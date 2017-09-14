|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Чет 28 сер, 2025 12:59
fox767676 написав: trololo написав: fox767676 написав:
При тому що у 2022-2023 все можна було заверщити зі збереженням національного консенсусу
чому ви так вирішили? бо росіяни в 2023 почали говорити про те, що вони в 2022 хотіли завершення, але войовничі українці не хотіли миру бо їм дуже подобається коли їх бомблять і розстрілюють?
як брешете то брешіть уже красивіше - зеленський спровокував путіна, який взагалі не хотів нападати, а був ВИМУШЕНИЙ (причин чому путін не віновен можу написати мінімум 10 штук). тому вбиті у бучі та маріуполі на совісті нашої влади, а не російської.
замовкни шмакозявка
так войовничі українці не хотіли зупинки війни
навіть я сподівався що херсонську з запорізькою областями вдастся відвоювати
а скільки було доабойобів зо писали про крим та репарації
лише непопулярні рішення з боку влади могли змінити ці настрої
твої путін з байденом почали цю війну, а Зеленський користається щоб зберігати владу
може українці також хотіли щоб путін напав? і своїми хотелками почали війну? давай уже, не стримуйся.
байден почав війну
знайшов крайнього, аби тільки поганого про брехливих п1дарів нічого не сказати
trololo
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:07
ЛАД написав:
При тому що у 2022-2023 все можна було заверщити зі збереженням національного консенсусу
Это не очень понял.
Как?
з одного боку у людей вивітрилась надмірна русофілія
з іншого самі прозорливі почали здогадуватися що ̶к̶о̶р̶о̶л̶ь̶ Захід то майже голий!
На базі стамбульських домовленостей та успіхів восени 2022 можно було б виторгувати більш-менш нормальні умови миру десь вже у 2023.
Україна зберегла б інфраструктуру та лояльні громадські настрої, посилила б європейську інтеграціє через процеси кандидатства.
fox767676
Повідомлень: 4116
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:13
_hunter написав:
Так это _только_ в тцк. Что на фронте происходит - секрет...
а чого ж ви тут про "незаконність" мобілізації і "злочини ТЦК" мусолите постійно? ну росіяни зрозуміло для чого - зупинити мобілізацію та обвалити фронт. а ви чого? різко стало жаль саме цих 25 чоловік, а на інших загиблих та вбитих пофігу?
>>> в херсоні гине в день більше
Есть официальные цифры?
та нікому це не цікаво, навіть ОВА зрідка для галочки пише про 5-10 постраждалих вдень. спливає тільки коли росіяни викладають чергове ефектне відео зі своїх дронів, де видно, що убивають пенсіонерів просто так, бо інших цілей не видно, а дрон назад не повернеш.
а в реалі вийти на вулицю в херсоні страшно, і жити там неможливо, хоча люди живуть. на неділі наприклад росіяни палили дронами ВЕСЬ транспорт на вїзд та виїзд до миколаєва. чому це нікого особливо не цікавить я хз. хоча мабуть тому, що після маріуполя чи каховки росіянам важко перевершити самих себе в жорстокості.
trololo
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:22
fox767676 написав:
ЛАД написав:
При тому що у 2022-2023 все можна було заверщити зі збереженням національного консенсусу
Это не очень понял.
Как?
з одного боку у людей вивітрилась надмірна русофілія
з іншого самі прозорливі почали здогадуватися що ̶к̶о̶р̶о̶л̶ь̶ Захід то майже голий!
На базі стамбульських домовленостей та успіхів восени 2022 можно було б виторгувати більш-менш нормальні умови миру десь вже у 2023.
Україна зберегла б інфраструктуру та лояльні громадські настрої, посилила б європейську інтеграціє через процеси кандидатства.
Спасибо, так понятно.
Не знаю, можно ли было закончить, но попытаться было можно и нужно до начала контрнаступу, когда увидели, что Запад не дал всего обещанного вооружения.
Не берусь анализировать ту операцию, но лично для меня авторитет Залужного после этого сильно упал. И ещё сильнее после его статей в конце года.
ЛАД
Повідомлень: 35652
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:22
trololo написав:
а в реалі вийти на вулицю в херсоні страшно, і жити там неможливо, хоча люди живуть. на неділі наприклад росіяни палили дронами ВЕСЬ транспорт на вїзд та виїзд до миколаєва. чому це нікого особливо не цікавить я хз. хоча мабуть тому, що після маріуполя чи каховки росіянам важко перевершити самих себе в жорстокості.
я підозрюю, що аналогічна ситуація в харкові, сумах, приграничних нп, херсоні і т.д. про них вже не згадують у новинах, а міста і людей постійно знищують. про таке можна почитати лише у військових або волонтерів. нікому вже це не цікаво. як тут пишуть - статистика.
напрямок влади - "всьо хорошо, прєкрасная маркіза..", не треба псувати картинку. загиблі в київі - ппц, загиблі в херсоні - тиша.
whois2010
Повідомлень: 948
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:25
[quote="5884878:fox767676"
На базі стамбульських домовленостей[/quote]
не було в стамбулі ніяких домовленостей, була імітація переговорів із боку росіян, щоб заіпсошити організований вихід із ризику оточення. приблизно через 2 тижні після нападу на київ, коли навіть самим тугим стало зрозуміло, що ні захопити ні оточити не вдасться, вони почали готувати організований відступ (відступати під обстрілами складніше ніж наступати без опору і на підготовку треба час).
для цього активізували імітацію переговорів, і відступ (коли він завершився) був оголошений як жест доброї волі в рамках цих "переговорів", якщо ви забули.
як тільки відступ завершився і дурака валяти стало без толку, був складений кацапами список вимог (нереальних навіть на той час), які вони викатили, щоб красиво ці "переговори" завершити.
а зараз цим списком махають ніби ми на нього погодились (для того щоб вони відступили від києва), але клятий боріс джонсон не дозволив.
кацапська пропаганда дуже якісна і дійсно працює. навіть якщо здається тупою, це не так.
Востаннє редагувалось trololo
в Чет 28 сер, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:28
whois2010 написав: trololo написав:
а в реалі вийти на вулицю в херсоні страшно, і жити там неможливо, хоча люди живуть. на неділі наприклад росіяни палили дронами ВЕСЬ транспорт на вїзд та виїзд до миколаєва. чому це нікого особливо не цікавить я хз. хоча мабуть тому, що після маріуполя чи каховки росіянам важко перевершити самих себе в жорстокості.
я підозрюю, що аналогічна ситуація в харкові, сумах, приграничних нп, херсоні і т.д. про них вже не згадують у новинах, а міста і людей постійно знищують. про таке можна почитати лише у військових або волонтерів. нікому вже це не цікаво. як тут пишуть - статистика.
напрямок влади - "всьо хорошо, прєкрасная маркіза..", не треба псувати картинку. загиблі в київі - ппц, загиблі в херсоні - тиша.
в харкові і сумах бувають схожі удари, але там значно менше, бо там і військові цілі є поряд, і відстань більше і ответку зловить можна.
в херсоні це їм зручно робити, бо річка захищає екіпажі дронів, які використовують херсон як симулятор, і шансів ответку зловить менше (бо всі наші толкові анти дронщики на більш гарячих ділянках)
trololo
Повідомлень: 6188
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:29
ЛАД написав:
Не знаю, можно ли было закончить, но попытаться было можно и нужно
Та хоча б у середині контрнаступу, коли під час пригожинського м'ятежу з'ясувалося що Захід не зацікавлений навіть у дестабілізаціїї росіїї, не те що воєнному розгромі (це з'ясувалось восени 2022)
fox767676
Повідомлень: 4116
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
whois2010 написав: trololo написав:
а в реалі вийти на вулицю в херсоні страшно, і жити там неможливо, хоча люди живуть. на неділі наприклад росіяни палили дронами ВЕСЬ транспорт на вїзд та виїзд до миколаєва. чому це нікого особливо не цікавить я хз. хоча мабуть тому, що після маріуполя чи каховки росіянам важко перевершити самих себе в жорстокості.
я підозрюю, що аналогічна ситуація в харкові, сумах, приграничних нп, херсоні і т.д. про них вже не згадують у новинах, а міста і людей постійно знищують. про таке можна почитати лише у військових або волонтерів. нікому вже це не цікаво. як тут пишуть - статистика.
напрямок влади - "всьо хорошо, прєкрасная маркіза..", не треба псувати картинку. загиблі в київі - ппц, загиблі в херсоні - тиша.
Нет такой ситуации в Харькове. И даже в Купянске. И не было.
Да, обстреливают регулярно (кстати, последнее время пореже), но за "пенсионерами на улицах" дронами не охотятся. Почему? Чем отличается Херсон?
ЛАД
Повідомлень: 35652
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:31
trololo написав:
як тільки відступ завершився і дурака валяти стало без толку, був складений кацапами список вимог (нереальних навіть на той час), які вони викатили, щоб красиво ці "переговори" завершити.
а як же пряма цитата Б.Джонсона "на*** переговори, давайте просто продовжимо воювати" ?
Letusrock
Повідомлень: 2639
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
