|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:16
браво, ще поділити у суспільстві на виїзних чоловіків і невиїзних, профіт
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 28 сер, 2025 12:18, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40576
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:18
Это да: если уж кто в обозе "укоренился" - фиг его оттуда сковырнешь
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10358
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:19
flyman написав: trololo написав:
ну це те саме, що просто скласти зброю. ви втічете, а більшість населення не зможе, і отримає геноцид, і загинуть значно більше людей, ніж три невдахи на місяць від "незаконної" мобілізації.
про це ви не думаєте? і той хто хоче втекти, той втікає. поки що на кордоні не розстрілюють, і корупція нікуди не ділась. втікайте
трололо тролололить, що вищосортним можна втекти, а "слабий скот на убой"
бо моральна шмакозявка
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4118
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:19
_hunter написав:
Это да: если уж кто в обозе "укоренился" - фиг его оттуда сковырнешь
ніби ж хто Микол і Василів молодше 45, то в штурмовики, а як старше, то "мити кабанчики", а нетойосним бюджетна циця на диванах глибокого тилу
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 28 сер, 2025 12:22, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40576
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:22
detroytred написав:
*У мну есть только одна часть в Уравнении, которую я не могу понять...Если
в Украине сохраняется:
- Армия (на уровне не ниже Армии США)...
- РСМД (с технологиями)...
- ВПК (с инвестициями... там они таки окупаются)...
- Военные поставки...
- Разведданные...
И... возможно (но не важно)... иностранный контингент и его прикрытие со стороны США...
То... это ЗНАЧИТЕЛЬНО ... на много порядков ХУЖЕ для РФ... если Украина не в НАТО.
НАТО в таком случае служит сдерживающим фактором и гарантией для самой РФ...
В противном случае... РФ получает на границе то же самое НАТО, но в кубе, да еще и без "предохранителей" НАТО против РФ...* (С)
То, что вы перечислили "Если..."
из области даже не фантастики, а фэнтези.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35647
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:22
Сибарит написав: whois2010 написав:
пліткують, в Київі влучили в підприємство "Артем"
Туда постоянно прилетает, начиная с 2022. И все еще есть смысл в него целиться.
Предприятие еще советское, о нем известно всем, кому это интересно. Никакие разговоры его не выдадут.
по Артема за время войны прилетело уже наверное под несколько десятков балистических ракет, под сотню всяких х-101 и хз сколько шахедов; и досих пор туда кацапы целятся..
и вот теперь резеонный вопрос - какой ущерб могут нанести наши БПЛА по кацапским заводам, когда попадает 1-5 штук с боевой частью 10-50 кг. ?
(НПЗ отдельная тема, там есть чему гореть, достаточно даже маленькой боевой части)
Востаннє редагувалось Xenon
в Чет 28 сер, 2025 12:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5487
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:23
ЛАД написав: Letusrock написав:
........
Від Бобуа були ідеї евакуації країни трохи вище по Дунаю, під прикриттям відступаючих ЗСУ )) Імпотентів з ЄС можна дозволу не питати, влаштуємо їм весну 1945-го
.......
Вариант исключительно фантастический.
єдиний альтернативний варіант перемовинам тут і зараз
кожен день війни крім того що ламає людські долі ще й робить Україну все більш токсичним активом з т.з. євроінтеграції
врешті-решт Захід залюбки скине предпенсійний афганістан східної Європи на росію
відчинення кордноів 18-22 тільки підкриплює ці страшні здогадки
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4118
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:23
trololo написав: ЛАД написав: trololo написав:
............
із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?
Херсон зараз під російськими окупантами?
...... херсонців, які не можуть ні виїхати, ні з собакою погуляти, не отримавши скид чи фпвху.
В том же Киеве - не сильно ситуация отличается: "получают" бусик...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10358
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:25
_hunter написав:
Снова дешёвые манипуляции... Я даже больше скажу: прямо этой ночью в Киеве 13 человек погибло
Что никак не преуменьшает 50 только озвученных из тцк
13 людей не погібло, а було вбито. росіянами. і масові вбивства ваших сусідів в бучі це не маніпуляція, це трагедія. про яку треба памятати, щоб не добороти випадково ТЦК до її повторення. і десятки тисяч вбитих в маріуполі росіянами це трагедія. але чомусь дурак, вистрибуючий із бусіка вам дорожчий (звідки вже їх 50 штук намалювали?), ніж вони.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6176
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:25
trololo написав:
давай так. якщо завтра перестануть мобілізовувати людей - скільки протримається фронт? і які будуть наслідки, коли він посипеться?
Я десь писав що потрібно перестати мобілізовувати людей?
Навіщо ти ці питання задаєш мені?
Ці питання потрібно задавати вищому керівництву України, які привели нас у сьогоднішню ситуацію.
Я ж ще 2 роки тому писав що потрібно закінчувати війну. Тоді це було дуже-дуже не популярно, за таке банили. Сьогодні це вже розуміють фактично усі. Нажаль вище керівництво України не прораховує ситуацію наперед, а думає як "день продержаться и ночь простоять".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6653
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|121660
|
|
|1493
|304967
|
|
|6076
|978537
|
|