Letusrock написав:........ Від Бобуа були ідеї евакуації країни трохи вище по Дунаю, під прикриттям відступаючих ЗСУ )) Імпотентів з ЄС можна дозволу не питати, влаштуємо їм весну 1945-го .......
Вариант исключительно фантастический.
єдиний альтернативний варіант перемовинам тут і зараз кожен день війни крім того що ламає людські долі ще й робить Україну все більш токсичним активом з т.з. євроінтеграції врешті-решт Захід залюбки скине предпенсійний афганістан східної Європи на росію відчинення кордноів 18-22 тільки підкриплює ці страшні здогадки
Кто б спорил... А о евроинтеграции (в смысле членства в ЕС) можно пока что просто не думать. Полагаю, минимум лет 10.
andrijk777 написав:Я ж ще 2 роки тому писав що потрібно закінчувати війну. Тоді це було дуже-дуже не популярно, за таке банили. Сьогодні це вже розуміють фактично усі. Нажаль вище керівництво України не прораховує ситуацію наперед, а думає як "день продержаться и ночь простоять".
а кому ви писали про те, що потрібно закінчувати? всі хочуть закінчення, і військові, і цивільні, і вата. і зеленський я впевнений хоче закінчення, і навіть трамп. але є одна проблемка.. треба пояснити яка?
ЛАД написав:А о евроинтеграции (в смысле членства в ЕС) можно пока что просто не думать. Полагаю, минимум лет 10.
як це не думати ? через це все і почалося, що б там не заперечували одурманені хом'ячки критично мислячі особистості все частіше і гучніше будуть ставити питання - "хто винен і що робити" При тому що у 2022-2023 все можна було заверщити зі збереженням національного консенсусу
detroytred написав:*У мну есть только одна часть в Уравнении, которую я не могу понять...
Если в Украине сохраняется: - Армия (на уровне не ниже Армии США)... - РСМД (с технологиями)... - ВПК (с инвестициями... там они таки окупаются)... - Военные поставки... - Разведданные... И... возможно (но не важно)... иностранный контингент и его прикрытие со стороны США...
То... это ЗНАЧИТЕЛЬНО ... на много порядков ХУЖЕ для РФ... если Украина не в НАТО.
НАТО в таком случае служит сдерживающим фактором и гарантией для самой РФ...
В противном случае... РФ получает на границе то же самое НАТО, но в кубе, да еще и без "предохранителей" НАТО против РФ...* (С)
То, что вы перечислили "Если..." из области даже не фантастики, а фэнтези.
Цього автора не треба розуміти буквально. Треба звертати увагу на напрям думки.
Xenon написав:по Артема за время войны прилетело уже наверное под несколько десятков балистических ракет, под сотню всяких х-101 и хз сколько шахедов; и досих пор туда кацапы целятся..
и вот теперь резеонный вопрос - какой ущерб могут нанести наши БПЛА по кацапским заводам, когда попадает 1-5 штук с боевой частью 10-50 кг. ? (НПЗ отдельная тема, там есть чему гореть, достаточно даже маленькой боевой части)
Дуже слушне зауваження! Відповідь очевидна - мізерний урон. Є і інший доказ - під час 2СВ були коврові бомбардування німецьких міст(що значно потужніше ніж пару десятків ракет) і нічого, німці справлялись і промисловість працювала. Тому в черговий раз говорю - ключове це сухопутна війна на лінії фронту - це вирішує долю війни а не ракети і шахеди.
fox767676 написав:При тому що у 2022-2023 все можна було заверщити зі збереженням національного консенсусу
чому ви так вирішили? бо росіяни в 2023 почали говорити про те, що вони в 2022 хотіли завершення, але войовничі українці не хотіли миру бо їм дуже подобається коли їх бомблять і розстрілюють?
як брешете то брешіть уже красивіше - зеленський спровокував путіна, який взагалі не хотів нападати, а був ВИМУШЕНИЙ (причин чому путін не віновен можу написати мінімум 10 штук). тому вбиті у бучі та маріуполі на совісті нашої влади, а не російської.