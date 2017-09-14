RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:16

поділяй та володарюй

  jump написав:
Військові кажуть, що особового складу достатньо в тилу, але труднощі полягають у тому, щоб завести нових людей на передову. 8)

Головна проблема мобілізації в Україні полягає не в недостатній кількості новобранців, а в складності проведення ротацій. Військовослужбовців у тилових частинах достатньо для заміни особового складу на передовій. 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/721 ... ynogo-viku

На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон громадяни просять уряд надати дозвіл на виїзд за межі України чоловікам 23 та 24 років :lol: . Електронна петиція із відповідним змістом 27 серпня з'явилася на сайті уряду.

Також ініціаторка петиції просить розглянути можливість виїзду для чоловіків, які мають чинну відстрочку від мобілізації, незалежно від віку, а також для усіх чоловіків віком від 50 до 55 років. 8)
https://www.unian.ua/society/vijizd-za- ... 11767.html

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8510

браво, ще поділити у суспільстві на виїзних чоловіків і невиїзних, профіт
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 сер, 2025 12:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:18

  jump написав:
Військові кажуть, що особового складу достатньо в тилу, але труднощі полягають у тому, щоб завести нових людей на передову. 8)

Головна проблема мобілізації в Україні полягає не в недостатній кількості новобранців, а в складності проведення ротацій. Військовослужбовців у тилових частинах достатньо для заміни особового складу на передовій. 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/721 ... ynogo-viku
......

Это да: если уж кто в обозе "укоренился" - фиг его оттуда сковырнешь :(
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:19

  flyman написав:
  trololo написав:
ну це те саме, що просто скласти зброю. ви втічете, а більшість населення не зможе, і отримає геноцид, і загинуть значно більше людей, ніж три невдахи на місяць від "незаконної" мобілізації.

про це ви не думаєте? і той хто хоче втекти, той втікає. поки що на кордоні не розстрілюють, і корупція нікуди не ділась. втікайте

трололо тролололить, що вищосортним можна втекти, а "слабий скот на убой"


бо моральна шмакозявка
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:19

  _hunter написав:
  jump написав:
Військові кажуть, що особового складу достатньо в тилу, але труднощі полягають у тому, щоб завести нових людей на передову. 8)

Головна проблема мобілізації в Україні полягає не в недостатній кількості новобранців, а в складності проведення ротацій. Військовослужбовців у тилових частинах достатньо для заміни особового складу на передовій. 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/721 ... ynogo-viku
......

Это да: если уж кто в обозе "укоренился" - фиг его оттуда сковырнешь :(

ніби ж хто Микол і Василів молодше 45, то в штурмовики, а як старше, то "мити кабанчики", а нетойосним бюджетна циця на диванах глибокого тилу
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 сер, 2025 12:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:22

  detroytred написав:*У мну есть только одна часть в Уравнении, которую я не могу понять...

Если в Украине сохраняется:
- Армия (на уровне не ниже Армии США)...
- РСМД (с технологиями)...
- ВПК (с инвестициями... там они таки окупаются)...
- Военные поставки...
- Разведданные...
И... возможно (но не важно)... иностранный контингент и его прикрытие со стороны США...

То... это ЗНАЧИТЕЛЬНО ... на много порядков ХУЖЕ для РФ... если Украина не в НАТО.

НАТО в таком случае служит сдерживающим фактором и гарантией для самой РФ...

В противном случае... РФ получает на границе то же самое НАТО, но в кубе, да еще и без "предохранителей" НАТО против РФ...* (С)
То, что вы перечислили "Если..." из области даже не фантастики, а фэнтези. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:22

  Сибарит написав:
  whois2010 написав:пліткують, в Київі влучили в підприємство "Артем"

Туда постоянно прилетает, начиная с 2022. И все еще есть смысл в него целиться.
Предприятие еще советское, о нем известно всем, кому это интересно. Никакие разговоры его не выдадут.

по Артема за время войны прилетело уже наверное под несколько десятков балистических ракет, под сотню всяких х-101 и хз сколько шахедов; и досих пор туда кацапы целятся..

и вот теперь резеонный вопрос - какой ущерб могут нанести наши БПЛА по кацапским заводам, когда попадает 1-5 штук с боевой частью 10-50 кг. ?
(НПЗ отдельная тема, там есть чему гореть, достаточно даже маленькой боевой части)
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 28 сер, 2025 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:23

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:........
Від Бобуа були ідеї евакуації країни трохи вище по Дунаю, під прикриттям відступаючих ЗСУ )) Імпотентів з ЄС можна дозволу не питати, влаштуємо їм весну 1945-го
.......

Вариант исключительно фантастический.


єдиний альтернативний варіант перемовинам тут і зараз
кожен день війни крім того що ламає людські долі ще й робить Україну все більш токсичним активом з т.з. євроінтеграції
врешті-решт Захід залюбки скине предпенсійний афганістан східної Європи на росію
відчинення кордноів 18-22 тільки підкриплює ці страшні здогадки
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:23

  trololo написав:
  ЛАД написав:
  trololo написав:............
із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?

Херсон зараз під російськими окупантами? :shock:


...... херсонців, які не можуть ні виїхати, ні з собакою погуляти, не отримавши скид чи фпвху.

В том же Киеве - не сильно ситуация отличается: "получают" бусик...
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:25

  _hunter написав:Снова дешёвые манипуляции... Я даже больше скажу: прямо этой ночью в Киеве 13 человек погибло :(
Что никак не преуменьшает 50 только озвученных из тцк :(


13 людей не погібло, а було вбито. росіянами. і масові вбивства ваших сусідів в бучі це не маніпуляція, це трагедія. про яку треба памятати, щоб не добороти випадково ТЦК до її повторення. і десятки тисяч вбитих в маріуполі росіянами це трагедія. але чомусь дурак, вистрибуючий із бусіка вам дорожчий (звідки вже їх 50 штук намалювали?), ніж вони.
trololo
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:25

  trololo написав:давай так. якщо завтра перестануть мобілізовувати людей - скільки протримається фронт? і які будуть наслідки, коли він посипеться?

Я десь писав що потрібно перестати мобілізовувати людей?
Навіщо ти ці питання задаєш мені?
Ці питання потрібно задавати вищому керівництву України, які привели нас у сьогоднішню ситуацію.
Я ж ще 2 роки тому писав що потрібно закінчувати війну. Тоді це було дуже-дуже не популярно, за таке банили. Сьогодні це вже розуміють фактично усі. Нажаль вище керівництво України не прораховує ситуацію наперед, а думає як "день продержаться и ночь простоять".
andrijk777
