а чому в лапках? знову клятий трололо оббрехав друзів росіян які не здатні на таке зло?
відрізняється тим, що на лівому березі росіяни тренуються керувати дронами із мінімальними ризиками для себе.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:31
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:32
покажіть цю цитату, і контекст на який вона була дана, будь ласка. і на умови на які ми нібито не погодились.
чи пропонується путіну вірити на слово? там же жодного підпису на тих папірцях нема.
чи може ви вірите в те, що росіяни вивели війська з під києва під "чесне слово" що ми підпишемо угоду?
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:39
1. В Херсоне нет "військових цілей поряд"?
2. В Херсоне "ответку зловить" нельзя? Почему?
2. "анти дронщики" это, насколько понимаю, практически те же самые дронщики. Российские дронщики не заняты "на більш гарячих ділянках"?
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:42
смішно що тут носяться із "стамбульським угодами" ніби як це правда, що росіяни були готові на якийсь адекватний мир.
це все одно що взяти брехню лаврова чи пескова перед нападом, що ніякого нападу не буде, а потім ходити її всім показувати і розповідати, що війни б не було, якби путіна не спровокували нападом на "пункт ФСБ двома БТРами" 21 лютого.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:42
Почему не тренуються в Харькове, Сумах, Купянске?
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:50
1. нема, інакше вони б били туди а не по пенсіонерам. я не казав що кацап маючи вибір убити військового чи пенса вибере пенса. просто якщо нема (не бачить) військового, тоді уб'є рандомну людину, а якщо не бачить людину, влупить в рандомний будинок
2. шанси зловити відповідь набагато менше, ніж запускаючи дрони ніж десь з під покровська. тому що ніхто не тримає в херсоні велику кількість людей та засобів, здатних знайти ворожих дронщиків. зрідка авіаударами намагаються дать у відповідь, але знайти ворожі екіпажі не так просто, для цього треба найкращі спеціалісти та найкраще обладнання, яке більш потрібне там, де росіяни наступають.
3. зайняті. на херсонщині у них навчання та практика (я не казав що там збирають найкращих підо-дронщиків щоб полювать виключно за пенсіонерами). на живих людях, яких вони між іншим називають своїми. і ще треба арта, для подавлення. а її не тримають в полі зору, бо розвалять
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:54
та я вже зрозумів, що 3,14*** дронщик який убиває пенса задля розваги для вас рідніше, ніж військовослужбовець ЗСУ, який виконує свою роботу, щоб фронт не впав. можете не старатись далі.
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:59
зручна логістика. можна сидіти поряд з річкою і доставати куди хочеш. до харкова від сірої зони де можна спокійно на сігаретке працювати набагато більша відстань
а в харкові треба підійти до лінії фронту, де напроти є такі самі дронщики та арта, і військові цілі є, не до пенсіонерів
Додано: Чет 28 сер, 2025 14:05
trololo
У тебя в Херсоне кто то от лаптедрона погиб или ранен именно дроном что ты так перевозбудился сегодня?
Додано: Чет 28 сер, 2025 14:10
Ти пишеш якусь фігню. Або надто заангажований або просто не розумієш/не знаєш ситуації/фактів.
Стамбульські домовленості постійно покращувались для України(по причині покращення ситуації на фронті). Якщо перший варіант їх був жахливим для України то останній варіант(середина квітня) був більш-менш нормальним. Українська сторона і далі хотіла покращення, а російську очевидно вже не влаштовував такий договір. Тому переговори завершились. - це майже факти.
Ти пишеш якусь отсєбятину, яка не співпадає з реальністю і нічим/ніким не підтверджена.
