|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:46
budivelnik написав:
Бачиш , навіть тебе можна змусити признати очевидні речі.
Отже
....
Підсумовуємо
Отже бачу:
- ти спочатку прямо брешеш, що "ти (тобто Детройт) постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею"
- потім на питання моє:
"Якщо ти отак прибрехав, що я "постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею", то давай тоді вкажи, хто за моєю думку, по-твоєму, створює капітал?
Інопланетяни? З повітря виникає? Чи кенгуру капітал народжують?"
- зливаєшся, вигадавши, що "навіть тебе можна змусити признати очевидні речі".
Далі чергові твої "думки".
Підсумовую:
1. Знов суцільна брехня-перекручення.
2. Знов по тисячеп'ятисотому колу твоє "бачення" лише в черговій варіації.
3. Знов підміна предмету, який розглядається. Тобто загального процесу ринку на індивідуальний. Рішення для ринку країни на рішення для індивідуума.
Образно Кейса на Кіосакі.
4. Змінилась лише варіація: "але кожен хто навчиться заощаджувати грамотно.." замінив "якщо кожен підійде до дзеркала..".
Тут хоча б лише натяк, що через отого "кожного" можна прийти до рішення. Але в площині саме розвитку ринку оце грамотне заощадження не є рішенням природної проблеми обмеження розвитку ринку.
Ітого: я тебе почув, ти мене.
Досить вже.
Хочеш переконати читачів, то звертайся до них. Самостійно - тобто не за рахунок, м'яко кажучи, вигадок та перекручень моїх думок та на мою адресу.
Крапка.
Не будь приліпчивим, як оті а-ля свідки Йєгови.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 28 сер, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25279
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:51
andrijk777 написав: trololo написав:
що вам не очевидно? що ЗСУ це єдине що захищає нас від цього всього?
Ти так пишеш ніби ЗСУ - це інопланетяни, які захищають нас від москалів.ЗСУ - це і є ми!!!
Простого роботягу злапали на вулиці і він уже в ЗСУ.
Очевидно, що ми самі захищаємо нас від усього цього.
*хоча припускаю що ти строчиш з-за кордону і ти не відносиш себе до "нас".
а я припускаю що ти строчиш із умовного донецьку, за баклажку води від пушиліна. але ж ми не переходимо на особистості, а обговорюємо обєктивні факти, так?
давай так. якщо завтра перестануть мобілізовувати людей - скільки протримається фронт? і які будуть наслідки, коли він посипеться?
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6176
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:54
trololo написав: _hunter написав: trololo написав:
росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.
Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..
тобто ви заперечуєте, що росіяни вбивали цивільних в бучі, маріуполі та прямо зараз вбивають в херсоні? без жодної військової мети? це методичка і пропаганда?
Снова дешёвые манипуляции... Я даже больше скажу: прямо этой ночью в Киеве 13 человек погибло
Что никак не преуменьшает 50 только озвученных из тцк
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10358
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:55
whois2010 написав:
пліткують, в Київі влучили в підприємство "Артем"
Туда постоянно прилетает, начиная с 2022. И все еще есть смысл в него целиться.
Предприятие еще советское, о нем известно всем, кому это интересно. Никакие разговоры его не выдадут.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8722
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6473 раз.
- Подякували: 21622 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:55
trololo написав:
............
із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?
Херсон зараз під російськими окупантами?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:57
Hotab написав: andrijk777 написав:
.............
А що там опитування? ( Зе мабуть точно знає результати)
Що нарід хоче, віддавати землі, чи ні?? (Тільки не треба мені казати «хто не хоче, той хай йде відбивати»… бо відбивати наряд може і не хоче, а вийти і спробувати скинути Зе - може раптом і захотіти.. за здачу земель)
++++
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:57
Letusrock написав:
в 2022 чомусь керівництво легко принесло в жертву жителів Півдня, Ізюму, Бучі та Ірпіня, просто щоб відбити Київ.
навіщо ви змінюєте тему обговорення? ну ок. повернемось в 11 лютого 2022 року, влада каже мешканцям півдня та бучі виїзжати, бо путін нападе і повбиває. хтось послухав би? навряд. хіба що росіяни, які б підкоригували плани нападу. посміялись би, бо піськов же сказав, що нападу не буде. байден попереджував за півроку - ніхто не вірив. і плани нападу були майже у відкритому доступі. всім було пох і це було дуже добре видно по тому, що більшість навіть автомобіль не заправила, незважаючи на спіч пуйла 20 лютого здається.
trololo написав:
більше людей, ніж три невдахи на місяць
у нас втрати не три невдахи в місяць.
я про трагічні випадки у ТЦК
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6176
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:59
ЛАД написав: trololo написав:
............
із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?
Херсон зараз під російськими окупантами?
під російськими дронами. дивно, що вам пох на херсонців, які не можуть ні виїхати, ні з собакою погуляти, не отримавши скид чи фпвху.
Востаннє редагувалось trololo
в Чет 28 сер, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6176
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:59
trololo написав: Letusrock написав:
не кажучи про тих українців яких з ТОТ з "звірячою ненавистю" випустили на ПМЖ в ЄС та Канаду. У нас така опція недоступна
із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?
Меня Хотабив соседней ветке поправил: Херсон - под контролем ЗСУ...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10358
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:03
Letusrock написав: Hotab написав:
Не вся Троя опитана
Долярек каже, що патріоту ІнвесторК вже є закон, щоб він нарешті теж підтвердив патріотизм свій
«Як всі то всі» ну і оте все.
я думаю що від Хотаба "у плані не віддавання земель" буде в сто разів більша користь ніж від пана Інвестора, який кілька днів потусується в районі ЛБЗ а потім без жодного вихлопу принесе збиток країні в розмірі 15 млн
Неоднозначно.
Если их посадить на 0 рядом, то они будут одинаково необученными новобранцами. Это в лучшем случае, но может оказаться, что у ІнвесторК
подготовка даже лучше, о нём ничего не известно - служил-не служил, заканчивал ли военную кафедру, по какой ВУС.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35646
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов
, whois2010
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|121660
|
|
|1493
|304967
|
|
|6076
|978537
|
|