідуальний. Рішення для ринку країни на рішення для індивідуума.
Образно Кейса на Кіосакі.
4. Змінилась лише варіація: "але кожен хто навчиться заощаджувати грамотно.." замінив "якщо кожен підійде до дзеркала..".
Тут хоча б лише натяк, що через отого "кожного" можна прийти до рішення. Але в площині саме розвитку ринку оце грамотне заощадження не є рішенням природної проблеми обмеження розвитку ринку.

Ітого: я тебе почув, ти мене.
Досить вже.
Хочеш переконати читачів, то звертайся до них. Самостійно - тобто не за рахунок, м'яко кажучи, вигадок та перекручень моїх думок та на мою адресу.
Крапка.
Не будь приліпчивим, як оті а-ля свідки Йєгови.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 28 сер, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25279
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:51

  andrijk777 написав:
  trololo написав:що вам не очевидно? що ЗСУ це єдине що захищає нас від цього всього?

Ти так пишеш ніби ЗСУ - це інопланетяни, які захищають нас від москалів.
ЗСУ - це і є ми!!!
Простого роботягу злапали на вулиці і він уже в ЗСУ.
Очевидно, що ми самі захищаємо нас від усього цього.

*хоча припускаю що ти строчиш з-за кордону і ти не відносиш себе до "нас".


а я припускаю що ти строчиш із умовного донецьку, за баклажку води від пушиліна. але ж ми не переходимо на особистості, а обговорюємо обєктивні факти, так?

давай так. якщо завтра перестануть мобілізовувати людей - скільки протримається фронт? і які будуть наслідки, коли він посипеться?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6176
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:54

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:
росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.

Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..


тобто ви заперечуєте, що росіяни вбивали цивільних в бучі, маріуполі та прямо зараз вбивають в херсоні? без жодної військової мети? це методичка і пропаганда?

Снова дешёвые манипуляции... Я даже больше скажу: прямо этой ночью в Киеве 13 человек погибло :(
Что никак не преуменьшает 50 только озвученных из тцк :(
_hunter
 
Повідомлень: 10358
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:пліткують, в Київі влучили в підприємство "Артем"

Туда постоянно прилетает, начиная с 2022. И все еще есть смысл в него целиться.
Предприятие еще советское, о нем известно всем, кому это интересно. Никакие разговоры его не выдадут.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8722
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6473 раз.
Подякували: 21622 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:55

  trololo написав:............
із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?

Херсон зараз під російськими окупантами? :shock:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:57

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:.............
А що там опитування? ( Зе мабуть точно знає результати)
Що нарід хоче, віддавати землі, чи ні?? (Тільки не треба мені казати «хто не хоче, той хай йде відбивати»… бо відбивати наряд може і не хоче, а вийти і спробувати скинути Зе - може раптом і захотіти.. за здачу земель)

++++
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:57

  Letusrock написав:в 2022 чомусь керівництво легко принесло в жертву жителів Півдня, Ізюму, Бучі та Ірпіня, просто щоб відбити Київ.


навіщо ви змінюєте тему обговорення? ну ок. повернемось в 11 лютого 2022 року, влада каже мешканцям півдня та бучі виїзжати, бо путін нападе і повбиває. хтось послухав би? навряд. хіба що росіяни, які б підкоригували плани нападу. посміялись би, бо піськов же сказав, що нападу не буде. байден попереджував за півроку - ніхто не вірив. і плани нападу були майже у відкритому доступі. всім було пох і це було дуже добре видно по тому, що більшість навіть автомобіль не заправила, незважаючи на спіч пуйла 20 лютого здається.


  trololo написав:більше людей, ніж три невдахи на місяць
у нас втрати не три невдахи в місяць.


я про трагічні випадки у ТЦК
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6176
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:59

  ЛАД написав:
  trololo написав:............
із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?

Херсон зараз під російськими окупантами? :shock:


під російськими дронами. дивно, що вам пох на херсонців, які не можуть ні виїхати, ні з собакою погуляти, не отримавши скид чи фпвху.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 сер, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6176
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:59

  trololo написав:
  Letusrock написав:не кажучи про тих українців яких з ТОТ з "звірячою ненавистю" випустили на ПМЖ в ЄС та Канаду. У нас така опція недоступна

із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?

Меня Хотабив соседней ветке поправил: Херсон - под контролем ЗСУ...
_hunter
 
Повідомлень: 10358
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:03

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Не вся Троя опитана
Долярек каже, що патріоту ІнвесторК вже є закон, щоб він нарешті теж підтвердив патріотизм свій
«Як всі то всі» ну і оте все.

я думаю що від Хотаба "у плані не віддавання земель" буде в сто разів більша користь ніж від пана Інвестора, який кілька днів потусується в районі ЛБЗ а потім без жодного вихлопу принесе збиток країні в розмірі 15 млн

Неоднозначно.
Если их посадить на 0 рядом, то они будут одинаково необученными новобранцами. Это в лучшем случае, но может оказаться, что у ІнвесторК подготовка даже лучше, о нём ничего не известно - служил-не служил, заканчивал ли военную кафедру, по какой ВУС.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1488114882148831488414885 ... 14888>
