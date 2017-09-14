RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:28

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:........
Від Бобуа були ідеї евакуації країни трохи вище по Дунаю, під прикриттям відступаючих ЗСУ )) Імпотентів з ЄС можна дозволу не питати, влаштуємо їм весну 1945-го
.......

Вариант исключительно фантастический.


єдиний альтернативний варіант перемовинам тут і зараз
кожен день війни крім того що ламає людські долі ще й робить Україну все більш токсичним активом з т.з. євроінтеграції
врешті-решт Захід залюбки скине предпенсійний афганістан східної Європи на росію
відчинення кордноів 18-22 тільки підкриплює ці страшні здогадки

Кто б спорил... :(
А о евроинтеграции (в смысле членства в ЕС) можно пока что просто не думать. Полагаю, минимум лет 10.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35647
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:29

  _hunter написав:...... херсонців, які не можуть ні виїхати, ні з собакою погуляти, не отримавши скид чи фпвху.

В том же Киеве - не сильно ситуация отличается: "получают" бусик...[/quote]

порівняти цілеспрямоване массове вбивство кацапом цивільного пенсіонера заради втіхи і київську мобілізацію це потужно. мощно я би навіть сказав.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6177
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:32

  andrijk777 написав:Я ж ще 2 роки тому писав що потрібно закінчувати війну. Тоді це було дуже-дуже не популярно, за таке банили. Сьогодні це вже розуміють фактично усі. Нажаль вище керівництво України не прораховує ситуацію наперед, а думає як "день продержаться и ночь простоять".


а кому ви писали про те, що потрібно закінчувати? всі хочуть закінчення, і військові, і цивільні, і вата. і зеленський я впевнений хоче закінчення, і навіть трамп.
але є одна проблемка.. треба пояснити яка?
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 сер, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6177
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А о евроинтеграции (в смысле членства в ЕС) можно пока что просто не думать. Полагаю, минимум лет 10.


як це не думати ?
через це все і почалося, що б там не заперечували одурманені хом'ячки
критично мислячі особистості все частіше і гучніше будуть ставити питання - "хто винен і що робити"
При тому що у 2022-2023 все можна було заверщити зі збереженням національного консенсусу
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:33

  ЛАД написав:
  detroytred написав:*У мну есть только одна часть в Уравнении, которую я не могу понять...

Если в Украине сохраняется:
- Армия (на уровне не ниже Армии США)...
- РСМД (с технологиями)...
- ВПК (с инвестициями... там они таки окупаются)...
- Военные поставки...
- Разведданные...
И... возможно (но не важно)... иностранный контингент и его прикрытие со стороны США...

То... это ЗНАЧИТЕЛЬНО ... на много порядков ХУЖЕ для РФ... если Украина не в НАТО.

НАТО в таком случае служит сдерживающим фактором и гарантией для самой РФ...

В противном случае... РФ получает на границе то же самое НАТО, но в кубе, да еще и без "предохранителей" НАТО против РФ...* (С)
То, что вы перечислили "Если..." из области даже не фантастики, а фэнтези. :)


Цього автора не треба розуміти буквально.
Треба звертати увагу на напрям думки.
detroytred
 
Повідомлень: 25279
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:38

  trololo написав:
  _hunter написав:Снова дешёвые манипуляции... Я даже больше скажу: прямо этой ночью в Киеве 13 человек погибло :(
Что никак не преуменьшает 50 только озвученных из тцк :(

але чомусь дурак, вистрибуючий із бусіка вам дорожчий (звідки вже їх 50 штук намалювали?), ніж вони.

Странно: точно помню, что 50 видел, но сейчас только цифру 25 нахожу
https://suspilne.media/1069823-comu-vid ... -istoriah/

Почему дороже? -- просто есть 120я Статья - которая "почему-то" игнорируется. И вот это игнорирование Закона меня очень беспокоит.
_hunter
 
Повідомлень: 10358
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:38

  Xenon написав:по Артема за время войны прилетело уже наверное под несколько десятков балистических ракет, под сотню всяких х-101 и хз сколько шахедов; и досих пор туда кацапы целятся..

и вот теперь резеонный вопрос - какой ущерб могут нанести наши БПЛА по кацапским заводам, когда попадает 1-5 штук с боевой частью 10-50 кг. ?
(НПЗ отдельная тема, там есть чему гореть, достаточно даже маленькой боевой части)

Дуже слушне зауваження!
Відповідь очевидна - мізерний урон.
Є і інший доказ - під час 2СВ були коврові бомбардування німецьких міст(що значно потужніше ніж пару десятків ракет) і нічого, німці справлялись і промисловість працювала.
Тому в черговий раз говорю - ключове це сухопутна війна на лінії фронту - це вирішує долю війни а не ракети і шахеди.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6653
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тому в черговий раз говорю - ключове це сухопутна війна на лінії фронту - це вирішує долю війни а не ракети і шахеди.


це вам так у Львові здається
Нагадати де прооходила лінія фрнту перед капітуляціею 2Рейха у 1СВ ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:41

  fox767676 написав:При тому що у 2022-2023 все можна було заверщити зі збереженням національного консенсусу


чому ви так вирішили? бо росіяни в 2023 почали говорити про те, що вони в 2022 хотіли завершення, але войовничі українці не хотіли миру бо їм дуже подобається коли їх бомблять і розстрілюють?

як брешете то брешіть уже красивіше - зеленський спровокував путіна, який взагалі не хотів нападати, а був ВИМУШЕНИЙ (причин чому путін не віновен можу написати мінімум 10 штук). тому вбиті у бучі та маріуполі на совісті нашої влади, а не російської. :?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6177
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:41

  trololo написав:
  _hunter написав:...... херсонців, які не можуть ні виїхати, ні з собакою погуляти, не отримавши скид чи фпвху.

В том же Киеве - не сильно ситуация отличается: "получают" бусик...


порівняти цілеспрямоване массове вбивство кацапом цивільного пенсіонера заради втіхи і київську мобілізацію це потужно. мощно я би навіть сказав.[/quote]
"Если нет разницы - зачем платить больше?" (с)
_hunter
 
Повідомлень: 10358
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
