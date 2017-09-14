RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:04

  _hunter написав:
  trololo написав:
  Letusrock написав:не кажучи про тих українців яких з ТОТ з "звірячою ненавистю" випустили на ПМЖ в ЄС та Канаду. У нас така опція недоступна

із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?

Меня Хотабив соседней ветке поправил: Херсон - под контролем ЗСУ...


тобто те, що росіяни там цілеспрямовано вбивають там цивільних вас не турбує, бо це робиться дронами, а не рострілами як в бучі?

ну понятно.
trololo
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:06

  Letusrock написав:
  Hotab написав:бо відбивати наряд може і не хоче, а вийти і спробувати скинути Зе - може раптом і захотіти.. за здачу земель

якщо разом з галочкою напроти "нічого не віддавати і бажано повернути і Кубань" будуть вручати відразу бойову повістку (+ білет на вечірній потяг в "Десну") не залежно від статі / віку та місцезнаходження, тоді думаю кількість бажаючих когось скидати різко попрямує до нуля
Проблема в том, что при тайном голосовании не видно, где поставил галочку конкретный человек.
Повідомлень: 35647
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:09

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав: не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...


росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.

Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..

а це той дід що з анекдота
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:11

  trololo написав:
ну це те саме, що просто скласти зброю. ви втічете, а більшість населення не зможе, і отримає геноцид, і загинуть значно більше людей, ніж три невдахи на місяць від "незаконної" мобілізації.

про це ви не думаєте? і той хто хоче втекти, той втікає. поки що на кордоні не розстрілюють, і корупція нікуди не ділась. втікайте

трололо тролололить, що вищосортним можна втекти, а "слабий скот на убой"
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:11

  whois2010 написав:пліткують, в Київі влучили в підприємство "Артем"
«Артем» — виробник авіаційних керованих ракет класу «повітря-повітря», автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.

треба було ще більше фото і статей про "Фламінго". щоб вже на кожній собачій конурі світлина висіла
Координаты "Артёма" давным-давно известны кожній собаці.
Повідомлень: 35647
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:11

*У мну есть только одна часть в Уравнении, которую я не могу понять...

Если в Украине сохраняется:
- Армия (на уровне не ниже Армии США)...
- РСМД (с технологиями)...
- ВПК (с инвестициями... там они таки окупаются)...
- Военные поставки...
- Разведданные...
И... возможно (но не важно)... иностранный контингент и его прикрытие со стороны США...

То... это ЗНАЧИТЕЛЬНО ... на много порядков ХУЖЕ для РФ... если Украина не в НАТО.

НАТО в таком случае служит сдерживающим фактором и гарантией для самой РФ...

В противном случае... РФ получает на границе то же самое НАТО, но в кубе, да еще и без "предохранителей" НАТО против РФ...* (С)
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:13

  Letusrock написав:........
Від Бобуа були ідеї евакуації країни трохи вище по Дунаю, під прикриттям відступаючих ЗСУ )) Імпотентів з ЄС можна дозволу не питати, влаштуємо їм весну 1945-го
.......

Вариант исключительно фантастический.
Повідомлень: 35647
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:15


Військові кажуть, що особового складу достатньо в тилу, але труднощі полягають у тому, щоб завести нових людей на передову. 8)

Головна проблема мобілізації в Україні полягає не в недостатній кількості новобранців, а в складності проведення ротацій. Військовослужбовців у тилових частинах достатньо для заміни особового складу на передовій. 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/721 ... ynogo-viku

На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон громадяни просять уряд надати дозвіл на виїзд за межі України чоловікам 23 та 24 років :lol: . Електронна петиція із відповідним змістом 27 серпня з'явилася на сайті уряду.

Також ініціаторка петиції просить розглянути можливість виїзду для чоловіків, які мають чинну відстрочку від мобілізації, незалежно від віку, а також для усіх чоловіків віком від 50 до 55 років. 8)
https://www.unian.ua/society/vijizd-za- ... 11767.html

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8510
  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?

Меня Хотабив соседней ветке поправил: Херсон - под контролем ЗСУ...


тобто те, що росіяни там цілеспрямовано вбивають там цивільних вас не турбує, бо це робиться дронами, а не рострілами як в бучі?

ну понятно.

турбує. Но то был вопрос к выделенному...
