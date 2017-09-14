Додано: Чет 28 сер, 2025 11:46

budivelnik написав: Бачиш , навіть тебе можна змусити признати очевидні речі.

Отже

....



Підсумовуємо

Бачиш , навіть тебе можна змусити признати очевидні речі.Отже....Підсумовуємо

Отже бачу:- ти спочатку прямо брешеш, що "ти (тобто Детройт) постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею"- потім на питання моє:"Якщо ти отак прибрехав, що я "постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею", то давай тоді вкажи, хто за моєю думку, по-твоєму, створює капітал?Інопланетяни? З повітря виникає? Чи кенгуру капітал народжують?"- зливаєшся, вигадавши, що "навіть тебе можна змусити признати очевидні речі".Далі чергові твої "думки".Підсумовую:1. Знов суцільна брехня-перекручення.2. Знов по тисячеп'ятисотому колу твоє "бачення" лише в черговій варіації.3. Знов підміна предмету, який розглядається. Тобто загального процесу ринку на індивідуальний. Рішення для ринку країни на рішення для індивідуума.Образно Кейса на Кіосакі.4. Змінилась лише варіація: "але кожен хто навчиться заощаджувати грамотно.." замінив "якщо кожен підійде до дзеркала..".Тут хоча б лише натяк, що через отого "кожного" можна прийти до рішення. Але в площині саме розвитку ринку оце грамотне заощадження не є рішенням природної проблеми обмеження розвитку ринку.Ітого: я тебе почув, ти мене.Досить вже.Хочеш переконати читачів, то звертайся до них. Самостійно - тобто не за рахунок, м'яко кажучи, вигадок та перекручень моїх думок та на мою адресу.Крапка.Не будь приліпчивим, як оті а-ля свідки Йєгови.