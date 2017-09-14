RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:43

  trololo написав:а кому ви писали про те, що потрібно закінчувати? всі хочуть закінчення, і військові, і цивільні, і вата. і зеленський я впевнений хоче закінчення, і навіть трамп.

Ні, це не правда.
Ось пропозиція Трампа, на яку Зеленський не погодився:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Зеленський не хотів закінчувати війну на цих(по-моєму прекрасних) умовах.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:45

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:Снова дешёвые манипуляции... Я даже больше скажу: прямо этой ночью в Киеве 13 человек погибло :(
Что никак не преуменьшает 50 только озвученных из тцк :(

але чомусь дурак, вистрибуючий із бусіка вам дорожчий (звідки вже їх 50 штук намалювали?), ніж вони.

Странно: точно помню, что 50 видел, но сейчас только цифру 25 нахожу
https://suspilne.media/1069823-comu-vid ... -istoriah/

Почему дороже? -- просто есть 120я Статья - которая "почему-то" игнорируется. И вот это игнорирование Закона меня очень беспокоит.


а мене більше беспокоит обвал фронту

по вашій ссилці:
Загалом із початку повномасштабного вторгнення щонайменше 25 військовозобов'язаних померли невдовзі після їх затримання.


на фоні 3х років мобілізації та 500 тис + мобілізованих це статистична похибка. але русня буде мусолити ці одиночні випадки, бо це шанс зломати фронт.

в херсоні гине в день більше
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:47

  trololo написав:
  fox767676 написав:При тому що у 2022-2023 все можна було заверщити зі збереженням національного консенсусу


чому ви так вирішили? бо росіяни в 2023 почали говорити про те, що вони в 2022 хотіли завершення, але войовничі українці не хотіли миру бо їм дуже подобається коли їх бомблять і розстрілюють?

як брешете то брешіть уже красивіше - зеленський спровокував путіна, який взагалі не хотів нападати, а був ВИМУШЕНИЙ (причин чому путін не віновен можу написати мінімум 10 штук). тому вбиті у бучі та маріуполі на совісті нашої влади, а не російської. :?


замовкни шмакозявка
так войовничі українці не хотіли зупинки війни
навіть я сподівався що херсонську з запорізькою областями вдастся відвоювати
а скільки було доабойобів зо писали про крим та репарації
лише непопулярні рішення з боку влади могли змінити ці настрої
твої путін з байденом почали цю війну, а Зеленський користається щоб зберігати владу
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:49

  andrijk777 написав:Давайте зафіксуємо ці умови на сьогодні. 23 квітня 2025 року.
Якщо порівнювати їх з Стамбульськими - то вони значно кращі для України. Зокрема немає роззброєння ЗСУ.
Я радий що Трамп добре попрацював і зумів добитись таких умов.

трамп багато чого казав, (брехав) наприклад про 350 млрд виділених Україні.

а росіяни десь підтвердили, що вони погодяться на такі умови для заморозки по поточним лініям і з належними гарантіями, що через рік після виборів знову не попруть у наступ? чи це такаж руснява брехня як і "стамбульські" умови, на які ми нібито "майже погодились" в 2022?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:51

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:але чомусь дурак, вистрибуючий із бусіка вам дорожчий (звідки вже їх 50 штук намалювали?), ніж вони.

Странно: точно помню, что 50 видел, но сейчас только цифру 25 нахожу
https://suspilne.media/1069823-comu-vid ... -istoriah/

Почему дороже? -- просто есть 120я Статья - которая "почему-то" игнорируется. И вот это игнорирование Закона меня очень беспокоит.


а мене більше беспокоит обвал фронту

по вашій ссилці:
Загалом із початку повномасштабного вторгнення щонайменше 25 військовозобов'язаних померли невдовзі після їх затримання.


на фоні 3х років мобілізації та 500 тис + мобілізованих це статистична похибка. але русня буде мусолити ці одиночні випадки, бо це шанс зломати фронт.

в херсоні гине в день більше

Так это _только_ в тцк. Что на фронте происходит - секрет...

>>> в херсоні гине в день більше
Есть официальные цифры? :shock:
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:52

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:А о евроинтеграции (в смысле членства в ЕС) можно пока что просто не думать. Полагаю, минимум лет 10.
як це не думати ?
через це все і почалося, що б там не заперечували одурманені хом'ячки
Я писал исключительно о реальности события .
А думать... Да, пожалуйста, думать можно о чём угодно. Вон Маск о колониях на Марсе думает.
А почалося не зовсім через це. Вполне возможно, что вступление Украины в ЕС РФ пережила бы и, возможно, даже приветствовала бы. При других условиях. Так же, как Союз отнюдь не препятствовал сотрудничеству Финляндии с Западом.

критично мислячі особистості все частіше і гучніше будуть ставити питання - "хто винен і що робити"
Ну это вечные вопросы. :)

При тому що у 2022-2023 все можна було заверщити зі збереженням національного консенсусу
Это не очень понял.
Как?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:54

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Тому в черговий раз говорю - ключове це сухопутна війна на лінії фронту - це вирішує долю війни а не ракети і шахеди.


це вам так у Львові здається
Нагадати де прооходила лінія фрнту перед капітуляціею 2Рейха у 1СВ ?


Чому Німеччина програла у 1 світовій війні, хоча лінія фронту була далеко за межами її території?
Програма ChatGPT сказала:

Поразка Німеччини у Першій світовій війні справді виглядає парадоксальною: її армія майже до кінця війни утримувала фронт на чужій території (у Франції, Бельгії, Польщі), а сама країна залишалася майже «непорушеною». Але причини поразки були комплексні:

1.Виснаження ресурсів
-Британська морська блокада відрізала Німеччину від імпорту сировини та продовольства.
-Внаслідок цього в 1916–1918 рр. у країні почався голод (так звана «ріпна зима»).
2.Війна на два фронти
-Проти Німеччини одночасно воювали Антанта на Заході та Російська імперія на Сході (до 1917 р.).
-Навіть після виходу Росії з війни сили Антанти (особливо після вступу США) були значно більші.
3.Виснаження армії
-Попри успіхи німецьких військових стратегій, людські резерви виснажувались.
-Наступ 1918 року (так званий «Весняний наступ Лудендорфа») вичерпав останні резерви, але не приніс стратегічного прориву.
4.Вступ США у війну (1917)
-Це стало вирішальним фактором: Антанта отримала мільйони свіжих солдатів, фінансову підтримку та технічні ресурси.
-Німеччина не могла конкурувати з такою кількістю.
5.Внутрішні проблеми
-У 1918 році почалися революційні виступи, страйки та масове невдоволення.
-Німецький флот відмовився йти в «останній бій», що стало сигналом про моральний крах армії.
6.Політичний фактор
-Антанта змогла переконати світ, що Німеччина – «агресор».
-У результаті дипломатична ізоляція була майже повною.

Тобто Німеччина не програла через військову окупацію, а через виснаження ресурсів, вступ США, падіння морального духу та внутрішню революцію, що змусило керівництво підписати Комп’єнське перемир’я 11 листопада 1918 року.
---------------------------------------
Не знаю чи варто порівнювати нашу війну з цією. Ситуації достатньо різні, хоча є і деякі аналогії.
Як на мене це різні війни.
Наша війна набагато більш схожа з фінською війною 39/40.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:54

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:*У мну есть только одна часть в Уравнении, которую я не могу понять...

Если в Украине сохраняется:
- Армия (на уровне не ниже Армии США)...
- РСМД (с технологиями)...
- ВПК (с инвестициями... там они таки окупаются)...
- Военные поставки...
- Разведданные...
И... возможно (но не важно)... иностранный контингент и его прикрытие со стороны США...

То... это ЗНАЧИТЕЛЬНО ... на много порядков ХУЖЕ для РФ... если Украина не в НАТО.

НАТО в таком случае служит сдерживающим фактором и гарантией для самой РФ...

В противном случае... РФ получает на границе то же самое НАТО, но в кубе, да еще и без "предохранителей" НАТО против РФ...* (С)
То, что вы перечислили "Если..." из области даже не фантастики, а фэнтези. :)


Цього автора не треба розуміти буквально.
Треба звертати увагу на напрям думки.
В качестве прикола? :)
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:56

  trololo написав:по вашій ссилці:
Загалом із початку повномасштабного вторгнення щонайменше 25 військовозобов'язаних померли невдовзі після їх затримання.


на фоні 3х років мобілізації та 500 тис + мобілізованих це статистична похибка. але русня буде мусолити ці одиночні випадки, бо це шанс зломати фронт.

в херсоні гине в день більше

«Одна мармеладка — это много?»
Пророссийские блогеры запустили в соцсетях флешмоб #безпаники. На примере пачки мармелада, картошки фри и косметички они утверждают, что не стоит переживать из-за частичной мобилизации. По их мнению, 300 тысяч мобилизованных мужчин — это «всего» 1% от резервистов, и он «ничтожно мал»
Відео знайдете самі.
Сподіваюсь, ви б були раді і готові стати однм із, "статистичною похибкою"
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Не знаю чи варто порівнювати нашу війну з цією. Ситуації достатньо різні, хоча є і деякі аналогії.
Як на мене це різні війни.
Наша війна набагато більш схожа з фінською війною 39/40.


вже 3 роки як не схожа
військові аналітики якраз і порівнюють цю війну з 1СВ через її позиційний характер
