_hunter написав:
Меня Хотабив соседней ветке поправил: Херсон - под контролем ЗСУ...
тобто те, що росіяни там цілеспрямовано вбивають там цивільних вас не турбує, бо це робиться дронами, а не рострілами як в бучі?
ну понятно.
|
|
|
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:04
тобто те, що росіяни там цілеспрямовано вбивають там цивільних вас не турбує, бо це робиться дронами, а не рострілами як в бучі?
ну понятно.
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:06
Проблема в том, что при тайном голосовании не видно, где поставил галочку конкретный человек.
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:09
а це той дід що з анекдота
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:11
трололо тролололить, що вищосортним можна втекти, а "слабий скот на убой"
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:11
Координаты "Артёма" давным-давно известны кожній собаці.
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:11
*У мну есть только одна часть в Уравнении, которую я не могу понять...
Если в Украине сохраняется:
- Армия (на уровне не ниже Армии США)...
- РСМД (с технологиями)...
- ВПК (с инвестициями... там они таки окупаются)...
- Военные поставки...
- Разведданные...
И... возможно (но не важно)... иностранный контингент и его прикрытие со стороны США...
То... это ЗНАЧИТЕЛЬНО ... на много порядков ХУЖЕ для РФ... если Украина не в НАТО.
НАТО в таком случае служит сдерживающим фактором и гарантией для самой РФ...
В противном случае... РФ получает на границе то же самое НАТО, но в кубе, да еще и без "предохранителей" НАТО против РФ...* (С)
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:13
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:15
Військові кажуть, що особового складу достатньо в тилу, але труднощі полягають у тому, щоб завести нових людей на передову.
Головна проблема мобілізації в Україні полягає не в недостатній кількості новобранців, а в складності проведення ротацій. Військовослужбовців у тилових частинах достатньо для заміни особового складу на передовій.
На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон громадяни просять уряд надати дозвіл на виїзд за межі України чоловікам 23 та 24 років . Електронна петиція із відповідним змістом 27 серпня з'явилася на сайті уряду.
Також ініціаторка петиції просить розглянути можливість виїзду для чоловіків, які мають чинну відстрочку від мобілізації, незалежно від віку, а також для усіх чоловіків віком від 50 до 55 років.
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:15
Військові кажуть, що особового складу достатньо в тилу, але труднощі полягають у тому, щоб завести нових людей на передову.
Головна проблема мобілізації в Україні полягає не в недостатній кількості новобранців, а в складності проведення ротацій. Військовослужбовців у тилових частинах достатньо для заміни особового складу на передовій.
На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон громадяни просять уряд надати дозвіл на виїзд за межі України чоловікам 23 та 24 років . Електронна петиція із відповідним змістом 27 серпня з'явилася на сайті уряду.
Також ініціаторка петиції просить розглянути можливість виїзду для чоловіків, які мають чинну відстрочку від мобілізації, незалежно від віку, а також для усіх чоловіків віком від 50 до 55 років.
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:16
турбує. Но то был вопрос к выделенному...
|